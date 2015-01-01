Павел Деревянко вдохновился примером Владимира Зеленского и собрался в президенты

Победа Владимира Зеленского на выборах в Украине второй день остаётся главным информационным событием в соцсетях. Блогеры выдают остроумные мемы и фотожабы, которые разлетаются по интернету со скоростью реактивного самолёта.instagram.com/zvezdi_2016_19Бывшие коллеги Владимира Зеленского по шоу-бизнесу спешат разместить на своих страничках архивные совместные фотографии с победителем президентской гонки. Российские артисты выражают надежду, что новый президент сумеет наладить отношения между Россией и Украиной, а также надеются на возобновление гастролей на территории Незалежной и отмену «чёрных списков».Ажиотаж вокруг Зеленского затмил даже предстоящую поездку Сергея Лазарева на «Евровидение», а ведь певец сегодня даже дал пресс-конференцию по поводу предстоящего выступления.instagram.com/lazarevsergeyПавла Деревянко поддержали фолловеры Instagram в решении выдвинуться в президенты РоссииКак известно, в кинобиографии Владимира Зеленского есть фильм «Слуга народа», который предвосхитил его победу на выборах. В картине рассказывается, как простой учитель становится президентом Украины и наводит в стране порядок.Российский актёр Павел Деревянко тоже снялся в «политическом» фильме. Картина «Домашний арест» рассказывает о высокопоставленном чиновнике, который оказывается среди обычных сограждан и постепенно меняет своё отношение к власти.instagram.com/pablo_derevyankoУспех Владимира Зеленского заставил Павла Деревянко задуматься о президентском кресле. Российский актёр видит себя во главе России.instagram.com/pablo_derevyankoИдея артиста вызвала бурные обсуждения подписчиков. Фолловеры Павла Деревянко пообещали поддержать его на ближайших выборах:anuchina_tania Ну кто бы сомневался! Павел - наш президент! 🎉 romualdo.cherkesov Ну а чем ты хуже? Вперёд!😃 nevashatanya Вам Кремль очень идет😜😂😂😂 yarche_yana Плюс один голос от меня 🔥 yo_my_yo Почему нет..может удалось бы договорится по старой дружбе, пришли бы к взаимопаниманию👍А кого из представителей шоу-бизнеса вы, друзья, можете представить во главе российского государства? 👑Владимир Зеленский в жизни: 10 неожиданных фотографий из Instagram нового президента УкраиныБывшего шоумена теперь ждут серьёзные перемены в жизни. Впереди — важные переговоры, серьёзные встречи, сложные решения. Время шуток для Зеленского осталось позади. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen