Сердце дрогнуло: Валерий Меладзе отправился в ателье, но домой вернулся с собакой

Ничто человеческое не чуждо звёздам. В жизни каждого, наверняка, был эпизод, когда в детстве он уговаривал родителей купить ему щенка или котёнка. А как тяжело было спокойно пройти мимо очаровательных «ничейных» дворовых котят и щенков! Но родители приводили твёрдые аргументы, и мечта так и оставалась мечтой.Прошли годы, и теперь выросшие дети сами находят причину, чтобы не заводить домашнего питомца.Валерий Меладзе с маленьким щенком привёл в восторг поклонниковСобираясь утром в ателье, Валерий Меладзе даже представить не мог, что домой он вернётся не один…Только что у себя в Инстаграм Валерий Меладзе рассказал, что после ателье оказался в зоомагазине. Певец увидел маленького щенка и уже не смог устоять:Шёл в ателье, вышел из зоомагазина с собакой. Увидел в витрине малыша, сердце дрогнуло. Душа запела!!!)))instagram.com/meladzevalerianАртист забрал домой своего нового четвероногого друга.instagram.com/meladzevalerianПоклонники в обсуждениях забросали исполнителя «лайками» и восхищёнными комментариями:denisklyaver Ну всё правильно сделал👏👏👏😍😍😍.Поздравляю от души с преданным другом❤️🙌 volga_evolution Это любовь с первого взгляда! Восхищаемся Вами! ❤️❤️❤️👏🙌 nastiafomkalmanovich Как вы ему подходите, Валерий Шотаевич. Замечательный друг! ana_normana Такому роскошному мужчине как Вы очень «идёт»(если так допустимо выразиться о живом существе) это милейшее создание.instagram.com/meladzevalerianДрузья, а как в вашем доме появлялись маленькие питомцы?Альбина Джанабаева в день рождения показала редкое фото своих родителейВалерий Меладзе постепенно осваивает азы интернета. Исполнитель не так давно обзавёлся собственным блогом в Instagram и регулярно размещает там посты на радость преданным поклонникам. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen