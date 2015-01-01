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Игорь Николаев показал старые фото Аллы Пугачёвой, которые раньше нигде не публиковались

Andre
Игорь Николаев показал старые фото Аллы Пугачёвой, которые раньше нигде не публиковались
Вся новостная лента Instagram сегодня посвящена одному событию — юбилею Аллы Борисовны. Коллеги и поклонники легенды отечественной эстрады размещают в блогах фотографии народной любимицы и оставляют добрые пожелания в её адрес.  Примадонна давно заслужила право называться легендой советского и российского шоу-бизнеса. Несмотря на регулярную критику в адрес звезды, нельзя не признать, что имя Аллы Пугачёвой навсегда вошло в историю страны, как бы это пафосно не звучало. При этом имена критиков певицы никто не вспомнит даже спустя несколько дней после их нелестных и разгромных выпадов.

instagram.com/igor_nikolaev_music

С развитием интернета поклонники звёзд получили прекрасную возможность следить за жизнью кумиров, оставаясь в курсе всех последних новостей. Преданные фанаты Примадонны бережно хранят вырезки из старых журналов с фотографиями своей любимицы, а ведь сегодня в сети можно отыскать любые снимки артистки, даже архивные семейные фото.

Казалось бы, каждый шаг огромного творческого пути Аллы Борисовны известен почитателям. Однако у близких друзей певицы есть фотографии, которые ещё никогда до сегодняшнего дня не публиковались в открытом доступе.

Фото Аллы Пугачёвой из 1987 года вызвали бурный интерес у подписчиков Инстаграма Игоря Николаева

Сегодня у себя в микроблоге Игорь Николаев разместил несколько снимков, сделанных в 1987 году во время поездки Аллы Пугачёвой в Японию. Эти кадры никогда ранее не публиковались, поэтому интернет-пользователи с огромным интересом изучали детали снимков.

instagram.com/igor_nikolaev_music

Спустя 30 лет наряды и внешний вид Аллы Пугачёвой и Игоря Николаева кажутся многим фолловерам смешными — лосины, туника, украшенная какими-то медалями, малиновые шарфы и банты, одинаковые пышные причёски… В то же время подписчики Николаева просят композитора публиковать как можно больше таких старых снимков:

ask198019761955 Какие смешные 😘😘😘 marakulin_pm Игорь, публикуйте больше таких фото, очень интересно👍 ollko55 Ох уж эти лосины из лайкры)))) valentinaboriakina Смешные, классные и прикольные. vaviloni19575892 ❤️Такие смешные вы но зато настоящие 😍

instagram.com/igor_nikolaev_music

А как вы, друзья, относитесь к творчеству Аллы Пугачёвой — ругаете или обожаете Примадонну?

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Каждая картина Никиты Михалкова — событие. Фильмы знаменитого режиссёра заняли своё место в золотой коллекции отечественного кинематографа. Некоторые картины зрители пересматривают по нескольку раз. Одним из таких любимых народом фильмов стал «Сибирский цирюльник», вышедший на экраны в 1998 году. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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