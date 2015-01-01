Официальный сайт казино Вулкан всегда открыт для любителей азарта
Одним из наиболее популярных и востребованных в сфере гемблинга является онлайн казино вулкан официальный сайт, которого доступен в любое время суток для каждого желающего.
На официальном сайте Вулкан можно пройти регистрация, которая потребуется для игры на деньги.
Для создания аккаунта необходимо нажать кнопку «Регистрация», находящуюся в верхнем правом углу сайта. В форме регистрация Вулкан предложит выбрать вид бонуса за прохождение регистрации. Это может быть 100% к первому пополнению или 3000 без депозита.
Бонусные средства недоступны для вывода, но их можно использовать для игры на слотах. Они помогут новичкам выиграть реальные деньги, которые после те смогут вывести.
Есть и другой способ авторизации на сайте – идентификация при помощи уже имеющегося профиля в социальных сетях. Присоединится к Вулкану можно с помощью таких социальных сетей как Одноклассники, Майл.ру, ВКонтакте, Гугл+, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Саундклауд и другими.
Пополнение и вывод
Пополнить и вывести средства можно самыми различными способами, а именно:
- Bitcoin
- Maestro, Visa, Mastercard
- OKpay
- Alfa Click
- Skrill, Qiwi, Яндекс.Деньги
- Промсвязьбанк
- Сбербанк Онлайн
Минимальные суммы пополнения и вывода средств отличаются, в зависимости от выбранной валюты для пополнения. Вулкан предусматривает такие валюты как евро, российский рубль и американский доллар.
Минимальный депозит составляет 2 доллара, 2 евро и 100 рублей.
Минимальный порог выплаты достигает 10 долларов, 10 евро и 1000 рублей. Все средства выводятся с Вулкана в течение суток.
Сайт доступен на двух языках – русский и английский.
Разнообразный каталог Вулкана насчитывает более 600 игровых слотов, доступных всем игрокам. Среди них есть такие популярные и известные в игорном мире слоты как:
- Book of Ra
- Arriva
- Sharky
- Bannanas go Bahamas
- Star Nova
- и другие не менее востребованные игорные слоты.
Каждый автомат имеет свой уникальный сюжет и выполнен в определенном стиле. Еще большую атмосферу игре придают сопутствующие во время игры звуки, а также радующие глаз эффекты.
Производством игровых слотов онлайн казино Вулкан занимались такие разработчики:
- Amatic
- Quickspin
- Netent
- Novomatic
- Igrosoft
- Game Art
- Microgaming
- и другие.
Игроки могут наслаждаться игровыми автоматами не только с компьютера, онлайн казино Вулкан также доступно и на других платформах. Желающие покрутить спины могут сделать это с помощью телефона на Android, Windows Mobile или IOS.