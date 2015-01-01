Виды и способы приготовления шашлыка
Приближается летняя пора и это значит, что время разжигать свои мангалы, доставать шампура и решётки для барбекю, и идти жарить шашлыки. В целом так делает большинство людей, которые любят поесть вкусного мяса в дружеской компании, но к сожалению, не все знают то, что шашлыки - это хоть и весьма простое блюдо, но очень разнообразное, и им можно украсить практически каждый стол, как в виде главного блюда, так и второстепенного. Конечно, для приготовления вкусного шашлыка не обойтись без мангала, на котором будет жарится мясо. Лучшим вариантом для дачи станет чугунный мангал, который можно заказать на сайте https://kovkagrad.ru/catalog/mangaly/chugunnye/. Такой мангал станет украшением любого барбекю. Компания КОВКАГРАД предлагает большое разнообразие моделей, а также возможность индивидуального заказа.
Давайте же разберёмся, откуда появилась эта прекрасная еда и из чего её можно готовить?
Современный шашлык уходит корнями в древность, именно первобытные люди начали жарить животное мясо, насаженное на вертель, над костром. Считается, что каноничным ингредиентом шашлыка является баранье мясо, в принципе да, но сейчас шашлыком можно называть практически всё, что было пожарено на костре. Очень любили такой вид готовки различные кочевые народы степей, которые обитали в основном в южных регионах. Такой способ приготовления мяса был весьма удобен людям, которые переходили с места на место и в то же время охотились на животных.
Шашлык готовят практически во всех странах мира, и везде он называется по разному, в том числе и рецепты приготовления отличаются. Например, Азербайджанский Кебаб готовится в форме котлеты и с листьями мяты, и жарят эту котлету на вертеле - деревянной или железной палке. На западе предпочитают шашлык в виде барбекю, то есть в основном там используют решётку для прожарки мяса.
Шашлык готовится всегда из свежих продуктов и в дополнение к нему делают специальную сервировку, которая не перебьёт вкуса мяса.
Очень важная составляющая в шашлыке - это маринад. После того как вы очистили мясо от того, что вы не хотели бы употреблять в пищу, его нужно замариновать. маринад делается из всего, что может подчеркнуть и приукрасить вкус мяса, это может быть лук репчатый, белый, парей, зелёный, разнообразные специи, томаты и т.д.
Например шашлык из бараньего мяса готовят обычно в виде кусочков баранины среднего размера, так как меленькие быстро подгорают, а крупные долго жарятся. Мясо обычно держат в маринаде около 2 - 2,5 часов перед тем как начать жарить. Шампуры или решётку перед прожаркой накаливают на костре для того, чтобы при готовке сок из мяса меньше вытекал. В свою очередь начинать жарить нужно тогда, когда догорят все дрова и будет много углей. Узнать, что мясо готово, можно проткнув его ножом, если у вас не было трудностей с протыканием и если внутри мясо розовое, а снаружи имеет коричневую корку, то оно готово.
В принципе готовка разных видов мяса на костре не особо отличается, разве что по времени. Например, свинина жарится довольно быстро за счёт своей изначальной мягкости и жира, а маринад для неё можно использовать такой же как и для других видов мяса.
Более редким является шашлык из рыбы, но это только для тех, кто живёт далеко от побережий, в регионах, которые находятся близко к морю, это не редкость. Такой вид шашлыка обычно готовится из осетров, тресковых, тунцов и т.п. С маринадом тут всё довольно просто, если рыба сухая, то тут вы можете использовать маринад в виде соуса на сметане, если же рыба изначально жирная, то ничего не нужно и достаточно будет поливать её лимонным соком в процессе прожарки.
Шашлык можно делать из различных овощей, наколотых на шампура, или одновременно из овощей и мяса.
В общем, данное блюдо подойдёт абсолютно всем, кто любит отдых на природе и вкусное мясо. Возможность комбинировать разные виды мяса и растительных продуктов, великолепный вкус и простота в приготовлении, делают шашлык неотъемлемой частью семейного застолья.