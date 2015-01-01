Какие опасности подстерегают на отдыхе?
Даже в самой цивилизованной стране и безопасном месте можно встретить мошенников и воров. Потому что все люди разные, и в каждой стране есть нечестные люди. Чтобы избежать неприятных ситуаций, необходимо соблюдать бдительность и осторожность.
Именно поэтому лучше покупать туры у проверенных туроператоров. Узнать как купить тур в турагентстве Илиан тур можно на сайте https://iliantour.ru/company/howbuy, где подробно все описано.
В столице Франции посторонние человек может вручить вам пакет, а потом устроить скандал с криками о том, что вы украли его и предложить заплатить за его молчание о данном событии. Многие выбирают спокойствие и платят. Особенно надо быть внимательным с соотечественниками, или теми, кто притворяется ими. Ведь так намного проще втереться к вам в доверие, сообщив про свою малую родину в вашем городе. Вы приехали отдыхать, и не стоит сразу же искать родную душу, лучше знакомьтесь с местными и их традициями. Внимательнее в кафе со счетами, иногда могут включать стоимость детского меню, даже если вы не брали еду своему ребенку, или может оказаться, что выпить кофе у стойки в несколько раз дешевле, чем за столом. Когда посещаете достопримечательности и памятники, или музеи будьте внимательны, не подходите близко к ограждениям, если таковые имеются, а то можно и травму получить, если что-то свалится на вас.
В Египте вам могут запросто насчитать большой счет, абсолютно не соответствующий тому, что вы заказали, проверяйте все сразу и просите объяснить полученный результат.
В Турции часто подают подменное меню с заниженными ценами, поэтому лучше питаться в отеле, либо в уже проверенных вами или знакомыми местах, где много других туристов. А если вдруг получите отравление, то просите обязательно справку в больнице, где вас будут лечить, позже можно предъявить турфирме.
В Тайланде тоже полно мошенников, которые продают товары втридорога, а также могут подсунуть поврежденный гидроскутер и потом требовать оплатить его. Везде надо быть очень внимательными и рассудительными.
В Индии придется постоянно торговаться, потому что все цены завышены, но вы можете выпросить скидку. Причем это касается и товаров, и такси. Еда очень острая, блюда пробуйте с осторожностью, а воду лучше пить только бутилированную.
Также надо знать традиции и особенности страны, к примеру, на Рождество в Европе вам будет скучно, потому что все организации практически закрыты, а люди сидят дома со своей семьей.
Но, даже учитывая все возможные опасности, не стоит отказываться от путешествия, ведь вы получаете столько положительных эмоции и знаний в пути, которые не сравнить с проведением отпусков дома. Будьте внимательнее и серьезнее, тогда ваш отдых пройдет по плану и спокойно.