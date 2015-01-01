Кто из знаков зодиака способен перевернуть мир

Klimkin/ PixabayЛюдям свойственно желать войти в мировую историю с каким-нибудь подвигом, либо выполнить миссию, о которой заговорит если не весь мир, то хотя бы страна или город. Но только единицы удостаиваются такой чести. У кого из знаков зодиака наибольшие шансы прославиться и изменить мир?ОвныОвны – прирожденные лидеры с сильной энергетикой. Кому, как не им менять мир, создавать и внедрять новые традиции, культивировать старые и наполнять жизнь смыслом. Овны умеют быть прекрасными духовными лидерами и наставниками, но больше им по душе двигать вперед материальный мир. Овны – идеальные мотиваторы. Однако они не только вдохновляют, подают идеи и обосновывают их целесообразность, но и выступают активными первопроходцами, перебирая на себя главную ответственность за эксперименты в новой отрасли.Овны целеустремленные, умеют вести за собой толпу, заражать единомышленников собственными идеями и увлекать целями. Это позволяет им вершить судьбы других людей, более того – целых наций. Овны меняют мир и «пишут» историю. Достигнуть такого влияния им удается за счет мощнейшей энергетики и сильных качеств, среди которых есть и жестокость. Если она ведущая черта характера представителя знака, он может стать тираном и влиять на события через агрессивные, разрушающие мир и спокойствие действия.Знаменитые Овны, изменившие мир: Иоганн Себастьян Бах, Адольф Гитлер, Отто фон Бисмарк.БлизнецыЭтот знак считается самым недооцененным знаком среди тех, кто желает, умеет и имеет все предпосылки перевернуть мир с ног на голову. И это в хорошем смысле. Сильно развитое чувство справедливости и равенства всех людей толкает Близнецов на создание вокруг себя жизни, комфортной для всех и каждого. Многие называют подобные планы утопическими, наивными. Однако это никак не влияет на решительных и одухотворенных Близнецов. Они из тех, кто готов доказать, что сказку можно сделать былью здесь и сейчас.Близнецами движет желание быть полезными этому миру, облегчать жизнь людей, наполнять их существование смыслом и тем самым обретать его для себя. Близнецов, активно улучшающих качество жизни, можно встретить в культуре, в педагогике, в медицине, в бизнесе и даже в политике. Хотя в последней – реже. Бескорыстных правдолюбов и честных борцов за справедливость туда не допускают. Однако это не мешает Близнецам менять мир «на местах». Они уверены, что каждый человек может творить добро в своем окружении. Большое начинается с малого.Знаменитые Близнецы, изменившие мир: Дональд Трамп, Петр I, Денис Мацуев.ДевыДевы – бескорыстные альтруисты. Они меняют мир не ради славы и медалей. Им суждено исполнить миссию. Не всегда легкую и, возможно, такую, которую никто и никогда по достоинству не оценит. Дев это не пугает. Судьба у Ангелов такая – помогать людям скрыто и без пафоса. Девы не любят «светить» свою благотворительность и не будут пиариться на чужом горе, даже если помощь действительно была оказана бесценная. Они предпочитают молчать, а то и отрицать свою причастность к героизму.Sandal_Portal/ FlickrЕсть и другие Девы, точность, прагматичность и аналитическое мышление которых способны влиять не глобальные решения мирового значения. Эта категория Дев бывает непреклонной до бездушности и решительной до бескомпромиссности. Но зато они умеют здраво смотреть на мир и принимать жизненно важные решения, руководствуясь не эмоциями, а разумом. Девы способны просчитывать и предвидеть ход событий, поэтому их действия всегда обоснованы и имеют низкие риски. Если Дева с набором этих качеств будет иногда прислушиваться и к собственной душе – станет мудрым и непобедимым вершителем.Знаменитые Девы, изменившие мир: Мать Тереза, Лев Толстой, Иван Грозный, Александр Лукашенко.JESHOOTS-com/ PixabayВодолеиВодолеи способны изменить мир в области науки, искусства, мировой деятельности. В принципе они могли бы «оккупировать» и все сферы жизни, требующие инноваций, открытий, исследований. Однако Водолеи уверены, что, во-первых, все люди обязаны вносить свою лепту в улучшение мира, а во-вторых, они должны строго избирать те области, где имеют неоспоримый талант. Если развивать только популярные направления, которые несут коммерческую выгоду и славу, мир рано или поздно рухнет или скатится в «каменный век».Водолеи, готовы менять вокруг себя жизнь к лучшему, руководствуясь своими главными талантами. Люди этого знака обожают приключения, авантюры, творчество, поэтому стремятся стать полезными в этих направлениях. Они не боятся трудностей, умеют грамотно рисковать и достигать ошеломляющих результатов в безнадежных, но крайне значимых для успеха делах. Правда, скромно замалчивать свои грандиозные победы Водолеи не станут. Страна или мир должны знать своего героя в лицо, иначе с кого они будут брать пример для подражания?Знаменитые Водолеи, изменившие мир: Владимир Высоцкий, Борис Ельцин, Ванга, Жюль Верн.СкорпионыСкорпион из тех знаков, которые за что не возьмутся, всюду достигнут наивысших результатов. Поэтому где, когда, чем и как изменять этот мир не столь принципиально для Скорпионов. Главное, их жгучее желание и мотивация, которую, кстати говоря, они только сами могут у себя развить. По большому счету авторитетов Скорпион не имеет, как и образцов для подражания. Ему не за кем гоняться, и перед кем удовлетворять свои амбиции. Он может что-то доказывать только одному человеку – себе. В таком состоянии Скорпион горы свернет. А заодно – и мир.Для глобальных изменений в мире человек этого знака может сделать многое. У любой его идеи найдется тысяча поклонников. Он никогда не будет идти «через тернии к звездам» в одиночестве. Союзники, соратники, единомышленники помогут открыть Скорпиону многие неподдающиеся двери и возьмут на себя львиную долю трудностей. Однако не стоит думать, что Скорпион присваивает себе чужие заслуги. Нисколько. Все лавры достанутся героям, если они это заслужили. И в мемуарах, где Скорпион будет вспоминать, «как закалялась сталь», он упомянет каждого, даже если это будет простая уборщица.Знаменитые Скорпионы, изменившие мир: Теодор Рузвельт, Никколо Паганини, Лев Троцкий, Принц Чарльз.Как разные знак зодиака сами себя... обкрадываютОвны обкрадывают себя тем, что увлекаясь альтруизмом, забывают о своих потребностях. Они подставят плечо, пусть даже оно ранено и перебинтовано... Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen