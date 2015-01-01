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Старший сын Евгения Плющенко вырос его копией, а фолловеры нашли причину конфликта Яны Рудковской и Миланы Тюльпановой

Andre
Старший сын Евгения Плющенко вырос его копией, а фолловеры нашли причину конфликта Яны Рудковской и Миланы Тюльпановой
Вчера состоялся развод Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова. Несмотря на авторитет спортсмена, суд принял сторону матери — Артемий будет жить с Миланой. Экс-супруге Кержакова удалось доказать, что она не страдает от наркозависимости, как это год назад утверждал футболист.

instagram.com/milana_tulpanova

Интернет-пользователи, которые внимательно следили за событиями, помнят, что Александра Кержакова активно поддерживала Яна Рудковская. Бизнес-леди оставляла у себя в Instagram пространные посты о неподобающем поведении Миланы. Именно Яна первой намекнула на то, что Тюльпанова употребляла запрещённые вещества.

Тогда многие пользователи сети были поражены той жёсткостью, с которой Яна вынесла на всеобщее обсуждения проблемы Миланы. Многие заподозрили в поступке продюсера какой-то скрытый умысел.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Милана же в те дни удаляла свои посты, где негативно высказывалась о муже, и взамен их публиковала покаянные сообщения, в которых благодарила Рудковскую за заботу и рассказывала о внимании супруга. Подписчики Тюльпановой сразу заподозрили, что девушку шантажируют ребёнком. Как выяснилось позже, так оно и было. 

Интернет-пользователи выяснили, почему Яна Рудковская невзлюбила Милану Тюльпанову

После того как Милана Тюльпанова заручилась поддержкой одного из самых лучших адвокатов, Яна Рудковская поспешила ретироваться, а Александр Кержаков неожиданно согласился с судебными решениями в пользу бывшей супруги. 

instagram.com/alexanderdobrovinsky

Многих фолловеров, которые поддерживали всё это время Милану, волновал вопрос — зачем Яна Рудковская вмешалась в семейный конфликт и прилюдно обвинила супругу Кержакова в наркозависимости. 

Одной из причин скрытого конфликта могла стать дружба Миланы с первой женой Евгения Плющенко. 

stuki-druki.com

На днях в Инстаграм Миланы Тюльпановой появилось небольшое видео, на котором 13-летний Егор Ермак играет с маленьким Артемием. Интернет-пользователи отметили, что старший сын фигуриста вырос очень похожим на него. 

 instagram.com/milana_tulpanova

Подписчики Миланы тут же в комментариях сошлись во мнении, что тесная дружба Тюльпановой с первой женой Евгения Плющенко и стала той причиной, по которой Рудковская так старательно пыталась упрятать девушку в наркологическую клинику, а её сына через суд оставить с отцом:

julisoon теперь понятно🙈почему Рудковская так кержа поддерживала😂 ann_amary Яна что ревнует к первому ребенку? Ей неприятно что у плюща есть ещё один сын или что с ним кто-то общается?  _say___7 Какая же гнилая яга! Она мстит миланке , только за отношения с бывшей женой плющика! r_i_n_d наверное ох**тельные алименты платит Плющ , вот Яга и не довольна yyyyyayyyy думаю, бесит, что старший вылитая копия плюща, а младший — ее, как бы она ни старалась

Катя Гордон о бывшем муже: «Подлец остаётся подлецом»

На своей бывшей жене Екатерине Гордон Жорин женился дважды. Первый раз журналистка ушла от мужа из-за его рукоприкладства: адвокат избил Екатерину и она даже попала в больницу, а фотографии избитой Гордон и сегодня можно отыскать на просторах интернета. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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