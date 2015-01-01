Как по знаку зодиака вернуть любимого мужчину после расставания

Pyatkovdv/ PixabayСсоры и расставания для большинства пар – норма жизни. Если вы разошлись с мужчиной и хотите вернуть себе его расположение как можно скорее, то в первую очередь обратите внимание на его знак зодиака. Примирение у различных созвездий может сильно отличаться. Вооружитесь информацией, приведенной ниже, и вперед – у вас обязательно получится!ОвенЖизнь с Овном – это пороховая бочка с отсыревшим фитильком: то вспыхнет, то погаснет, и никогда не знаешь, когда по-настоящему рванет. В гневе Овны ужасны, могут наговорить кучу гадостей, за которые им потом стыдно, а попросить прощения не позволяет раздутая до космических размеров гордость. Потому вам совет: выждите некоторое время, пока ваш супруг «остынет», а затем непременно сделайте первый шаг. Вашим помощником выступит отказ от тотального контроля над партнером – это то, что Овен ненавидит в женщинах больше всего.ТелецЕсли мужчины данного знака искренне любят свою женщину, то они могут простить абсолютно все, даже измену. Самое главное в примирении с Тельцом – показать, что вы уже не та, что были раньше. Смените имидж, запишитесь на фитнес, займитесь самообразованием – тогда ваш любимый человек сможет психологически разграничить прошлое и настоящее. Постарайтесь улучить момент и поговорить с ним по душам, четко высказывая причины собственного поведения.БлизнецыПостоянная смена партнерш – жизненная норма для мужчин-Близнецов, потому вернуть такого человека будет весьма непростой задачей. Ваша цель – заставить бывшего поверить, что он сам принял решение возобновить с вами отношения, и инструментом для этого послужит… лесть. Почаще делайте ему комплименты, демонстрируйте уверенность в себе и независимость, раскрывайте лишь половину правды о своих планах на дальнейшую жизнь – и вскоре любимый человек как бы невзначай вновь очутится у вашего порога.РакВ процессе примирения с Раком вам придется попотеть. Всему виной его нерешительность и склонность к депрессиям. От меланхолии такой мужчина получает какое-то странное удовольствие, потому вначале вам стоит дать ему сполна насладиться своими страданиями, а затем предпринимать какие-либо активные действия. Из раковины такого молодого человека «выковыряет» только демонстрация заботы, участия, сочувствия, а также домашний уют, горячий ужин и страстная ночь. И обязательно - строго в заданном порядке.Лев«Прикормить» Льва может исключительно признание его в качестве главы семейства и истины в последней инстанции. Даже собственная семья является для царя зверей полигоном для борьбы за власть, потому просто сдайтесь и сделайте вид, что он теперь лидер. В то же время не расслабляйтесь в плане внешнего вида – Львы терпеть не могут неопрятных женщин. Если вы продолжите после расставания выглядеть свежо и привлекательно, бывший партнер рано или поздно задумается «с чего бы это вдруг», и попытается снова отвоевать старые территории.ДеваМужчины-Девы довольно истеричны, но не переносят этой же черты у своих партнерш. Если хотите вернуть такого человека в свою жизнь, ни в коем случае не устраивайте ему сцен (тем более при свидетелях). Действуйте более хитро: при случае расскажите ему несколько мистических историй, которые прямо или косвенно указывают, что ваше расставание было ошибкой. Дева верит в знаки свыше, потому как минимум задумается над вашими словами. А еще это именно те мужчины, путь к сердцу которых лежит через желудок, так что не жалейте времени на приготовление каких-нибудь вкусняшек, к примеру, в честь дня его рождения.SplitShire/ PixabayВесыЕсли после разрыва у вас осталась надежда возобновить отношения с Весами, то ни в коем случае не исчезайте с поля его зрения. Останьтесь, как это сейчас модно, просто друзьями. При каждой встрече или случайном контакте с грустью заглядывайте в его глаза, томно вздыхайте и делайте вид, что думаете о чем-то невыносимо печальном. Если мужчина заметит, как вам без него плохо, то «чаша весов» рано или поздно склонится в вашу сторону.СкорпионЕсли причиной расставания со Скорпионом стала измена или обман, то лучше вам вообще не предпринимать попытки его вернуть. В противном случае будьте готовы ежедневно выслушивать его упреки и обвинения по поводу того, кто подмешал в ваши отношения ложку дегтя. Вы автоматически станете виноваты во всех смертных грехах, даже если ни одного из них не совершали. Чтобы вернуть доверие Скорпиона, нужно убедить его, что вы никогда больше не будете ему врать, и действительно придерживаться данного принципа.СтрелецМужчины-Стрельцы – довольно поверхностные люди, потому их могут напугать женщины, которые демонстрируют свой интеллект и образованность по поводу и без. Они терпеть не могут обвинения в несерьезном отношении к жизни. Да, они действительно относятся к ней абы как, но очень болезненно воспринимают правду на слух. Постарайтесь принять Стрельца и его детский характер, аккуратно корректируя особенности поведения, а не заставляя мужчину полностью измениться. Откажитесь от упреков, подозрений и ревности, при этом оставаясь финансово независимым и самостоятельным человеком, ибо ваш возлюбленный за свою жизнь может тотально разрушить почву, на которой стоит, пару десятков раз.КозерогКаждые свои отношения мужчины-Козероги начинают с уверенностью, что «это навсегда». Вашей козырной картой в примирении с ним могут стать дети, длительное общее прошлое и даже совместно нажитое имущество. Чтобы наверняка вернуть Козерога вам нужно, как бы это странно ни звучало, продемонстрировать серьезность собственных намерений. Такой мужчина не станет тратить время на легкие ни к чему не обязывающие интрижки. Чаще говорите с ним о совместному будущем, о планах на крупные покупки и путешествия, о чудесной старости в собственном загородном доме – и вскоре он сам поверит в эту замечательную сказку.ВодолейВодолей постоянно держит свою возлюбленную на расстоянии вытянутой руки, так что не удивляйтесь, если он не признается вам в чувствах и не забрасывает красивыми обещаниями каждый день. Самым большим предметом гордости для него является ум и эрудиция избранницы, потому чтобы быть рядом с ним придется всю жизнь «прокачивать» свой мозг. С глупой и необразованной барышней у Водолея разговор будет коротким – в пределах одной совместно проведенной ночи. Этот мужчина любит интриги, так что сделайте ход конем – после длительного общения исчезните с поля зрения. И он сам бросится вас искать.РыбыВернуть Рыб не так уж сложно – нужно на некоторое время снова стать его идеалом. Такой мужчина расстается с девушкой преимущественно по причине разочарования в ее несовершенстве. Начните издалека – делайте комплименты, внимательно слушайте, подбадривайте своего любимого, а затем уж пускайте в ход женские хитрости. Можно устроить «случайную» встречу, во время которой продемонстрировать сожаление о разрыве. При этом главными фразами, которыми стоит оперировать, будут «я все поняла» и «я тоже была неправа».Какие мужские знаки зодиака не бросают своих детей на произвол судьбыОтцы бывают разные. Один ради своих детей пойдет на все, а другой откровенно признается, что ребенок - тяжелая "ноша”. Последний тип без зазрения совести может уйти из семьи, бросив малыша на произвол судьбы. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen