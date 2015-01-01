Татьяна Михалкова продемонстрировала редкое фото со съёмок «Сибирского цирюльника»

Каждая картина Никиты Михалкова — событие. Фильмы знаменитого режиссёра заняли своё место в золотой коллекции отечественного кинематографа. Некоторые картины зрители пересматривают по нескольку раз. Одним из таких любимых народом фильмов стал «Сибирский цирюльник», вышедший на экраны в 1998 году.youtube.comЖена режиссёра, перебирая семейные фотоархивы, обнаружила редкий снимок, сделанный во время съёмок. На одном фото запечатлены Никита и Татьяна Михалковы, их дочери Анна, снявшаяся в одной из главных ролей, и Надежда, а на заднем плане видно Олега Меньшикова. Артист, судя по всему, готовится к съёмкам финальных сцен: гримёр наносит последние штрихи.instagram.com/tatyanamixalkova«Сибирский цирюльник» оказался одним из самых любимых фильмов поклонников Никиты МихалковаФото, сделанное 22 года назад, порадовало фолловеров Татьяны Михалковой. Подписчики окунулись в воспоминания, связанные с картиной «Сибирский цирюльник». Оказалось, что для большинства комментаторов этот фильм стал самым любимым у Никиты Сергеевича.Интернет-пользователи забросали обсуждения старого снимка восхищёнными комментариями:dariastrelcova1220 Я до сих пор помню поход в кино с родителями на Сибирский Цирюльник. Это самый лучший фильм того времени, самый красивый❤️ Когда смотрели плакали все в зале даже мужчины это я очень хорошо помню. После окончания фильма все хлопали стоя пока не закончились титры!!!! mschuv Один из любимых моих фильмов . natybel19 Любимый фильм! sysoeva.anastasiya Гениальный фильм 💪🌹 katyswan7 Смотреть этот фильм готова очень часто и каждый раз вижу что - то новое!!! Это гениально и бесподобно!!!! raevskayaolga78 Один из любимых фильмов, недавно пересматривала.Друзья, какие фильмы Михалкова вы с удовольствием пересматриваете время от времени?Резо Гигинеишвили вместе с Надеждой Оболенцевой отправился в гости к первой жене и дочериНе каждому мужчине удаётся поддерживать хорошие отношения с бывшими жёнами и детьми от предыдущих браков. Особенно, если со своими экс-супругами он расставался ради нового романа. Резо Гигинеишвили сумел остаться в добрых отношениях со своими детьми и, похоже, с бывшими жёнами. Более того, режиссёр даже умудрился познакомить нынешнюю возлюбленную со своей первой избранницей. Читать далее…

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