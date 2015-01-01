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Павел Деревянко вдохновился примером Владимира Зеленского и собрался в президенты

Andre
Павел Деревянко вдохновился примером Владимира Зеленского и собрался в президенты
Победа Владимира Зеленского на выборах в Украине второй день остаётся главным информационным событием в соцсетях. Блогеры выдают остроумные мемы и фотожабы, которые разлетаются по интернету со скоростью реактивного самолёта.

instagram.com/zvezdi_2016_19

Бывшие коллеги Владимира Зеленского по шоу-бизнесу спешат разместить на своих страничках архивные совместные фотографии с победителем президентской гонки. Российские артисты выражают надежду, что новый президент сумеет наладить отношения между Россией и Украиной, а также надеются на возобновление гастролей на территории Незалежной и отмену «чёрных списков».

Ажиотаж вокруг Зеленского затмил даже предстоящую поездку Сергея Лазарева на «Евровидение», а ведь певец сегодня даже дал пресс-конференцию по поводу предстоящего выступления.

instagram.com/lazarevsergey

Павла Деревянко поддержали фолловеры Instagram в решении выдвинуться в президенты России

Как известно, в кинобиографии Владимира Зеленского есть фильм «Слуга народа», который предвосхитил его победу на выборах. В картине рассказывается, как простой учитель становится президентом Украины и наводит в стране порядок.

Российский актёр Павел Деревянко тоже снялся в «политическом» фильме. Картина «Домашний арест» рассказывает о высокопоставленном чиновнике, который оказывается среди обычных сограждан и постепенно меняет своё отношение к власти.

instagram.com/pablo_derevyanko

Успех Владимира Зеленского заставил Павла Деревянко задуматься о президентском кресле. Российский актёр видит себя во главе России.

instagram.com/pablo_derevyanko

Идея артиста вызвала бурные обсуждения подписчиков. Фолловеры Павла Деревянко пообещали поддержать его на ближайших выборах:

anuchina_tania Ну кто бы сомневался! Павел - наш президент! 🎉 romualdo.cherkesov Ну а чем ты хуже? Вперёд!😃  nevashatanya Вам Кремль очень идет😜😂😂😂 yarche_yana Плюс один голос от меня 🔥 yo_my_yo Почему нет..может удалось бы договорится по старой дружбе, пришли бы к взаимопаниманию👍

А кого из представителей шоу-бизнеса вы, друзья, можете представить во главе российского государства? 👑

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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