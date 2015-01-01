Огуречные маски от Марии Погребняк спровоцировали критику в сети

Жена Павла Погребняка — активная инстаграмщица. Каждый день Мария размещает новые фото и видео, стараясь порадовать своих фолловеров. Количество подписчиков супруги футболиста совсем скоро достигнет первого миллиона. На страничке Марии, являющейся матерью троих сыновей, всегда идут активные обсуждения среди интернет-пользователей.instagram.com/mariapoga_На днях жена спортсмена опубликовала сразу несколько рецептов масок, основным ингредиентом которых являются свежие огурцы. По словам Марии, этот овощ влияет на кожу лица лучше хвалёных патчей, которыми сегодня пользуются все звёзды Instagram:Я была в шоке от эффекта от маски из огурца! Даже с патчими не сравнить! Главное- должен быть холодный огурец☝🏻 Очень быстро снял отек под глазами и освежил лицоДля своих фолловеров Мария опубликовала три популярных рецепта освежающих масок из огурца.instagram.com/mariapoga_Марию Погребняк упрекнули во лжиПоклонники блогерши подтвердили, что огуречный сок благотворно влияет на кожу лица, однако выяснилось, что огурцы у многих вызвали аллергию:juliaakagg У меня бабушка однажды сделала такую вот маску из огурца-опухло все лицо, глаза не могла открыть🙈 julija2326 Мне огурец тоже навредил,глаза опухли и жгли..а вот лёд из петрушки мне нравиться😃А хейтеры Марии Погребняк и вовсе раскритиковали её, отметив, что секрет красоты Марии кроется не в натуральных масках, а в профессионализме пластического хирурга:1deda_na_derevne Любая маска в совокупности с хорошим пластическим хирургом творит чудеса 👍😂 kristi777kristina2019 Маш, а что лучше то в итоге помогает? Ботокс или огурчик? bakylja Ооой голову не морочь,после огурчиков помоолоолеела,ааа да ефеективноо podiumka1205 Это бред, вы все делаете уколы красоты, а нам сказки про огурчики 🤣 mila_euphoria7 Инъекции ботокса, мезо и биоревитализация и т.д.... и дааааа огурец творит чудеса....instagram.com/mariapoga_Вопрос к нашим подписчицам: какие маски для лица предпочитаете — из натуральных продуктов, имеющихся под рукой, или профессиональные, выпускаемые косметическими компаниями? Почему?Алёна Водонаева вышла в свет с полной подругой: фолловеры набросились с упрёками на звезду «Дома-2»С того времени как Алёна Водонаева покинула телепроект «Дом-2», ничего по сути не изменилось. Звезда телестройки по-прежнему находит поводы для скандала, поднимая в интернете холиварные темы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen