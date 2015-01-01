Старший сын Евгения Плющенко вырос его копией, а фолловеры нашли причину конфликта Яны Рудковской и Миланы Тюльпановой

Вчера состоялся развод Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Несмотря на авторитет спортсмена, суд принял сторону матери — Артемий будет жить с Миланой. Экс-супруге Кержакова удалось доказать, что она не страдает от наркозависимости, как это год назад утверждал футболист.instagram.com/milana_tulpanovaИнтернет-пользователи, которые внимательно следили за событиями, помнят, что Александра Кержакова активно поддерживала Яна Рудковская. Бизнес-леди оставляла у себя в Instagram пространные посты о неподобающем поведении Миланы. Именно Яна первой намекнула на то, что Тюльпанова употребляла запрещённые вещества.Тогда многие пользователи сети были поражены той жёсткостью, с которой Яна вынесла на всеобщее обсуждения проблемы Миланы. Многие заподозрили в поступке продюсера какой-то скрытый умысел.instagram.com/rudkovskayaofficialМилана же в те дни удаляла свои посты, где негативно высказывалась о муже, и взамен их публиковала покаянные сообщения, в которых благодарила Рудковскую за заботу и рассказывала о внимании супруга. Подписчики Тюльпановой сразу заподозрили, что девушку шантажируют ребёнком. Как выяснилось позже, так оно и было.Интернет-пользователи выяснили, почему Яна Рудковская невзлюбила Милану ТюльпановуПосле того как Милана Тюльпанова заручилась поддержкой одного из самых лучших адвокатов, Яна Рудковская поспешила ретироваться, а Александр Кержаков неожиданно согласился с судебными решениями в пользу бывшей супруги.instagram.com/alexanderdobrovinskyМногих фолловеров, которые поддерживали всё это время Милану, волновал вопрос — зачем Яна Рудковская вмешалась в семейный конфликт и прилюдно обвинила супругу Кержакова в наркозависимости.Одной из причин скрытого конфликта могла стать дружба Миланы с первой женой Евгения Плющенко.stuki-druki.comНа днях в Инстаграм Миланы Тюльпановой появилось небольшое видео, на котором 13-летний Егор Ермак играет с маленьким Артемием. Интернет-пользователи отметили, что старший сын фигуриста вырос очень похожим на него.instagram.com/milana_tulpanovaПодписчики Миланы тут же в комментариях сошлись во мнении, что тесная дружба Тюльпановой с первой женой Евгения Плющенко и стала той причиной, по которой Рудковская так старательно пыталась упрятать девушку в наркологическую клинику, а её сына через суд оставить с отцом:julisoon теперь понятно🙈почему Рудковская так кержа поддерживала😂 ann_amary Яна что ревнует к первому ребенку? Ей неприятно что у плюща есть ещё один сын или что с ним кто-то общается? _say___7 Какая же гнилая яга! Она мстит миланке , только за отношения с бывшей женой плющика! r_i_n_d наверное ох**тельные алименты платит Плющ , вот Яга и не довольна yyyyyayyyy думаю, бесит, что старший вылитая копия плюща, а младший — ее, как бы она ни стараласьКатя Гордон о бывшем муже: «Подлец остаётся подлецом»На своей бывшей жене Екатерине Гордон Жорин женился дважды. Первый раз журналистка ушла от мужа из-за его рукоприкладства: адвокат избил Екатерину и она даже попала в больницу, а фотографии избитой Гордон и сегодня можно отыскать на просторах интернета. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen