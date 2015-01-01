Владимир Зеленский в жизни: 10 неожиданных фотографий из Instagram нового президента Украины

Ещё полгода назад никто не мог предсказать итоги президентских выборов на Украине. Похоже, даже сам новый лидер Незалежной не ожидал, что станет во главе страны, получив такое огромное количество голосов от избирателей. Бывшего шоумена теперь ждут серьёзные перемены в жизни. Впереди — важные переговоры, серьёзные встречи, сложные решения. Время шуток для Зеленского осталось позади.instagram.com/zelenskiy_officialВряд ли в Инстаграм Владимира Зеленского его подписчики теперь смогут посмеяться над шутками бывшего квнщика. Возможно, страницы в соцсетях будут вести модераторы. Не исключено, что фотографии Зеленского совсем скоро начнут проходить цензуру редакторов на предмет соответствия содержания высокому статусу.Ну а пока у интернет-пользователей есть прекрасная возможность посмотреть на нового украинского президента. Мы прогулялись по блогу основателя «95 квартала» и выбрали 10 самых ярких фотографий молодого политика.#1 Февраль 2017, команда «95 квартала» в процессе создания новых шуток: когда работа приносит радость и удовольствие#2 Май 2017, собаку Владимира Зеленского зовут… Петя. Совпадение?#3 Июнь 2017, с друзьями в Азербайджане#4 Июль 2017, будущего президента носят на руках#5 Август 2017, когда солнце слишком сильное#6 Ноябрь 2017, когда в душе ты Шерлок#7 Ноябрь 2017, Владимир Зеленский похвастался, как за три месяца сумел добиться идеальной формы#8 Февраль 2018, Личная жизнь — табу: Зеленский даже в инстаграм не показывал лица своей жены#9 Июнь 2018, Спорт-сила#10 Сентябрь,2018: Примерно так президент Украины планирует приезжать по утрам на работуИ бонусом — архивное фото маленького Вовы Зеленского с мамой.instagram.com/zelenskiy_officialДрузья, если бы у вас была возможность обратиться к новому президенту Украины — что бы вы ему сказали?Фото Владимира Зеленского в Париже вызвало поддержку у фолловеров молодого политикаВ отличие от действующих руководителей стран бывшего СССР, Владимир Зеленский активно ведёт свой Instagram, который до недавнего времени ничем не отличался от обычного блога любой звезды — гастроли, выступления, съёмки, путешествия, друзья. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen