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5 правил: Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам

Andre
5 правил: Как одеваться, чтобы нравиться мужчинам
Обычно среднестатистический мужчина относится к модным тенденциям весьма прохладно. То есть, пока мы, девушки, растрачиваем энергию в погоне за трендовыми новинками и заполоняем Инстаграм фотографиями с модными аутфитами, сильный пол практически не рефлексирует по данному поводу. У мужчин, оказывается, совершенно индивидуальный взгляд на красоту женского наряда, который далеко не всегда резонирует с последними коллекциями известных модных домов. Им нравится нечто иное, и здесь важны более глобальные вещи – цвет, форма, фактура, крой – но никак не детали, на которых женщины чаще всего склонны делать акцент.

Приталенный силуэт

Мужчины падки на женскую фигуру, и это неоспоримый факт. Любая одежда, которая подчеркивает в силуэте форму песочных часов, будет для них более предпочтительным, нежели сверхмодный оверсайз. Нет ничего более будоражащего для мужской фантазии, нежели плавные изгибы девичьего тела.

Не обязательно постоянно облачаться в обтягивающую одежду – под тканью можно оставлять зазор в два-три сантиметра, превращая наряд в полуприлегающий. При этом очень важен акцент на талии, которого можно добиться, например, при помощи пояса. Он подчеркивает утонченность фигуры, вызывает желание обнять, привлечь к себе и защитить милое хрупкое создание.

Здесь есть отсылка к элементарным мужским инстинктам. Девушка с тонкой талией, широкими бедрами и высокой грудью может родить здоровых детей, потому она и приковывает к себе столько внимания. Тем, кто не обладает идеальными пропорциями, тоже не стоит расстраиваться – современные фасоны одежды позволяют с легкостью скрыть недостатки, выгодно подчеркнув при этом все достоинства фигуры.

Намек на сексуальность

Когда девушки слышат словосочетание «одеться сексуально», им почему-то сразу на ум приходят высокие каблуки, сетчатые чулочки и бандажное платье с глубоким декольте. На самом деле женская сексуальность проявляется в деталях, которых тоже не должно быть много - максимум одна-две, чтобы не переборщить и не перейти границу дозволенного. Например, очень сексуально смотрятся топы с приспущенной линией плеч, которые открывают взору шею и ключицы. Любые манипуляции руками возле обнаженных ключиц моментально пробуждают мужскую фантазию. Точно также «работает» юбка-макси с разрезом на боку, которая во время движения на долю секунды оголяет стройную ножку.

Верно раньше говорили, что в женщине должна быть загадка. Чтобы вызвать интерес не обязательно одеваться откровенно – постарайтесь подчеркнуть одну деталь внешности, и тогда окружающие вас мужчины не смогут думать ни о чем другом.

Форма имеет значение

По данным социологических опросов практически каждый молодой человек предпочитает видеть на своей девушке платье или юбку, нежели брюки или джинсы. Причина в том, что мужчины оценивают наряд женщины вовсе не с точки зрения гармоничности или соответствия модным трендам – они сразу думают, насколько просто его было бы снять, если бы представилась такая возможность. Кстати, именно ноги большинство парней называют одной из самых красивых частей девичьего тела. И какой бы они не были формы или полноты, юбка подчеркивает их красоту куда выгоднее, чем штаны или, к примеру, леггинсы.

Кстати, мужчины так же неоднозначно относятся и к многослойности (сочетанию брюк и юбки, лосин и пачки, штанов и платья и т. д.). Для них фешен-эксперименты, которые не укладываются в рамки какого-то одного стиля, создают определенный дискомфорт. Молодые люди искренне не понимают, как они сами должны выглядеть рядом с подобной «жертвой моды».

Женственность - и точка

В 2018 году модные подиумы стали ломиться от женских коллекций, в которых преобладали фасоны «а-ля мальчик». Однотонные костюмы строгого прямого кроя, галстуки, жилеты, брюки со «стрелками», клетчатые рубашки – все это огромной лавиной накрыло современных модниц, и они с большим интересом стали одеваться, словно английские денди средины 20-х годов прошлого века. Мужчины в это время стояли в сторонке и с ужасом наблюдали за метаморфозами, которые превращали слабый пол в сильный (по крайней мере, зрительно).

На самом деле девушка, отдающая предпочтение подобным фасонам одежды, воспринимается как «свой парень», и не имеет шансов перейти в статус потенциальной партнерши. Мужчинам нужно видеть свою противоположность – шляпки, украшения, кудряшки – ведь это ярко, красиво, притягательно, вызывает желание заботиться и оберегать. А об эмансипированном мальчике-подростке, в которого превращается дама в грубом деловом костюме, заботиться не надо. Зато с ним можно раскурить сигарету и обсудить последний футбольный матч.

Цветовая гамма

Говоря о цветовых предпочтениях парней, нужно подчеркнуть две важнейшие вещи. Во-первых, они не приветствуют слишком ярких, кислотных оттенков в элементах женского гардероба, считая их агрессивными и безвкусными. Во-вторых, молодые люди будут считать гармоничным лишь тот образ, который составлен с учетом цвета кожи девушки, оттенка ее волос и глаз. Хоть они и не особо разбираются в нюансах, но на подсознательном уровне чувствуют малейшие ошибки, которые в данном вопросе допускают женщины.

В подборе цветов девушкам не стоит впадать в крайности – и «вырвиглаз», и «серая мышь» будут восприняты сильным полом, как проигрышные варианты. Стоит придерживаться некой золотой середины и отдавать предпочтение более выбеленным, спокойным оттенкам, и не сочетать большое количество активных принтов в одном образе.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Женская мода
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