Кто из знаков зодиака отрабатывает карму прошлых жизней

Momentmal/ PixabayУ каждого знака зодиака есть свой уникальный эзотерический гороскоп, который в отличие от обычного очерчивает жизненные цели человека и открывает информацию об основных опасностях, которым суждено встретиться на его пути. В зависимости от даты, времени и места рождения складывается «жизненная линия», идя по которой человек в конечном счете достигает своего предназначения. Если в какой-то момент он отходит от «кармического плана», то возникают некие задолженности, которые приходится затем отрабатывать в следующей жизни. Итак, какие же знаки зодиака больше всего страдают от ошибок, совершенных в своих предыдущих воплощениях?ОвенПод этим созвездием рождаются личности с относительно молодой кармой. В прошлой жизни они были храбрыми воинами или смелыми рыцарями без страха и упрека, которые без раздумий бросались на помощь близким и могли потерять жизнь в борьбе за безопасность и счастье дорогих сердцу людей. Если такой героический поступок оставался незамеченным окружающими, то Овен мог перенести в текущую жизнь сильную обиду и жалость к самому себе, что затем проявилось в его эгоцентричности и зацикленности на собственных желаниях.Задача Овна на текущий момент – понять, что благородные поступки совершаются не с целью прославиться, а от чистого сердца и без ожидания чего-нибудь взамен. Ему необходимо усмирить свою нетерпеливость и мощный дух противоречия – тогда карма Овна перестанет накапливать негатив и выливаться в еще большее количество отрицательных черт в будущих инкарнациях.РакПоявление на свет Рака – это рождение тотального кармического должника. Таким людям судьбой предначертано всю жизнь воевать со своими пороками – замкнутостью, недоверием к окружающим, постоянными страхами и нервозностью. По-настоящему счастливым Рак может стать только в стенах собственного дома, будучи рядом с любимым человеком и растя счастливое потомство. Потому его предназначение кроется в очень простой вещи – поиске счастья и гармонии через искреннюю любовь.Проблема в том, что Раки очень эмоциональны, иногда не к месту вспыльчивы, чем сильно отпугивают окружающих. От этого они впадают в депрессию и тут же прячутся от внешнего мира, думая, что никому не нужны. Таким образом, Рак сам себе является врагом. Он считает бегство от людей и сложностей единственным способом спастись от всех ужасов окружающей реальности, но тем самым «запечатывает» в своей карме еще больше негатива. Чем сильнее замкнутость Рака, тем больше вероятности, что он снова переродится для поиска истинной любви, друзей, а также налаживания отношений с родственниками.Igorovsyannykov/ PixabayВесыКармическая задача Весов заключается в том, чтобы в определенный момент жизни принять сторону добра, а не зла. Если в предыдущем своем воплощении человек шел на сделку с совестью, то в нынешней инкарнации будет тщательно подходить к вопросу принятия любых, даже бытовых решений. Главное для него – это действие в интересах правды и справедливости. Любая измена самому себе и своим принципам будет тянуть за собой шлейф кармических долгов.Из-за страха одиночества Весы иногда начинают играть какую-то роль, представляться окружающим совсем не теми, кем они есть на самом деле. Их цель в текущей жизни – преодоление этого страха и осознание того, что ложь во имя налаживания социальных контактов постепенно уничтожает в них моральность.ДеваВ прошлой жизни Девы имели отношение к целительству и врачеванию, то бишь боролись с матерью природой, отвоевывая у нее человеческие жизни. Они очень преданно относились к своему делу и сильно переживали, когда не удавалось спасти или должным образом позаботиться об очередном подопечном. Это чувство разочарования в собственных силах перенеслось в текущее воплощение, превратившись в бунтарский дух, недовольство, ворчливость и постоянное несогласие с любым положением дел в их жизни.Основная задача Дев состоит в том, чтобы понять, что они не всесильны. От людей уходят родные и близкие, отворачиваются друзья, даже родители могут оставить свое дитя на произвол судьбы – и это есть жизнь. Невозможно помочь абсолютно всем – иногда нужно дать событиям течь самостоятельно без постороннего вмешательства. Девам стоит смириться с этой аксиомой и перестать «встревать» во все, что происходит вокруг них.КозерогДо своей последней инкарнации Козероги, которые однозначно пережили немало воплощений, всегда исходили из мысли, что они умнее всех. Их так и тянет взять на себя побольше задач и обязанностей, чтобы показать окружающим собственную силу и организованность. Люди не понимают подобного высокомерия, потому постепенно отдаляются от Козерога, а без них он не может выполнить свое предназначение – научиться вести себя в обществе и уважать мнение других. Потому карма данного знака отрабатывается исключительно в грамотно выстроенном и основанном на взаимном уважении сотрудничестве с окружающими.Козерогу следует понять, что вместе с друзьями и помощниками он достигнет более качественного результата, нежели если будет действовать самостоятельно. Представителям данного знака стоит, наконец, признать, что они пессимисты, а не реалисты, и прекратить расстраиваться по пустякам.Где каждый знак зодиака черпает энергию, чтобы жить дальшеОвен крайне редко испытывает состояние опустошенности, он является одним из самых энергичных представителей зодиакальных созвездий. Если дефицит жизненной силы все же произошел, перезапуститься поможет любой относительно безопасный способ получения адреналина. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen