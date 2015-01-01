Где купить качественный корм для кошек

Каждый владелец четвероногого друга рано или поздно задумывается над выбором подходящего питания для него. На самом деле это достаточно сложный вопрос, от правильного разрешения которого напрямую зависит общее состояние и здоровье питомца.

Современный рынок зоологических товаров предлагает большой выбор промышленного питания для домашних животных разных пород. К тому же здесь есть возможность подобрать питание в зависимости от возрастного порога питомца. Однако для того чтобы приобретенная пища оказалась качественной и полезной, ее необходимо правильно подобрать.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что посетив магазин товаров для кошек, можно найти широкий ассортимент выбора сухих и влажных кормов от разных производителей и в разном ценовом сегменте. Однако до совершения покупки, рекомендуется изучить все преимущества и недостатки каждого отдельного вида питания.

Если же говорить о сухих гранулах, они зачастую выступают в качестве основного рациона. Дело в том, что при употреблении данных продуктов в течение суток, организм кошки получает все необходимые полезные вещества, за счет чего существенно укрепляется иммунная система и улучшается общее состояние. Однако это лишь при условии, если дело касается кормов высшей категории.

На самом деле существуют определенные витамины, микронутриенты, жирные кислоты и прочие вещества, которые кошки в обязательном порядке должны получать с пищей ежедневно.

Кроме всего прочего следует отметить, что сухие гранулы существенно улучшают общее состояние зубов, за счет предотвращения образования зубного камня. Однако это вовсе не говорит о том, что следует пичкать питомца чрезмерным количеством данных продуктов.

Ну и, конечно же, если кошка находится на сухом кормлении, ее организм нуждается в дополнительной порции жидкости. Именно поэтому следите за тем, чтобы в миске постоянно присутствовала свежая и чистая вода.

При выборе сухо корма следует обращать внимание на состав. Именно по этому критерию сухие продукты подразделяются на несколько классов. Речь идет об эконом, премиум, супер премиум и холистике.

В самом первом продукте натуральных компонентов вообще нет. А вот последнее питание изготавливается с применением натуральных и свежих компонентов.

Также существует жидкий корм, который может выпускаться в стиках, баночках и мясных кусочках в соусе. Он дается питомцам в качестве дополнительного источника питания. К тому же в его составе присутствует максимальное количество жидкости. Соответственно это говорит о том, что необходимую влагу кошка получит вместе с кормом.

Кроме этого существуют специализированные корма, предназначенные для кастрированных и стерилизованных питомцев, для животных, страдающих проявлением аллергических реакций и прочее.