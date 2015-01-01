Мария Миронова вышла в свет со взрослым сыном: внука Андрея Миронова сравнили со знаменитым дедом

Вчера вечером в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» собралось немало звёзд на премьеру нового фильма Романа Прыгунова «Миллиард». Коллег, сыгравших в фильме, пришла поддержать Мария Миронова, которая появилась в картине в эпизодической роли.Актриса прибыла на мероприятие в сопровождении взрослого сына — в этом году Андрею Миронову-Удалову исполнится 27 лет. Молодой человек продолжает семейную династию, выходя на сцену театра им. Вахтангова.instagram.com/mariya_mironova_actressНесколько минут назад Мария Миронова разместила у себя в блоге несколько снимков со вчерашней премьеры. Артистка призналась, что ей ещё не приходилось играть такие маленькие роли:Премьера фильма Миллиард.Самая маленькая роль в моей карьере и любимый сын рядом☝️😍😂Внук Андрея Миронова похож на своего деда: фолловеры восторгаются новым фото артистаБудучи внуком знаменитого артиста и его полным тёзкой, Андрей Миронов-младший просто обречён на постоянное сравнение со своим легендарным родственником. Вот и под новым фото Марии Мироновой с сыном тут же появились комментарии, в которых фолловеры обсуждают схожесть деда и внука:o_samoshkina Просматриваются черты дедушки👍👍👍 tatarenko1024 Боже мой, дедушка!В то же время некоторые подписчики удивлены тем, что кто-то заметил сходство:aleksa_bulohcka @tatarenko1024 в каком месте дедушка? Мария - да, отец. Но внук на деда вообще не похож.instagram.com/mariya_mironova_actressИнтересно узнать мнение наших читателей — похож ли внук Андрея Миронова на своего деда?Гела Месхи показал своё детское фото: мужа Екатерины Климовой сравнивают с их общей дочерьюНесмотря на свою скрытность и замкнутый образ жизни, Гела Месхи сегодня порадовал немногочисленных подписчиков своего Instagram. Актёр опубликовал своё детское фото, разместив его рядом со снимком дочери. При этом никаких объяснений под фотографиями артист не оставил, предоставив фолловерам самостоятельно комментировать увиденное. Читать далее…

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