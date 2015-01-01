Располневший Влад Топалов опубликовал новое фото с маленьким сыном

Появление в семье ребёнка обычно полностью меняет привычный уклад жизни. Всё перестраивается под график малыша. Родители с красными от недосыпа глазами передают всю ночь друг другу своё беспокойное чадо, надеясь хоть немного вздремнуть. Тем не менее ощущение полного счастья не покидает родителей, несмотря на все сложности и проблемы.Влад Топалов и Регина Тодоренко четыре месяца назад впервые стали родителями. Пара пока не предъявила своего малыша широкой публике, так что поклонникам только приходится гадать, как выглядит звёздный мальчик.instagram.com/vladtopalovofficialВ то же время в Инстаграм Влада Топалова время от времени появляются фотографии с сыном. Сегодня певец опубликовал новый снимок с маленьким Михаилом. Фолловеры могут полюбоваться крошечными ножками малыша, а заодно и торсом счастливого папаши.instagram.com/vladtopalovofficialПосле рождения ребёнка Влад Топалов перестал следить за собойОбычно молодых мамочек обвиняют в том, что после родов они перестают заниматься собой. В семействе Топаловых всё иначе. Регина Тодоренко уже размещала у себя в Instagram фото в купальнике — интернет-пользователи сошлись во мнении, что телеведущая выглядит идеально для женщины, родившей несколько месяцев назад.instagram.com/reginatodorenkoНа сегодняшнем фото в Инстаграм Влада Топалова нельзя не заметить, что живот артиста украшают сразу несколько складок. Певец и сам понимает, что поправился, но считает, что это временно:да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное - здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!Регина Тодоренко у себя в блоге также сообщила, что её муж запустил себя:Владислав Михайлович отрастил шевелюру(потому что не успевает сходить в парикмахеру), я с отёкшим лицом держусь на позитиве(в полном коматозе🤪😂) , хотя уже готова убивать ВМ , потому что он все делает «не так как написано в книгахinstagram.com/reginatodorenkoПоклонники Влада не стали критиковать его внешность, а поддержали своего любимца:nusik73 Вот даже и внимание бы не обратила 👍 irinaviktorovnasurkova ничего и не жирный!...это худые складки...))) lilieavetrici Да это круто 👍 он Вас совсем не портит )) а согнать можно в спортзале!!! Главное , это счастье☀️☀️☀️ bibigul_tulebaeva Да ты че? Какой жирный? Само то!Друзья, а как вы изменились с появлением детей? От чего пришлось отказаться?Саша Савельева поделилась подробностями рождения сына: муж певицы присутствовал на родахВокруг беременности Саши Савельевой ходило много противоречивых слухов. Певица и её супруг отказывались комментировать предстоящее пополнение в семье, а потому интернет-пользователи готовы были поверить любому анонимному инсайдеру. Так, незадолго до родов в СМИ появилась информация, что солистка «Фабрики» улетела рожать в Израиль. Когда же в сеть просочились слухи, что Александра родила сына в Москве, комментаторы не сразу поверили: они были уверены, что артистка находится за пределами России. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen