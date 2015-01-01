XL Family Outlet
Аутлет является достаточно популярным форматом торговых центров. Действительно, сейчас такой вид торговых центров можно встретить во многих городах в достаточно большом количестве. Смысл таких ТРЦ заключается в том, что в них представлены магазины самых популярных современных брендов, предлагающих свои последние коллекции.
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История возникновения аутлетов
Первые аутлеты возникли в США, после чего они достаточно быстро начали появляться в Европе, где их идея получила немалую популярность и развитие.
Изначально аутлеты открывались на первых этажах фабрик по пошиву обуви. В таких местах компании изготавливающиеся обувь реализовывали остатки своей продукцию по скидкам. Начались появляться такие места ещё примерно 100 лет назад.
Но уже в 1936 году компания Anderson-Little занимающаяся изготовлением одежды, открыла свой аутлет а городском районе, среди других магазинов. Эта идея имела успех, поэтому уже совсем скоро многие другие компании начали открывать свои аутлеты в коммерческих зонах городов, реализовывая таким образом производимую продукцию.
XL Family Outlet
XL Family Outlet это очень хороший вариант для желающих посетить торгово-развлекательный центр, так как он имеет целый ряд важных и неоспоримых достоинств:
- Большое количество брендовых магазинов. В этом аутлете вы можете найти большое количество самых разных брендовых магазинов. На самом деле тут представлены известные мировые марки одежды, обуви и других товаров. В их магазинах вы сможете найти последние коллекции от этих производителей, что позволит вам всегда подобрать нужный для себя вариант.
- Огромный выбор товаров. В данном аутлете имеется очень большое количество различных товаров. Действительно, ассортимент представленной здесь продукции приятно удивляет. Именно поэтому вы всегда сможете найти здесь много чего интересного сделав очень разумное приобретение.
- Развлекательные заведения. Также в аутлете имеется достаточно большое количество различных развлекательных заведений. Тут есть всевозможные кафе, кинотеатр и многие другие развлечения. Торговый центр обладает очень большой площадью, поэтому в нём имеется множество чего интересного, а это значит что здесь вы сможете хорошо провести время.