Какие знаки зодиака считают, что они всегда (!) правы

Jbundgaa/ PixabayУверенность в своей правоте – хорошее дело, но только не в том случае, когда принимает форму непробиваемого упрямства. С человеком, обладающим таким качеством, невозможно договориться, он считает, что есть только две точки зрения его собственная, и неправильная. Астрология подскажет, какие знаки зодиака всегда считают себя во всем правыми.ОвенПервый знак зодиака отличается настолько твердой уверенностью в истинности своих взглядов, что поколебать ее никто не в силах. По любому вопросу у Овна есть своя точка зрения, которую он непременно старается донести до окружающих, даже когда его об этом не просят. Овен не боится показаться излишне категоричным: отстаивая свою правоту, он не считается с мнением оппонентов.Подопечный воинственного Марса продолжает упорствовать даже когда его ошибка становится очевидной не только всем вокруг, но и ему самому. Хоть и во вред себе, Овен не отступится от уверенности в своей правоте. Даже если он молчит, то весь его вид выражает непреклонность и несогласие с доводами противной стороны. А если Овен сталкивается с критикой его позиции, то может вспылить, проявить агрессию и дать выход гневу. Иногда лучшим выходом будет не оспаривать правоту Овна, а оставить упрямца наедине с его мнением.ТелецПредставители второго знака зодиака способны составить достойную конкуренцию Овну, если берутся отстаивать свою правоту. Легче передвинуть каменную стену, чем поколебать мнение упрямого Тельца. Он никогда не сдается, и даже перед лицом очевидных фактов продолжает настаивать на своем мнении.Однако бывают случаи, когда здравый смысл Тельца берет верх над его упорством, и он уступает перед аргументами, изложенными более авторитетным человеком. В остальных случаях он считает, что неизменно прав, и готов до последнего вздоха отстаивать свои принципы. Убежденность Тельца в правоте проистекает из того, что он ничего не делает спонтанно, а тщательно обдумывает точку свою зрения, мнения и каждый шаг. Чаще всего спокойная уверенность Тельца помогает не только доказать правоту, но и привлекает на его сторону бывших соперников.БлизнецыВечная двойственность Близнецов в данном случае выражается в том, что по каждому вопросу у них есть как минимум два мнения, и, что примечательно – оба правильные. И если в глубине души половинки личности Близнецов не всегда могут договориться между собой, то против оппонента они выступают единым фронтом и с удвоенной силой.Эрудированность и широкий кругозор Близнецов позволяют им приводить множество аргументов в продержку своей правоты. Благодаря таланту оратора и врожденному красноречию, они способны убедить кого угодно и в чем угодно – даже в том, что Земля квадратная. Если Близнецы начнут монолог, чтобы отстоять свою точку зрения, другой человек вряд ли сможет вставить, хотя бы слово. Переубедить их практически невозможно: чужих возражений они просто не слушают, или блестяще опровергают. Вся беда в том, что как только Близнецы докажут свою точку зрения, они могут кардинально поменять мнение, и с такой же настойчивостью, страстностью и упорством отстаивать новые взгляды. А главное, они опять искренне верят в собственную правоту.ЛевГордость и высокое самомнение дарят Льву вечную уверенность в том, что он всегда прав! Иную точку зрения он просто не рассматривает, и с царственной небрежностью опровергает чужие аргументы. Лев будет добрым и милым ровно до того момента, пока кто-нибудь не попытается оспорить его мнение. Даже справедливое замечание или аргументированное доказательство его ошибки способно вывести из равновесия. Со Львом опасно вступать в дискуссии - он всегда способен привести такие убедительные доводы своей правоты, что соперник почувствует себя раздавленным. Но иногда, отстаивая свое мнение, Лев способен уничтожить противника язвительным замечанием, или шуткой на грани допустимого приличия.Лев убежден в превосходстве над окружающими, и в том, что он лучше знает, как нужно поступать в любой ситуации: это просматривается в поучающем тоне и снисходительной улыбке. Впрочем, иногда даже Лев способен признать свою неправоту, но происходит это только наедине с собой. В остальных случаях он твердо убежден, что его тока зрения – единственно правильная.КозерогПредставители этого знака демонстрируют удивительную неуступчивость, когда задевают их мнение даже по самому незначительному вопросу. Спокойствие и уверенность в правоте придают Козерогу силы для достижения цели: он не обращает внимания на соперников и планомерно продвигается вперед. Честолюбие не позволяет ему признать ошибочность своей позиции, поэтому Козерог упорно встанет на ее защиту. Но даже в пылу дискуссии он сохраняет хладнокровие и спокойствие, а глубокие знания позволяют ему находить подтверждение своей правоты.В целом, Козероги – не конфликтные люди, они выбирают тактику избегания споров и дискуссий, молча сохраняя убежденность в том, что все-таки правы именно они. Иногда Козероги просто предпочитают не высказываться, и оставить свое мнение при себе, но с выбранного пути никогда не свернут.RondellMelling/ PixabayДеваПредставители этого знака глубоко уверены в том, что вокруг должны царить идеальная чистота и порядок, и никто не сможет их переубедить. Окружающим бывает непросто находиться рядом с дотошной, убежденной в своей правоте Девой. Но ее тихое упорство искупается огромным чувством долга и ответственности. Она всегда придет на помощь в трудной ситуации, однако прочитает многочасовую лекцию на тему: «А я же говорила! А я предупреждала!»Девы очень любят поучать и наставлять окружающих, делиться опытом, навязывать свое мнение. Чувство собственной правоты приносит им огромное моральное удовлетворение и право критиковать чужие поступки. Девы редко вступают в открытый конфликт, предпочитая дипломатическое разрешение споров, но все-таки хранят уверенность в истинности своих взглядов.Как долго бывает счастлив в браке каждый знак зодиака. А 3 ли года живет любовь?Овнов нельзя назвать идеальными семьянинами. Не каждый Овен создан для семейных обязанностей, ответственности и быта. Брак для него, скорее всего – эксперимент, пробная версия, опыт, который нужно в обязательном порядке пережить, чтобы понять… читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen