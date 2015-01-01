6 признаков, что вы помолодели вопреки возрасту

В наше время можно быть молодым телом, исповедуя при этом замкнутый и консервативный образ жизни, а можно долгие годы сохранять молодость сердца, несмотря на седину и морщины. С тех пор, как в зрелый возраст вступили миллениалы (люди, родившиеся в 80-х и 90-х годах), общество перестало делиться на черное и белое, на старшее поколение и молодежь, которым раньше приписывали абсолютно четкие стереотипы поведения.Для нас много чего сейчас считается нормой – и подростки, уходящие в монастырь, и женщины средних лет, прыгающие с банджи, и политики, активно ведущие странички в социальных сетях. Потому чтобы причислить человека к разряду молодых, нужно обращать внимание не только на возраст, но и на ряд других особенностей, позволяющих ему никогда не стареть.Активное общение с молодежью «на равных»Даже если вам уже «слегка за 40», это не значит, что нужно консервировать себя в устоявшемся коммуникативном поле. Проанализируйте свое окружение: если в нем много людей, которые моложе вас, и общение с ними имеет легкий непринужденный характер, то это яркий признак открытости вашего сердца. Нельзя лишать юных особ возможности качественно взаимодействовать с людьми среднего возраста – так они могут перенять ценный опыт, избежать многих ошибок в разных сферах жизни, сформировать жизненные ценности под воздействием лидера, которого уважают. А вы, в свою очередь, всегда будете в курсе настроений современной молодежи, которая способна каждый день наполнять вас энергией, вдохновением и новыми идеями.Интерес к высоким технологиямСтолетиями старшее поколение характеризовалось тем, что без устали критиковало все новшества, которые открывало для себя человечество. Личность, которая молода сердцем, наоборот впускает в свою жизнь любые достижения современной техники и технологий без лишних отрицательных эмоций. Более того, она с азартом и интересом «бросается» на новинку и принимается жадно ее изучать. Сейчас мир меняется крайне быстро, и те, кто успевает к нему приспосабливаться, выигрывает везде – и в бизнесе, и в торговле, и в дружбе, и в отношениях, и даже в здоровье. Кто шагает в ногу со временем и не упускает из виду никакой важной информации, тот открывает перед собой множество возможностей для интересной жизни в свое удовольствие.Активность в социальных сетяхСейчас аккаунт на YouTube или Facebook не имеет разве что самый ленивый. Ведение блога – один из современных методов налаживания связи с внешним миром, и, стоит отметить, довольно эффективный. Необходимость держать стабильный градус интереса аудитории стимулирует нас вести более активную и насыщенную событиями жизнь. Возможность поделиться со всем миром своим опытом в какой угодно сфере деятельности подталкивает к профессиональному росту и развитию, а постоянное общение с представителями самых разных социальных прослоек позволяет очень быстро скорректировать собственные ошибки. В конечном итоге успешный блог может принести не только материальный доход, но и существенно повлиять на самооценку его автора.Смена имиджаДля старшего поколения очень характерной является зависимость от мнения окружающих. Порой она даже определяющим образом влияет на всю линию поведения зрелых людей. И это в корне неверная тактика, поскольку живем мы всего один раз, и тот – для себя. Самое главное – это внутреннее ощущение гармонии и эмоциональной стабильности. Потому если вам хочется срезать 40 сантиметров волос – режьте. Если надумали похудеть – дерзайте. Появилась мысль выбросить старый гардероб? Туда ему и дорога. Именно так и поступают молодые, амбициозные, сильные духом и не отягощенные грузом чужого мнения люди. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться – на то вы ведь и живой человек.Участие в общественной жизниТот, кто молод сердцем, не боится отстаивать свои интересы, организовывать различные мероприятия и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Таких людей часто называют лидерами мнений, и за ними чаще всего следует все остальное общество. Если вам не безразлично, что в вашем подъезде проживает многодетная мать-одиночка, что во дворе живут десятки бездомных животных, что в детском саду не хватает подручных материалов для занятий с детьми, а в посадке за домом повсюду разбросан мусор, то ваша душа не только молода, но еще и безумно красива. Если вы из тех, кто не побоится надеть перчатки и посадить во дворе несколько деревьев, кто может собрать единомышленников и соорудить перед подъездом пандус для соседа-инвалида, то вы достойны называться человеком с современными взглядами на жизнь.Учеба и путешествияНикогда не поздно начать изучать иностранные языки. Никогда не наступает тот рубеж, когда уже нельзя менять работу или место жительства. Кто сказал, что человек «за 40» не может бросить все и поехать путешествовать по миру, открывая для себя новые страны и культуры? Все это предубеждения, о которых миллениалам давно уже стоит забыть. Одни и те же места, люди, события, проблемы – все это является благодатной почвой для зарождения депрессивных мыслей. Бороться с ними можно и нужно, а лекарством являются не что иное, как приключения! Не находите для себя отговорок – езжайте смотреть мир как можно скорее, знакомьтесь с новым, неизведанным, интересным и необычным. Чем больше вы увидите, тем более толерантным и культурным человеком в итоге станете. Не все на свете может нам показать интернет – кое-что все-таки лучше увидеть собственными глазами.

Источник: www.allwomens.ru/zen