Какие мужские знаки зодиака не бросают своих детей на произвол судьбы

PublicDomainPictures/ PixabayОтцы бывают разные. Один ради своих детей пойдет на все, а другой откровенно признается, что ребенок - тяжелая "ноша”. Последний тип без зазрения совести может уйти из семьи, бросив малыша на произвол судьбы. Подобное поведение мужчины во многом обуславливается звездами. И только несколько знаков зодиака никогда не позволят себе расстаться со своим ребенком.ТелецИз Тельца получится надежный как скала отец, который обеспечит всем необходимым своих детей. Этот знак сильный и упрямый, у него очень консервативный взгляд на вопросы опеки и отцовства. Не исключено, что при воспитании своих детей Телец будет руководствоваться семейными традициями и заветами умудренных опытом старших родственников. Детских капризов и неразумного поведения такой отец терпеть не будет.Телец с раннего детства будет воспитывать в ребенке уважение к труду и деньгам. На собственном примере покажет, как важно любить вторую половинку. Представитель этого знака становится нежным, но довольно строгим отцом. Иногда он может перегибать палку и сильно контролировать детей, но подобное ограничение свободы не приводит ни к чему хорошему. Телец должен научиться немного приглушать свои родительские инстинкты и давать ребенку возможность в чем-то самостоятельно принимать решения.Мужчина, рожденный в созвездии Тельца, достаточно отходчив и редко конфликтует со своими детьми. Это делает его превосходным отцом, который стремится всегда сохранять в семье теплые отношения.РакНастоящий папа-любовь. Самый ласковый и заботливый отец получается из мужчины, рожденного в созвездии Рака. Для него одна из главных целей в жизни - семья, поэтому он будет просто без ума от своего ребенка. Представитель этого знака с огромным удовольствием примет обязанности полноценного главы семейства, раскрыв всю свою глубину чувств. Рак легко найдет подход даже к самому капризному малышу и мастерски выполнит все возложенные на него родительские функции, начиная от смены подгузников и заканчивая походами на родительские собрания в школу. Роль отца вдохновляет его двигаться дальше, и он каждый новый день проживает с удовольствием.Представители этого знака как никто другой стремятся окружить свое потомство безграничной заботой. В их семье всегда теплые отношения, а дом - полная чаша. Именно туда они направляют всю свою энергию. Но не все так гладко: эти папы отличаются одним существенным недостатком - постоянной гиперопекой. Отец-Рак может активно лезть в жизнь своих уже выросших детей и планировать их судьбу. Конечно, все это вмешательство исходит только от безмерной любви, поэтому этот знак определенно лучший из отцов. Вот только ребенок не понимает такого посягательства на свое личное пространство и пытается отдалиться от надоедливого родителя.Tamino54/ PixabayДеваПредставители созвездия Девы с особой серьезностью относятся к рождению и воспитанию детей. Очень часто этот знак впервые становится папой в зрелом возрасте, когда у сверстников подрастают уже несколько детей. Все дело в том, что Деве необходим достаточный материальный фундамент и уверенность в собственных силах. Такой мужчина никогда не решится на ребенка, если не сможет ничего ему дать. Но даже если есть все необходимые условия, то этот земной знак из чувства страха перед будущим будет стремиться зарабатывать еще больше. Именно эта зацикленность на материальном зачастую мешает Отцу-Деве наладить с потомством духовную связь.Но в практичности и хозяйственности мужчин этого знака никто не может усомниться. Они умеют все, что от них может потребоваться, и даже больше. Еще до рождения ребенка папа-Дева прочитает сотню книг о правильном воспитании, и будет стараться растить любимое чадо в соответствии с теми нормами, о которых вычитал в литературных трудах. Этот земной знак как родитель педантичен и строг, требует от малышей порядка во всем и дисциплины. В некоторых моментах Отец-Дева даже не разрешает матери вмешиваться в его методы. Он с детства приучает ребенка к чистоте и учит его добиваться спортивных успехов. Такой папа всегда поддерживает и никогда не бросает потомство на произвол судьбы. Но его стремление все держать под контролем и знать о ребенке каждую мелочь приводит не к самым лучшим последствиям.КозерогКозерога смело можно назвать папой-авторитетом. Это тот самый тип, который пользуется безграничным уважением своих детей, и чьи слова никогда не ставятся под сомнение. С раннего детства Козерог всему учит ребенка только на собственных примерах, не прибегая к какому-либо давлению и морализаторству. В семейной иерархии такие отцы отличаются особой мудростью: они дают малышам столько свободы, сколько тем может понадобиться. Козерог никогда не будет вмешиваться в детские дела, позволит ребенку самому прийти к первым успехам и набить первую шишку. Но это не значит, что он не интересуется жизнью малыша и пускает все на самотек. Нет, за всеми событиями он наблюдает со стороны и держит все под четким контролем.Для мужчины, рожденного в созвездии Козерога, ребенок является неотъемлемой частью его жизненного плана, от которой зависит благочестие собственной репутации. Отец-Козерог будет тщательно следить за внешним видом и воспитанием детей, а на обучение отправит их в самое престижное заведение. Большое значение для этого знака имеет социальные достижение младшего поколения. Он с неподдельным спокойствием и терпением рассказывает детям, какие трудности в жизни их могут поджидать, как с ними справляться и каким законам подчиняется общество.Когда дети вырастают, отец становится для них настоящим моральным авторитетом. Нравственную опору Козерог дополняет хорошим материальным обеспечением. Такой мужчина может и не будет баловать детей и открыто показывать всю свою любовь к ним, как тот же Рак, но зато он всегда готов стабильно поддерживать их деньгами. Он не вмешивается в их судьбу и незримо стоит за спиной, если случается какая-то неприятная ситуация. Проблемы детей он часто берет на себя, ведь они могут запятнать честь всей семьи и его репутацию в частности. А Козерог просто не позволит это никому сделать.

Источник: www.allwomens.ru/zen