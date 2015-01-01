Новый клип Светланы Лободы оказался плагиатом клипа Милен Фармер 10-летней давности

Звёзды обычно очень ревностно относятся к своим произведениям. Регулярно из-за плагиата артисты судятся с коллегами, пытаясь доказать, что их идеями нагло воспользовались. Конечно, в музыке всего семь нот, а удачные идеи просто летают в воздухе, но нередко чьи-то находки умышленно присваиваются, в надежде, что о первоисточнике никто не вспомнит.О творчестве Светланы Лободы интернет-пользователи всегда ведут бурные споры. Часть зрителей считает, что певица очень талантлива, а часть не видит в творчестве артистки ничего выдающегося.instagram.com/lobodaofficialТем не менее нельзя не признать, что украинская звезда преуспела в создании зрелищных шоу и ярких клипов.instagram.com/lobodaofficialСветлана Лобода станцевала со скелетами, позаимствовав идею у французской звездыСвои хиты Светлана Лобода выдаёт как горячие пирожки. Фанаты наизусть знают слова каждой песни артистки, а клипы Светланы легко собирают миллионы просмотров на официальном канале звезды.instagram.com/lobodaofficialНа днях Лобода представила промо-тизер нового клипа на песню «Пуля-дура». В небольшом отрывке видео певица танцует со скелетами.Фанаты в комментариях оставляют восторженные посты, в которых отмечают оригинальную задумку певицы. Однако в Instagram некоторые пользователи отметили, что сюжет из будущего клипа Светланы Лободы очень сильно напоминает клип Милен Фармер 2009 года «C'Est Dans L'Air».Друзья, а вы готовы простить плагиат своим любимым артистам?Подписчики посмеялись над Николаем БасковымФолловеры певца в обсуждениях предсказали, что к 70 годам Басков вернётся в оперу и женится. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen