Игорь Николаев показал старые фото Аллы Пугачёвой, которые раньше нигде не публиковались

Вся новостная лента Instagram сегодня посвящена одному событию — юбилею Аллы Борисовны. Коллеги и поклонники легенды отечественной эстрады размещают в блогах фотографии народной любимицы и оставляют добрые пожелания в её адрес. Примадонна давно заслужила право называться легендой советского и российского шоу-бизнеса. Несмотря на регулярную критику в адрес звезды, нельзя не признать, что имя Аллы Пугачёвой навсегда вошло в историю страны, как бы это пафосно не звучало. При этом имена критиков певицы никто не вспомнит даже спустя несколько дней после их нелестных и разгромных выпадов.instagram.com/igor_nikolaev_musicС развитием интернета поклонники звёзд получили прекрасную возможность следить за жизнью кумиров, оставаясь в курсе всех последних новостей. Преданные фанаты Примадонны бережно хранят вырезки из старых журналов с фотографиями своей любимицы, а ведь сегодня в сети можно отыскать любые снимки артистки, даже архивные семейные фото.Казалось бы, каждый шаг огромного творческого пути Аллы Борисовны известен почитателям. Однако у близких друзей певицы есть фотографии, которые ещё никогда до сегодняшнего дня не публиковались в открытом доступе.Фото Аллы Пугачёвой из 1987 года вызвали бурный интерес у подписчиков Инстаграма Игоря НиколаеваСегодня у себя в микроблоге Игорь Николаев разместил несколько снимков, сделанных в 1987 году во время поездки Аллы Пугачёвой в Японию. Эти кадры никогда ранее не публиковались, поэтому интернет-пользователи с огромным интересом изучали детали снимков.instagram.com/igor_nikolaev_musicСпустя 30 лет наряды и внешний вид Аллы Пугачёвой и Игоря Николаева кажутся многим фолловерам смешными — лосины, туника, украшенная какими-то медалями, малиновые шарфы и банты, одинаковые пышные причёски… В то же время подписчики Николаева просят композитора публиковать как можно больше таких старых снимков:ask198019761955 Какие смешные 😘😘😘 marakulin_pm Игорь, публикуйте больше таких фото, очень интересно👍 ollko55 Ох уж эти лосины из лайкры)))) valentinaboriakina Смешные, классные и прикольные. vaviloni19575892 ❤️Такие смешные вы но зато настоящие 😍instagram.com/igor_nikolaev_musicА как вы, друзья, относитесь к творчеству Аллы Пугачёвой — ругаете или обожаете Примадонну?«Сибирский цирюльник» оказался одним из самых любимых фильмов поклонников Никиты МихалковаКаждая картина Никиты Михалкова — событие. Фильмы знаменитого режиссёра заняли своё место в золотой коллекции отечественного кинематографа. Некоторые картины зрители пересматривают по нескольку раз. Одним из таких любимых народом фильмов стал «Сибирский цирюльник», вышедший на экраны в 1998 году. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen