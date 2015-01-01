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На стиле: 73-летний Петросян после развода удивляет молодёжными нарядами

Andre
На стиле: 73-летний Петросян после развода удивляет молодёжными нарядами
То ли развод с Еленой Степаненко так повлиял на знаменитого юмориста, то ли роман с Татьяной Брухуновой, но с некоторых пор поклонники Евгения Петросяна не могут узнать своего любимца. Артист меняется на глазах. Несмотря на почтенный возраст, Евгений Ваганович активно ведёт страничку в    Instagram, так что зрители могут следить за звездой.

instagram.com/petrosyanevgeny

Сегодня Евгений Петросян удивил фолловеров, продемонстрировав молодёжный лук. Строгий костюм и галстук ведущий «Смехопанорамы» сменил на современный аутфит. Юморист опубликовал снимок, на котором он позирует в футболке с надписью «лёгкий на подъём». Завершают стильный образ джинсовый комплекст, серые слипоны и пёстрые чёрно-белые носки.

instagram.com/petrosyanevgeny

Подписчики Евгения Петросяна единогласно отметили, что 73-летний артист стал выглядеть значительно моложе своих лет.

instagram.com/petrosyanevgeny

Шерше ля фам? 😻

Дима Билан продемонстрировал коллекцию ремней: фолловеры упражняются в остроумии в Instagram певца

Подопечный Яны Рудковской, размещая архивное фото, намекнул на определённые предпочтения в интимной жизни. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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