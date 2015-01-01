Имена детей, которые поздно взрослеют

АркадийОбладатель этого имени сохраняет детскую непосредственность на протяжении всей жизни. Его очень сложно загнать в какие-то рамки, ведь вся его натура противоречит необходимости соблюдать «взрослую серьезность». С юных лет Аркадий демонстрирует наличие творческих способностей. Родителям обязательно нужно поддерживать в мальчике стремление создавать. В силу особенностей характера ему больше подойдет плавающий график с возможностью проявлять свободу действий.ВасилийМальчик, получивший это имя, растет эмоциональным и активным. Ему буквально не сидится на одном месте. Нередко жажда приключений оказывается сильнее родительских запретов, поэтому малыш слывет шкодой. Период взросления может оказаться непростым. Василий не хочет становиться более спокойным, брать на себя новые обязанности, нести ответственность за свои поступки. Даже когда он достигает зрелости, в нем остается легкость, вызывающая одновременно зависть и раздражение окружающих.ВениаминНоситель этого имени доверчив и наивен. Осознавая свои слабости, он боится взрослой жизни. До последнего момента будет оттягивать переезд из родительского дома. Вениамину трудно признавать уязвимость перед внешними агрессивными факторами, но еще сложнее ему перестроиться внутренне. Рядом с ним обязательно должен быть мудрый наставник в лице родственника или близкого друга. Тогда приспособиться к реалиям окружающей действительности он сможет быстрее.ГлебС самого детства Глеб сильно привязывается к маме и папе. Если другие ребята пытаются доказать самостоятельность, то этот мальчик не стремится к независимости. Вообще, он растет послушным и покладистым, однако старшему поколению все равно нужно проявлять бдительность. Глеб является ведомым человеком, а это значит, что на него может негативно повлиять окружение. Если какой-то хулиган станет для него авторитетом, родителям будет тяжело вернуть душевную близость с сыном.ДенисМальчик, которого так назвали, смотрит на мир с широко раскрытыми глазами. Он обожает узнавать что-то новое, отличается впечатлительностью, живостью и повышенной эмоциональностью. Денис не привык сдерживать чувства. Умеет искренне восторгаться чем-то необычным, не прячет слезы, когда ему грустно, и заливается смехом, если стало очень весело. Строгость и серьезность приходят к нему поздно, а могут и вовсе не прийти.ИльяИлья имеет прекрасное воображение, которое рисует в его голове самые оптимистичные картины будущего. Фантазия нередко оказывается далекой от действительности, и молодой человек со временем разочаровывается в своих силах. Ему необходимо с ранних лет учиться мыслить рационально, развивать логическое мышление, чтобы просчитывать все варианты и риски. В противном случае воздушные замки с возрастом исчезнут, а на месте амбициозных задумок останется лишь пустота и сожаление об упущенном времени.ОлегОбладатель этого имени довольно инфантилен. Он всячески увиливает от ответственности, не хочет принимать важные решения, старается переложить свои обязанности на других людей. При желании остался бы в возрасте, когда обо всем беспокоятся родители. Дело в том, что Олег близко к сердцу принимает любые неудачи. Малейший просчет может надолго выбить его из колеи. Бывает крайне обидчив, не любит признавать свою неправоту. Старается не отвечать на вопросы конкретно, чтобы избежать предъявления претензий.АнфисаОбладательница этого имени с малых лет проявляет манипулятивные способности. В ход идут капризы, наигранный драматизм и даже показные истерики. В большинстве случаев окружающие идут на поводу у юной Анфисы, поэтому привычка добиваться своего таким методом остается у нее и в более осознанном возрасте. За получением отказа следует обида и прекращение общения. Во многом такое поведение объясняет то, что у девушки мало настоящих друзей, хотя круг общения при этом широкий.ДарьяДарья растет активной, общительной и невероятно подвижной. Имеет множество увлечений, постоянно находится в поиске чего-то нового и еще более интересного. Любит соперничать, поскольку не лишена чувства азарта. Если застать ее в дурном расположении духа, можно нарваться на грубость и агрессию. Но в целом Даша является добрым человеком. Из-за импульсивности, которая ей присуща, ее часто сравнивают с ребенком. Впрочем, она не обижается, ведь и сама понимает, что взрослые должны вести себя серьезнее.ЗлатаНосительница этого имени не умеет быть терпеливой. Если ей что-то нужно, она хочет получить желаемое в ту же минуту. Капризна, своенравна, любит спорить и пререкаться. Вместе с тем Злата эмоциональна. При принятии решений руководствуется чувствами, под влиянием которых часто совершает ошибки. И все же советы других людей девушка слышать не хочет ввиду природного упрямства. Именно из-за этой черты испытывает проблемы в личной жизни.КсенияКсения требует много внимания к своей персоне. Если понимает, что фокус с нее сместился, сразу демонстрирует недовольство. Ей нужно постоянно ощущать заботу, любовь, заинтересованность. Очень важна для девочки похвала, чтобы ее заслуги признавали окружающие. Такой жизненной позиции Ксюша придерживается до зрелого возраста. Бесполезно объяснять девушке разницу между разумным эгоизмом и эгоцентризмом. Свой взгляд на жизнь она не изменит.ЛилияЛилия изо всех сил старается выглядеть старше своих лет, пытается рассуждать и вести себя соответственно. Надо сказать у нее это успешно получается, но ровно до того момента, пока она контролирует свои эмоции. Как только теряется самообладание, происходят разительные метаморфозы. От былой серьезности не остается и следа. Вместо сдержанной барышни появляется настоящая Лилия: взбалмошная, капризная и требовательная.РозаЕще одна обладательница красивого «цветочного» имени тоже неспроста попала в этот список. Роза нуждается в повышенном внимании, заботе и опеке. Совершенно не переносит критику, малейшее замечание может заставить ее расплакаться. Искренне радуется, услышав в свой адрес приятные слова. Ей просто хочется, чтобы ее холили и лелеяли, а не просили стать взрослее, поэтому Роза иногда специально подчеркивает инфантильность характера.ЭллаИ в «зеленом», и в зрелом возрасте носительнице этого имени трудно принимать взвешенные решения. Причиной является привычка руководствоваться чем угодно, кроме логики и здравого смысла. В действительности Элла боится стать слишком строгой и потерять легкость, которая так очаровывает представителей противоположного пола. А еще ее ужасают мысли о старости, поэтому девушка всегда молодится, даже если ее подчеркнуто юный образ выглядит нелепо.ЮлияДевочка, получившая это имя, имеет сразу несколько признаков инфантильности. Во-первых, она ведомая и доверчивая, во-вторых – страшится одиночества, в-третьих – склонна к спонтанным эмоциональным реакциям. В силу особенностей характера Юлии тяжело дается учеба, зато ей гораздо интереснее осваивать романтическую сферу. Однако новые любовные романы не делают ее взрослей. В глазах мужчин девушка остается беззащитным ребенком, о котором нужно заботиться.

Источник: www.allwomens.ru/zen