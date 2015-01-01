Катя Гордон прокомментировала развод Сергея Жорина: певица подозревает, что адвокат снова распускал руки

Самые известные звёзды обращаются за помощью к Сергею Жорину. Адвокат успешно ведёт самые громкие дела, помогая своим клиентам решать личные проблемы с наименьшими потерями. Однако сам Сергей Жорин не раз становился объектом скандальных новостей. На своей бывшей жене Екатерине Гордон Жорин женился дважды. Первый раз журналистка ушла от мужа из-за его рукоприкладства: адвокат избил Екатерину и она даже попала в больницу, а фотографии избитой Гордон и сегодня можно отыскать на просторах интернета.Личные проблемы Екатерина не пыталась скрыть от общественности, так что подробности избиения, примирения и измен вылились на страницы СМИ. Попытка во второй раз создать семью с Жориным не увенчалась успехом: спустя месяц пара опять развелась.woman.ruА два года назад Сергей Жорин снова женился. На этот раз супругой юриста стала Наталья Рагозина — чемпионка мира по боксу. Пара восхищала пользователей соцсетей — казалось, в их семье царит гармония и любовь.instagram.com/advokatzhorinСегодня в СМИ появилась информация, что Рагозина и Жорин развелись. Последние новости рассказал портал СтарХит. Однако каких-либо подробностей популярное издание не сообщило.Катя Гордон о бывшем муже: «Подлец остаётся подлецом»Своё видение ситуации высказала в Инстаграм Катя Гордон. Артистка не указывает имён героев истории, но совершенно определённо намекает на развод Натальи Рагозиной и Сергея Жорина. Гордон подозревает, что новой жене адвоката пришлось столкнуться с домашним насилием. Екатерина уверена, что её бывшего мужа ничто не исправит.instagram.com/katyagordonА как вы считаете, друзья, мужчина одинаково ведёт себя со всеми своими женщинами?Ради денег Максим Виторган готов освоить балетные прыжкиКогда стало известно о том что Ксения Собчак променяла спокойного уютного Виторгана на модного востребованного Богомолова, в сети ходили разговоры, что Максиму тяжело придётся без финансов супруги — за 5 лет мужчина привык к обеспеченной жизни. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen