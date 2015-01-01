17 самых безвкусных нарядов наших звезд

В погоне за эпатажем звезды часто теряют чувство меры и забывают о правилах приличия. К тому, что сценические наряды многих исполнителей отличаются нелепыми фасонами, кричащими расцветками, обилием блесток, зрители уже привыкли. Однако и на торжественных мероприятиях, селебрити периодически удивляют полным отсутствием вкуса.Ани ЛоракСовсем недавно, во время гастрольного тура «DIVA», Ани Лорак шокировала зрителей слишком откровенными нарядами. Даже самые преданные поклонники отрицательно высказались о прозрачном боди, сквозь которое просматривались интимные части тела певицы. Фолловеры заявили, что неприличными костюмами Ани испортила атмосферу шоу.Комментаторы подвергли критике и наряд Лорак на вручении премии «Жара». Черный комбинезон с непомерно длинными брюками, полностью скрывающими обувь, выглядел так, словно предназначен для более высокой женщины. К тому же одежда смотрелась неудачно скроенной, так что в результате вместо звездного шика получилось нечто невразумительное.Любовь УспенскаяНа том же мероприятии отличилась и Любовь Успенская: для появления на красной дорожке она выбрала мини-шорты в сочетании с ботфортами и халатом, расшитым золотыми узорами. Фолловеры сразу же окрестили этот наряд «полным провалом» и «настоящей катастрофой».ВалерияИногда чувство меры изменяет даже звездам, которые обычно демонстрируют хороший вкус. Раньше Валерия придерживалась классического стиля в одежде, но недавно она решила сменить образ, и поддалась модным тенденциям. Для очередного выхода в свет певица выбрала стиль, напоминающий «спорт-шик»: голубая плиссированная юбка, голубое полупальто и массивные белоснежные кроссовки. Но в целом все выглядело так, словно маленькая девочка надела вещи из маминого гардероба. Посетители микроблога Валерии посоветовали ей сменить стилиста и вернуться к обычному образу.Наташа КоролеваВ начале апреля, на концерте «Удачные песни» Наташа Королева вместе с мамой поразили публику на редкость нелепыми и безвкусными нарядами. Певица, по-видимому, вспомнила 90-е годы и облачилась в лосины цвета фуксии в комплекте с алым жакетом, ее мама красовалась в платье ядовито-розового оттенка и невероятной шляпке, совершенно не подходящей к наряду. В комментариях к фотографии зрители разразились язвительными замечаниями и негативными высказываниями в адрес женщин. Их называли мультперсонажами, фриками, клоунами.Татьяна НавкаЭкс-фигуристку неоднократно называли одной из самых стильных женщин, но и она смогла удивить общественность странным сочетанием пестрой, полупрозрачной юбки в стиле диско и черного офисного жакета. Татьяна должна понимать, что привлекает внимание не только как звезда спорта, а и одна из кремлевских жен.Филипп КиркоровПопулярный певец неоднократно становился объектом критики за слишком вычурные сценические костюмы, обильно украшенные перьями, блестками, стразами, золотой вышивкой. А одним из недавних особенно «удачных» костюмов был невероятно сверкающий наряд, режущий взгляд сочетанием синего пиджака, украшенного золотыми позументами и красных брюк.Но и в повседневной жизни Филипп Бедросович испытывает пристрастие к броским нарядам с крупным принтом, многочисленными деталями от которых рябит в глазах.На одном из последних фото, помещенных в микроблоге, Филипп Киркоров запечатлен вместе с детьми после посещения Эрмитажа. Одежда певца поражает обилием красок, узоров и геометрических фигур, из-за чего фолловеры сравнили его с попугаем, и отметили, что дети одеты с бо′льшим вкусом, чем отец.Наталья ВодяноваРусская красавица периодически удивляет оригинальными нарядами, вот и эту весну она встретила в образе, который вызвал споры ее поклонников. Модный в этом сезоне тренч явно слишком велик для хрупкой модели. В объемный плащ свободно могла бы поместиться еще одна девушка. А светло-серый цвет и необъятные размеры тренча вызвали у комментаторов ассоциации с плащ-палаткой. Они отметили, что хотя оверсайз сейчас в моде, но нужно придерживаться разумных границ.Екатерина АндрееваЗрители давно привыкли к сдержанному, классическому образу ведущей Первого канала, но и у Екатерины Андреевой бывают модные провалы. Недавно в Инстаграм появилась фотография Екатерины, которая перевернула представление о строгом облике женщины. Ведущая продемонстрировала гротескный подростковый стиль: белая блузка, кружевной черный сарафанчик, рваные джинсы, блестящая золотистая куртка и открытые босоножки с легкомысленными бантиками. Екатерина выглядит так, словно надела первые попавшиеся вещи, которые совершенно не гармонируют друг с другом. Такой образ привел в недоумение поклонников ведущей: они выразили надежду, что вскоре Андреева вернется к своему обычному стилю.Лолита МилявскаяЭксцентричная певица неоднократно привлекала внимание, появляясь на публике в странных нарядах. Особенно бурные обсуждения вызвал ее сценический костюм на фестивале «Жара» в 2017 г. На Лолиту тогда обрушился настоящий шквал критики.Вне сцены Милявская любит броские, яркие вещи, не всегда подходящие ее возрасту и комплекции. Подписчики соцсетей обратили внимание на ее пристрастие к цветочным узорам, коротким юбкам и меховым жакетам.Сергей ЗверевЭпатажная звезда всякий раз поражает зрителей невероятными нарядами и головными уборами. Его иногда сравнивают с Безумным шляпником из «Алисы в стране чудес». По-видимому, сценические наряды должны подчеркивать его звездный статус, но вызывают только насмешки и язвительные замечания.Даже на акцию протеста против загрязнения Байкала, король гламура вышел в короне и золотой куртке с узорами из пайеток.Ольга БузоваНеудачные костюмы Ольги Бузовой давно стали притчей, но певица не устает удивлять зрителей. Ее появление в образе инопланетянки заставило даже преданных поклонников признать, что на этот раз Ольга перестаралась с экстравагантностью.Один из последних обликов Бузовой, конечно уступает инопланетному виду, но сочетание кокошника в русском стиле, массивных серег «хай-тек» и кожаной куртки-косухи поражает полным отсутствием вкуса.

Источник: www.allwomens.ru/zen