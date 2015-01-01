После концерта Аллы Пугачёвой в Кремле Николай Басков задумался о старости

Вчерашний концерт Примадонны в Кремле стал одним из самых ожидаемых событий этого года. Ещё в декабре билеты на выступление разлетелись в первые несколько дней, как только стали доступны в интернете. Несмотря на цены, многочисленные поклонники Аллы Борисовны мечтали оказаться на концерте своей любимицы — кто знает, решится ли певица ещё выйти на большую сцену в ближайшие годы.instagram.com/alla_pugacheva_fan1504Новостные ленты соцсетей пестрят видео и фотографиями со вчерашнего выступления Аллы Пугачёвой. Артистка сумела доказать, что в 70 лет она способна заставить зал замереть от восторга.instagram.com/tatiana_navkaСреди тех, кто пришёл на концерт Примадонны, было много медийных персон. Звёзды в своих блогах со вчерашнего вечера делятся впечатлениями от выступления звезды.instagram.com/stories/gyudashkinaПодписчики посмеялись над Николаем БасковымНиколай Басков тоже не мог пропустить вчерашний концерт. Золотой российский соловей, восхищаясь Аллой Борисовной, серьёзно задумался о будущем. 42-летний исполнитель пытается представить себя в возрасте Пугачёвой:После вчерашнего триумфального концерта Аллы Пугачёвой вот лежу и думаю: что я буду делать в 70 лет?) 🤷♂️😂instagram.com/nikolaibaskovФолловеры певца в обсуждениях предсказали, что к 70 годам Басков вернётся в оперу и женится. В то же время часть подписчиков Николая посмеялись над артистом, оставив в комментариях свои прогнозы на будущее:olgavolga94 Будете петь на дне рождения Аллы Пугачевой в честь ее 97-летия almagul4237 Николай ты в свои 70 наконец то женишься🤣 mik.ksenia Да тоже самое что и сейчас, лежать и думать atakuovatsiia Будешь так же чудить тока помедленнее 🤣🤣🤣 iarmetovaelza Ойййй Басков. Что он будет делать. Будешь получать пенсию и сидеть дома. Внуками заниматься. 😂😂😂 psiholog83 А дача, а огурцы?!Фото Аллы Пугачёвой из 1987 года вызвали бурный интерес у подписчиков Инстаграма Игоря НиколаеваИгорь Николаев разместил несколько снимков, сделанных в 1987 году во время поездки Аллы Пугачёвой в Японию. Эти кадры никогда ранее не публиковались, поэтому интернет-пользователи с огромным интересом изучали детали снимков. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen