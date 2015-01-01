Имена мужчин, которые всегда при деньгах

Bit Gid/ FlickrОбеспеченный мужчина – мечта в чистом виде для многих женщин. Способов найти такого есть немало. Но одни слишком сложные, другие – ненадежные. Зачем искать трудные пути, если можно выбрать материально перспективного мужчину по имени. Есть имена, которые уже несут своему владельцу денежный заряд. Сумеет ли этим воспользоваться мужчина, завит только от него.ЗахарИмя имеет древнееврейские корни и в оригинале звучит как Зехарья. Значение – «память Господня». И действительно, мужчины с этим именем ходят под Богом. Им везет не только финансово. Захары успешны во всех сферах жизни. Они целеустремленные, упорные, терпеливые, умеют дождаться своего часа. И это гарантия их финансового успеха. Там, где другие люди опускают руки и теряют веру, Захар продолжает верить в свою счастливую звезду, а она верит в него. Поэтому там, где Захар – всегда денежно.СтаниславИмя Станислав по разным версиям переводится как «ставший славным» или «знаменитый». Слава его ищет сама, притом преимущественно хорошая, величественная. Все Станиславы имеют талант лидера, мощный внутренний стержень, который позволяет им создавать собственную правоту. Свое состояние Станислав сколачивает с помощью команды, отношения в которой строятся на взаимном доверии. От природы Станиславы справедливы и не пользуются своими лидерскими задатками для бесчестных целей. Они умеют собирать вокруг себя специалистов и гениев дела, которым увлечены сами.ВикторВиктор, имя которого означает победу, просто «обречен» на успех. Правда, победы сами ему в руки не прыгают. Добиться высоких результатов Виктор может только в тех сферах, где у него стоит четкая цель. Часто это именно финансы. Бедный Виктор – аномалия, которая случается только с ленивыми мужчинами. Ума, потенциала и движущей энергии у Виктора больше, чем достаточно. Главное – мотивация, и он станет хоть миллиардером, хоть Властителем Мира.Amir Kurbanov/ FlickrАлександрАлександры – защитники, которые под свое начало собирают не только обиженных и обездоленных, чтобы встать за них горой, а и сильных духом лидеров, надежных партнеров и соратников. Александры умеют находить людей, которые в прямом смысле – «золотые жилы». Мудрый подход и четкие, грамотные стратегии Александра обогатят все команду. Главное, ему довериться и не мешать совершать шальные поступки, которые кажутся заведомо провальными. Это только кажется. Александр знает, что делает.РусланРуслан расшифровывается как Лев, и это лучшая характеристика мужчин с этим именем. В каждом из них живет царь зверей, повелитель и господин. От многих других характеристик зависит, как именно Руслан реализует эти качества: будет мудрым вершителем судеб или царьком-самодуром. Но это исключительно его выбор. Имя дает Руслану огромный потенциал к благородному успеху. С его помощью мужчина может не только разбогатеть, но и обрести небывалую популярность и славу.Кирилл«Владыка», «господин» – первое имя Кирилла, деньги – второе. Носители этого имени, конечно, не обзаводятся рабами для обогащения, они просто умеют создавать условия, которые будут максимально комфортными и выгодными для людей, готовых финансово, физически или интеллектуально поддержать его бизнес, творчество или любой другой проект. Лидерские качества и целеустремленность способствуют успеху, путь к которому Кирилл прокладывает через любовь к своему делу.ИосифОбладатель имени, которое переводится как «прибавиться», действительно умеет приумножать все блага, которые имеет. Иосиф никогда не останавливается на достигнутом и «берет» вершины, планомерно двигаясь от маленьких к большим. Разбогатеть Иосифу помогает его необычайный талант извлекать материальную выгоду даже там, где ее априори быть не может. У одних это качество вызывает искреннее восхищение, у других – зависть, но равнодушных к Иосифам нет.ЭдуардЭдуард переводится как «страж богатства». А «сторожить» этому мужчине есть что. Древнегерманское имя наделяет своего обладателя умением созидать и приумножать. Эдуард – тот человек, у которого всегда есть НЗ. Объемы его не узнает никто и никогда. Это может быть просто тысяча рублей в стеклянной банке, а может быть тысяча финансовых банков по всему миру. Эдуарды не любят афишировать свои капиталы, потому что так их легче сохранить от зависти и посягательств. Ну чем не страж богатства?Мужские имена, которые больше всего нравятся женщинамВзрослые мужчины с «топовыми» именами считаются среди женщин наиболее популярными. Так в чью же пользу делают выбор представительницы прекрасного пола? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen