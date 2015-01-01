6 доказательств, почему полная женщина — красавица

По статистике женщин в теле берут замуж ровно с такой же частотой, как и стройняшек. Мы представляем шесть явных доказательств того, что «пышки» до сих пор считаются очень привлекательными – читайте, убеждайтесь, наслаждайтесь и переставайте, наконец, комплексовать!Факт №1: полные девушки аппетитныНе зря к пышным женщинам применяется такой «вкусный» эпитет. На самом деле фанатов «плюс-сайза» намного больше, чем вы могли бы себе представить. Хоть мужчины и говорят вслух, что их все устраивает в их худых партнершах, но практически каждый из них хоть раз в жизни засматривался на большую грудь или округлые бедра случайных встречных, сопровождая их соответствующими ситуации мыслями. В интимном плане представителям сильного пола будет куда приятней ощутить мягкость и податливость женского тела, нежели напороться на твердые мышцы и прокачанный пресс, которые у них на подсознательном уровне ассоциируются со вторичными мужскими половыми признаками. Потому да, пышные формы остаются в цене, особенно среди таких же пышнотелых, крепких мужчин.Факт №2: у полных девушек более выразительная фигураЕсли женщина полнеет, то чаще всего пропорционально – увеличивается и грудь, и бедра, и щечки, и талия, в большинстве случаев сохраняя красоту и плавность женских изгибов тела. Этот рельеф настолько бросается в глаза, что его невозможно не заметить. У худых же девушек вариант гармоничного распределения объемов довольно редок: то бедра узкие, то попа «опускается», то в груди не достает, то плечи широковаты. И каждая подобная деталь очень четко просматривается, если ее грамотно не завуалировать подходящей по крою одеждой или не «приободрить» выразительным пуш-апом. Проще говоря, на «худышке» малейшие недостатки фигуры видно куда более явно, чем на полненькой девушке, причем последняя уверенно очаровывает окружающих пропорциями и красотой выдающихся линий.Факт №3: на полненьких намного лучше сидят некоторые виды одеждыЕсли природа наделила формами, то ими запросто можно «козырнуть» перед публикой. К примеру, на большой груди очень красиво смотрятся платья-бюстье, а также V-образный вырез ворота, которого многие обладательницы стройного тела боятся, как огня. На полных очень красиво сидят юбки-тюльпаны, платья-футляры, короткие шубки, джинсы-сигаретки и многие другие фасоны одежды, которые подчеркивают контраст между талией, бедрами и плечами. Им потрясающе подходят объемные украшения, массивные сумки и ремни, а также наряды из кожи, кружева, пайетки и атласа. Очень многие пышные девушки становились лицом брендов одежды лишь потому, что на их теле вещи выглядят куда более выразительно и привлекательно.Факт №4: больше возможностей для креатива в макияже и прическеЕсли у женщины есть запас подкожного жирка на лице, то ей нет необходимости производить серьезный контуринг – природа побеспокоилась обо всем сама, сделав определенные участки более выпуклыми. Это касается и щечек, и губ, и зоны под глазами, где у худеньких девушек обычно образовываются впадины размером с Великий каньон. Что касается прически, то пышнотелые женщины запросто могут носить и прямые волосы, и вьющиеся, и объемные афрокудри с умопомрачительными укладками, в то время как для стройняшек больше подойдут только первые два варианта. Маленькое лицо не гармонирует с бешенным объемом на голове, потому среди худых барышень принято уничтожать его при помощи фена или утюжка.Факт №5: особая пластика в танцеБольшинство мужчин подтвердят, что при любом движении у полненьких девушек возникает особая грация и пластика. В клубе на танцполе или среди улицы во время перемещения из пункта «А» в пункт «Б» пышнотелые женщины привлекают внимание окружающих за счет того, что им «есть, чем двигать». Будьте уверены, что плавное раскачивание аппетитных форм действует на мужчин не хуже афродизиака. Потому если вы ощущаете некое стеснение во время танцев – попробуйте взять несколько индивидуальных уроков. Это вас раскрепостит и убедит в том, что пышные формы не сковывают движения, а придают им особой привлекательности и очарования.Факт №6: активный образ жизни притягивает взглядыПолная девушка, которая преодолела стеснение, страхи и комплексы, а также отбросила переживания по поводу несовершенства собственного тела и поставила мнение общества на второй план после собственного, способна вызвать истинное восхищение окружающих (и это касается не только мужчин). Путешествия, спорт, активный отдых и продуктивная релаксация, шопинг, хобби, чтение, саморазвитие, блоггинг – не стоит отказываться от всего этого из-за пары лишних килограмм! Если вам есть что сказать окружающим – говорите, не думая о том, кто что подумает о вашем внешнем виде. Социум очень тонко чувствует харизму, исходящую от человека. Если полная девушка способна заряжать своих друзей и знакомых энергией, дарить знания, тепло и позитив – она воистину прекрасна. Такая личность легко завоюет сердца публики и даст фору любой стандартизированной «фитоняше».5 правил: как одеваться, чтобы нравиться мужчинамУ мужчин совершенно индивидуальный взгляд на красоту женского наряда, который далеко не всегда резонирует с последними коллекциями известных модных домов. Им нравится нечто иное… Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen