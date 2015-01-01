Лера Кудрявцева отказалась делать прививки маленькой дочери

На днях у себя в блоге Лера Кудрявцева впервые разместила фотографию маленькой дочери. Девочке уже восемь месяцев, но телеведущая старательно скрывает дочку от любопытной публики. В то же время Лера признаётся, что ей очень хочется показать ребёнка окружающим, в айфоне звезды всё занято снимками дочери.instagram.com/leratvТелеведущая нашла компромисс — Кудрявцева разместила в Instagram фото Маши, однако, как это часто делают суеверные инстаграм-мамочки, закрыла лицо малышки смайликом. Лера похвасталась первыми успехами 8-месячной крохи:Я уже говорила, что показывать дочку не буду , пока не подрастёт . Но Руки Мамы чешутся ;))) на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота ) растём , узнаем мир , уже ползаем , стоим и у нас 2 зуба .instagram.com/leratvФолловеры Леры Кудрявцевой негативно отреагировали на фото Маши МакаровойКазалось бы, подписчики Леры Кудрявцевой должны были забросать блог телезвезды восхищёнными постами, однако неожиданно в обсуждениях разразился настоящий скандал. Конечно, комплименты в адрес девочки были, однако часть подписчиков возмутились фотографией крохи. Фолловеров не устроил смайл в виде сердечка, прикрывающий лицо ребёнка.Кудрявцева не стала молчать и довольно резко ответила хейтерам. Ведущую поддержало большинство комментаторов.instagram.com/leratvВ обсуждениях к фото дочери Лера Кудрявцева также ответила на многие вопросы своих поклонников. Так, ведущая рассказала, что отказалась делать прививки Маше, однако сейчас засомневалась в правильности своего решения.instagram.com/leratvЛера сообщила, что после родов не может сбросить лишние шесть килограммов.instagram.com/leratvОтветила Кудрявцева и на самый популярный вопрос подписчиков — о том, на кого похожа Маша. По словам Леры, дочь взяла черты обоих родителей:на папу пока, но глазки моиПосле рождения ребёнка Влад Топалов перестал следить за собойОбычно молодых мамочек обвиняют в том, что после родов они перестают заниматься собой. В семействе Топаловых всё иначе. Регина Тодоренко уже размещала у себя в Instagram фото в купальнике — интернет-пользователи сошлись во мнении, что телеведущая выглядит идеально для женщины, родившей несколько месяцев назад. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen