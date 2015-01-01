6 признаков, что вы помолодели вопреки возрасту
В наше время можно быть молодым телом, исповедуя при этом замкнутый и консервативный образ жизни, а можно долгие годы сохранять молодость сердца, несмотря на седину и морщины. С тех пор, как в зрелый возраст вступили миллениалы (люди, родившиеся в 80-х и 90-х годах), общество перестало делиться на черное и белое, на старшее поколение и молодежь, которым раньше приписывали абсолютно четкие стереотипы поведения.
Для нас много чего сейчас считается нормой – и подростки, уходящие в монастырь, и женщины средних лет, прыгающие с банджи, и политики, активно ведущие странички в социальных сетях. Потому чтобы причислить человека к разряду молодых, нужно обращать внимание не только на возраст, но и на ряд других особенностей, позволяющих ему никогда не стареть.
Активное общение с молодежью «на равных»
Даже если вам уже «слегка за 40», это не значит, что нужно консервировать себя в устоявшемся коммуникативном поле. Проанализируйте свое окружение: если в нем много людей, которые моложе вас, и общение с ними имеет легкий непринужденный характер, то это яркий признак открытости вашего сердца. Нельзя лишать юных особ возможности качественно взаимодействовать с людьми среднего возраста – так они могут перенять ценный опыт, избежать многих ошибок в разных сферах жизни, сформировать жизненные ценности под воздействием лидера, которого уважают. А вы, в свою очередь, всегда будете в курсе настроений современной молодежи, которая способна каждый день наполнять вас энергией, вдохновением и новыми идеями.
Интерес к высоким технологиям
Столетиями старшее поколение характеризовалось тем, что без устали критиковало все новшества, которые открывало для себя человечество. Личность, которая молода сердцем, наоборот впускает в свою жизнь любые достижения современной техники и технологий без лишних отрицательных эмоций. Более того, она с азартом и интересом «бросается» на новинку и принимается жадно ее изучать. Сейчас мир меняется крайне быстро, и те, кто успевает к нему приспосабливаться, выигрывает везде – и в бизнесе, и в торговле, и в дружбе, и в отношениях, и даже в здоровье. Кто шагает в ногу со временем и не упускает из виду никакой важной информации, тот открывает перед собой множество возможностей для интересной жизни в свое удовольствие.
Активность в социальных сетях
Сейчас аккаунт на YouTube или Facebook не имеет разве что самый ленивый. Ведение блога – один из современных методов налаживания связи с внешним миром, и, стоит отметить, довольно эффективный. Необходимость держать стабильный градус интереса аудитории стимулирует нас вести более активную и насыщенную событиями жизнь. Возможность поделиться со всем миром своим опытом в какой угодно сфере деятельности подталкивает к профессиональному росту и развитию, а постоянное общение с представителями самых разных социальных прослоек позволяет очень быстро скорректировать собственные ошибки. В конечном итоге успешный блог может принести не только материальный доход, но и существенно повлиять на самооценку его автора.
Смена имиджа
Для старшего поколения очень характерной является зависимость от мнения окружающих. Порой она даже определяющим образом влияет на всю линию поведения зрелых людей. И это в корне неверная тактика, поскольку живем мы всего один раз, и тот – для себя. Самое главное – это внутреннее ощущение гармонии и эмоциональной стабильности. Потому если вам хочется срезать 40 сантиметров волос – режьте. Если надумали похудеть – дерзайте. Появилась мысль выбросить старый гардероб? Туда ему и дорога. Именно так и поступают молодые, амбициозные, сильные духом и не отягощенные грузом чужого мнения люди. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться – на то вы ведь и живой человек.
Участие в общественной жизни
Тот, кто молод сердцем, не боится отстаивать свои интересы, организовывать различные мероприятия и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Таких людей часто называют лидерами мнений, и за ними чаще всего следует все остальное общество. Если вам не безразлично, что в вашем подъезде проживает многодетная мать-одиночка, что во дворе живут десятки бездомных животных, что в детском саду не хватает подручных материалов для занятий с детьми, а в посадке за домом повсюду разбросан мусор, то ваша душа не только молода, но еще и безумно красива. Если вы из тех, кто не побоится надеть перчатки и посадить во дворе несколько деревьев, кто может собрать единомышленников и соорудить перед подъездом пандус для соседа-инвалида, то вы достойны называться человеком с современными взглядами на жизнь.
Учеба и путешествия
Никогда не поздно начать изучать иностранные языки. Никогда не наступает тот рубеж, когда уже нельзя менять работу или место жительства. Кто сказал, что человек «за 40» не может бросить все и поехать путешествовать по миру, открывая для себя новые страны и культуры? Все это предубеждения, о которых миллениалам давно уже стоит забыть. Одни и те же места, люди, события, проблемы – все это является благодатной почвой для зарождения депрессивных мыслей. Бороться с ними можно и нужно, а лекарством являются не что иное, как приключения! Не находите для себя отговорок – езжайте смотреть мир как можно скорее, знакомьтесь с новым, неизведанным, интересным и необычным. Чем больше вы увидите, тем более толерантным и культурным человеком в итоге станете. Не все на свете может нам показать интернет – кое-что все-таки лучше увидеть собственными глазами.
Источник: www.allwomens.ru/zen