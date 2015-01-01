Рома Жуков нежно обратился к возлюбленной, но подписчики певца набросились на девушку с критикой

Развод Ромы Жукова с матерью его шести детей интернет-сообщество восприняло с негативом. Общественность осуждает роман звезды 90-х, оставившего большую семью ради очередной «мисс». Тем не менее артист и его новая пассия продолжают обмениваться любезностями на глазах у всего интернета.instagram.com/olgaillarionova_officiallТак, сегодня Рома Жуков разместил на своей страничке в Instagram фотографию возлюбленной и обратился к ней с нежными словами:Кисуля моя!Я очень счастлив ,что ты со мной разделяешь все горести и радости...мы с тобой одно целое,и все преграды мы преодолеем❤️instagram.com/zhukovroma_officialОльга Илларионова (так зовут подругу певца) тут же ответила Жукову признанием в любви.Однако фолловеры исполнителя хита «Люблю вас, девочки, люблю вас, мальчики» очень негативно прокомментировали новое фото красавицы.Подруга Ромы Жукова отвечает в сети на выпады хейтеровО романе Ольги Илларионовой и Ромы Жукова стало известно в прошлом году. Девушка участвовала в одном из многочисленных конкурсов красоты и появлялась на различных околозвёздных тусовках. Так, Ольга завела знакомство с экс-участником «Дома-2» Степаном Меньщиковым.instagram.com/olgaillarionova_officiallА вскоре Ольга познакомилась с семьёй Ромы Жукова и даже «задружилась» с его женой Леной.instagram.com/olgaillarionova_officiallЧтобы содержать большую семью, Роман Жуков занялся ресторанным бизнесом и открыл ресторан недалеко от Сочи. Работа в курортном месте требовала постоянного присутствия, так что певец всё реже и реже бывал дома в Москве. Неудивительно, что в какой-то момент рядом с Жуковым оказалась другая женщина.instagram.com/zhukovroma_officialТе, кто внимательно следил за семьёй Ромы Жукова, разделились — некоторые поддерживают певца, но большинство симпатизируют его бывшей жене, относясь с негативом к «разлучнице». Под новым фото Ольги в Инстаграм Жукова фолловеры раскритиковали девушку:obukhovakatusha Даа,хорошо она Вам Рома мозги то запудрила!! vikiflowers_ Ты видимо для неё трамплин ) кому нужен мужик с таким паровозом) zemnat0704 Ну и губищи,перебор!!! Рома смотри осторожно засосет по самое не хочу!!! tamara7915 Ффффууууууу,Ромашка,ну Вы,чтооооо...,какая же Она Неприятнаяяяя....,давно уже так хотелось бы,чтоб Вы Разочаровались🙏...,нуууу,где же у Вас ГЛАЗА то(мужикииииии)....😂 larabond61 Не кисуля ли сочиняет всё это?😂Как бабенка, ты Ромка ведешь свой Инста...Будь мужиком...У тебя здесь всё вопреки...вопреки всё твоей бывшей жене и детям...Фу...противно...Ольга Илларионова, похоже, внимательно следит за комментариями в Инстаграм Ромы Жукова. На негатив в свою сторону девушка тут же отвечает в обсуждениях:olgaillarionova_officiall @larabond61 нет, не кисуля))) olgaillarionova_officiall @tamara7915 не дождётесь)Татьяна Михалкова продемонстрировала редкое фото со съёмок «Сибирского цирюльника»Каждая картина Никиты Михалкова — событие. Фильмы знаменитого режиссёра заняли своё место в золотой коллекции отечественного кинематографа. Некоторые картины зрители пересматривают по нескольку раз. Одним из таких любимых народом фильмов стал «Сибирский цирюльник», вышедший на экраны в 1998 году. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen