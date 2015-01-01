Самая сильная молитва, чтобы сохранить семью

Статистика по разводам выглядит пугающей: распадается чуть ли не каждая вторая семья. Меняются идеалы и приоритеты, причем перекос идет в сторону личностного становления. Современным молодым людям проще разбежаться в разные стороны, чем попытаться сохранить отношения, поскольку никто не хочет первым пойти на встречу из-за боязни показаться слабым. К счастью, остались еще приверженцы традиционных семейных ценностей. Они-то и понимают, что кризисные моменты неизбежны, но только сами супруги в состоянии реанимировать брак. Так, недопонимания успешно разрешаются в процессе конструктивного диалога, а своевременно высказанные претензии предотвращают бурные скандалы. Не стоит пренебрегать также помощью Высших Сил. Например, чтение некоторых молитв помогает создать в доме атмосферу гармонии, снижает градус напряженности, улучшает эмоциональную и духовную близость.Самые сильные молитвы для сохранения бракаЧтобы заручиться поддержкой святых покровителей, необходимо чтить заповеди и стараться соблюдать их. Если кто-то из супругов согрешил, он должен покаяться и искренне попросить прощение за проявленную слабость. Когда хотя бы один партнер придет к этому осознанию, то он может надеяться получить Божью благодать.Взывать к Высшим Силам в надежде сохранить семью следует каждый день. Неважно, дома это будет происходить или в церкви. Самое главное, чтобы просящий верил, имел чистую душу и открытое сердце.Сильная молитва Иисусу Христу о спасении бракаК Иисусу Христу можно обращаться практически в любой ситуации. На каждый случай существует своя молитва, которая помогает преодолеть жизненный трудности.Спасение семьи – серьезный повод просить помощи у Бога, поэтому текстов такой тематики существует большое количество. Предложенный ниже вариант рекомендуется читать, когда между супругами нет взаимопонимания, чувства начали угасать, участились ссоры и скандалы.Господи Иисусе Христе, Боже наш, заповедь новую давший учеником Твоим, чтобы любили друг друга! Приими молитву сию в отпущение грехов всех нас, рабов Твоих. Иссякшую в нас любовь обнови Духом Твоим Святым, чтобы, исполняя Твои заповеди, мы позаботились не о своих земных благах, но о славе Твоей и о пользе ближняго. Ибо Ты – наш Руководитель и Спаситель, и Тебе славу возносим со Отцем и Святым Духом. Аминь.Молитва Петру и Февронии для обретения семейного благополучияБлагодаря дню семьи, отмечаемому в нашей стране 8 июля, о святых узнали даже люди, не имеющие прямого отношения к христианству. Петр и Феврония прошли через тяжелые испытания во имя самого светлого чувства и стали примером, показывающим, какие чудеса может творить любовь.Сегодня к ним обращаются, когда требуется вернуть мир и согласие в семью, находящуюся на грани расставания из-за собственной гордости или упрямства. Молитва также поможет образумить супругов, намеревающихся развестись из-за появления третьего лица или финансовых трудностей.Святые супруги праведные, Петр и Феврония благочестивые, молящие за каждого страждущего да в помощи Господней нуждающегося! Отведите от дома моего горести, раздор да склоки, сохраните брак мой, Господом благословенный, присно и вовеки веков. Как вы в мире да согласии жили, так и я с супругом хочу жить, Отцу нашему служить, наставления Его выполнять, Царствие Его познать. На милость вашу уповаю всем сердцем да на молитвы ваши о семье моей Господу Всевышнему. Не покиньте нас, супругов (имена), в печали, не оставляйте в радости. Благословите на жизнь семейную праведную да Господу Богу угодную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.Молитва Ксении Петербургской об укреплении семейных узБлаженная Ксения Петербургская считается покровительницей людей, связанных брачными узами. Холостым она помогает найти вторую половинку, а замужним и женатым – укрепить имеющийся союз. Святая поспособствует налаживанию отношений между супругами, вернет уважение и взаимопонимание.О святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всвышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся тебе: приими прошения наша и принеси их ко Престолу милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая. Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных. Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, люди и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Тайн умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.Молитва Иоакиму и Анне для семейного счастьяЭта супружеская пара считается одной из самых почитаемых в православии, ведь праведники Иоаким и Анна были родителями Богородицы. Они являются символом настоящей духовной любви, поскольку именно благодаря высоким чувствам бесплодная пара смога познать счастье деторождения. Чаще всего к святым обращаются партнеры, столкнувшиеся с такой же проблемой. У Иоакима и Анны можно также просить укрепить эмоциональную связь и наладить семейную жизнь.О, приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящии Небесному Престолу Великого Царя и велие дерзновение к Нему имущии, яко от Преблагословенныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему! К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенником, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый, и да безчисленная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Также молитвами вашими в мире жизнь нашу сохраните, и во всех благих благое поспешение испросите, вся к животу и благочестию потребная нам от Бога дарующи, от всяких напастей и бед и внезапные смерти предстательством вашим нас избавляюще, и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и такое в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, со Отцем и Пресвятым Духом, подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.Молитва Адриану и Наталии о сохранении семьиОчень известная в православном мире пара, пострадавшая за подвижничество и веру. Адриан и Наталия приняли мученическую смерть, но до последнего вздоха продолжали поддерживать друг друга. Их по праву можно назвать образцом любви и верности наряду со знаменитыми Петром и Февронией.К великомученикам обращаются, когда между супругами нет ни мира, ни согласия, ни доверия. Молят их также, надеясь получить защиту от житейских невзгод, которые рано или поздно становятся проверкой на прочность для каждой пары.О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас, молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губителъства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.Молитва святой Параскеве для семейного счастьяСвятая Параскева (Пятница) является покровительницей домашнего очага. В особенности она помогает представительницам женского пола, которым не хватает житейской мудрости для улаживания спорных ситуаций. К ней взывают незамужние девушки в надежде обрести достойного супруга, а также беременные женщины, мечтающие о легких родах.Чтобы сохранить и приумножить семейное счастье, молитесь у иконы святой великомученицы Параскевы каждый день, пока в вашем союзе не воцарится долгожданная идиллия.О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, чистоты образе, великодушных зерцало, премудрых удивление, веры христианския хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя, святая мученице, буди о нас печальница ко Христу Богу, Его же преблаженнейшим зрением присно веселитися; моли Всемилостиваго, иже словом очи слепым отверзе, да избавит нас от болезни очес наших, телесных вкупе и душевных; разжени твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, испроси у Отца Света свет благодати душевным и телесным очесем нашим; просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угодница Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощны есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствоваши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми Небесными Силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: www.allwomens.ru/zen