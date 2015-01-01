Какая материнская молитва наставить взрослого ребенка на истинный путь

К сожалению, не все готовы прислушаться к мудрости старшего поколения. Бывает так, что человек свернул с правильного пути и погряз в грехах. Усугубляет его положение отсутствие веры в сердце, нежелание развиваться духовно, равнодушное отношение к себе. Конечно, достучаться до беспринципного скептика непросто, и родителям остается только надеяться на помощь свыше. Существуют молитвы к Богу и святым заступникам для вразумления ребенка, живущего ложными идеалами.В прошлом было принято просить благословения родителей в том или ином деле. Не получившие его обрекали себя на неудачу, так как отказались от связи со своим родом. Сегодня мало кто вспоминает об этой старой традиции, предпочитая действовать по своему усмотрению. И только любящие мама и папа во все времена одинаково сильно переживают за родное дитя.Священнослужители подтверждают: молиться о своем чаде можно и нужно. Необязательно даже ставить его в известность относительно ваших благих намерений. Помощь в любом случае будет оказана, ведь заняться спасением заблудшей души никогда не поздно. Обязательно посещайте храмы и святые места (по возможности). Не забывайте возносить благодарность и смиренно простить хорошей участи своим близким.Материнская молитва ГосподуМатеринское слово имеет огромную силу. Оно способно как нанести сильнейший вред, так и совершить чудо. Дело в том, что любовь матери абсолютна, бескорыстна и всеобъемлюща. Именно это глубокое чувство способно сотворить невозможное. Например, вернуть на правильный путь ребенка, наставить его и подарить новую жизнь. Лучшим помощников в таком непростом деле станет молитва Господу.Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери услыши меня, грешную и недостойную рабу Твою ( имя).Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя), помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему вся согрешения, вольные и невольные, совершенные им пред Тобой. Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и вразуми его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, около дома, в поле, работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения. Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от летящей пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасныя смерти. Господи, огради его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, зол и несчастий. Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякия скверны (вина, табака, наркотиков) и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Святаго Духа на многие лета жизни и здравия, целомудрия. Господи, дай ему Свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, недостойной и грешной рабе Твоей, родительское благословение на чадо мое в наступающие утра, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царствие Твое вечно, всесильно и всемогуще. Аминь. Господи, помилуй (12 раз).Сильная молитва Богородице для благополучной жизни детейПресвятая Богородица тоже познала счастье материнства, поэтому она всегда откликается на искреннюю мольбу родителей, просящих о благополучии своих чад. К ней стоит обратиться, если близкому вам человеку угрожает опасность, присутствует физическое или духовное ослабление, им овладели злые силы, а от вашей помощи он категорически отказывается. Не забудьте поставить свечу за здравие и помолиться у иконы Богоматери.О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь.Молитва Гавриилу Белостокскому для защиты ребенкаГавриил Белостокский принял мученическую смерть в совсем юном возрасте. Считается покровителем малышей, особенно тех, кого поразила физическая или психическая болезнь. К нему также можно обратиться по любым вопросам, связанным с подрастающим ребенком, например, чтобы уберечь его от дурного влияния и плохой компании.Младенческаго незлобия хранителю и мученическаго мужества носителю, Гаврииле блаженне, страны нашея адаманте драгоценный и иудейскаго нечестия обличителю! К тебе мы, грешнии, молитвенно прибегаем и, о гресех своих сокрушающеся, малодушия же своего стыдящеся, любовию зовем ти: наших скверн не возгнушайся, чистоты сый сокровище, нашего малодушия не омерзи, долготерпения учителю, но паче сих немощи наша от Небес видя, тех исцеления нам твоею подаждь молитвою и твоея Христу верности подражатели нас быти научи. Аще ли терпеливно крест искушений и злостраданий понести не возможем, обаче и тогда милостивыя твоея помощи не лиши нас, угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа испроси. Таже и молящияся о чадех своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляяй. Несть таковаго жестокаго сердца, еже слышанием о муках твоих, святый младенче, не умилится, и аще кроме сего умиленнаго воздыхания никоегоже благаго деяния принести возможем, но и таковым умиленным помыслом наши умы и сердце, блаженне, просветив, на исправление жития нашего благодатию Божиею нас настави. Вложи в нас о спасении души и о славе Божией ревность неустанную и о часе смертнем память неусыпную хранити помози нам. Наипаче же в смертном успении нашем терзания демонская и помыслы отчаяния от душ наших предстательством твоим отжени и сия упованием Божественнаго прощения исполни, во еже и тогда и ныне славити нам милосердие Отца, н Сына, и Святаго Духа, и твое крепкое заступление во веки веков. Аминь.Молитва Амвросия Оптинского для наставления детей на путь праведниковПри поддержке молитвы, составленной Преподобным Амвросием, решаются многие вопросы. Например, ее читают, когда нужно обратить взрослого ребенка к истинной вере, помочь ему выйти из лабиринта неверия, указать путь к праведной жизни. Текст под авторством старца необходимо читать ежедневно пред ликом святого. Он обладает большой силой, поэтому положительные изменения не заставят себя долго ждать.Господи, Ты Един вся веси, вся можеши и всем хощеши спастись и в разум Истины прийти. Вразуми чадо мое (имя) познанием истины Твоей и воли Твоея Святыя, укрепи его ходити по заповедям Твоим и мене грешного помилуй. Аминь.Сильные молитвы от злых помыслов плохих людейИскренняя вера в Высшие Силы формирует защиту иного уровня, которую гораздо сложнее преодолеть. Этим объясняется то, что верующие люди неподвластны магическому воздействию. Соответственно, просто дурные помыслы недоброжелателей им тоже не доставляют проблем. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen