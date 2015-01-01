Андрей Разин рассказал о тайном прошлом Леры Кудрявцевой, но скандальный пост исчез из Instagram, фото

Будучи ведущей популярной программы «Секрет на миллион», сама Лера Кудрявцева не спешит вытаскивать давние скелеты из потайного шкафа. Телеведущая крайне неохотно вспоминает о годах, которые предшествовали взлёту её карьеры. Недавно в сети произошёл конфликт между Лерой и Аллой Пугачёвой. Примадонне не понравилась программа Кудрявцевой с Сергеем Челобановым, которого одно время связывали близкие отношения с певицей. 70-летняя звезда была неприятно удивлена, что в студии так оживлённо обсуждалась её интимная жизнь. Алла Пугачёва не понимает, ради чего Лера Кудрявцева «роется в помойке».youtube.comЛера Кудрявцева поспешила оправдаться за свою программу, отметив, что такой формат эфиров пользуется спросом у аудитории, для которой поёт Алла Борисовна:Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь и зарабатываю на жизнь уже 25 лет — труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то. Мы все — рабы определенного формата проектов и потребностей аудитории — кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет, дает концерты, получает гонорарыyoutube.comНа защиту Аллы Пугачёвой встал Андрей Разин: продюсер обвинил Леру Кудрявцеву в шантажеК обмену мнениями Примадонны и телеведущей решил подключиться продюсер «Ласкового мая». С Лерой Кудрявцевой у Андрея Разина сложились не слишком хорошие отношения. Конфликт начался много лет назад, когда Лера Кудрявцева начала встречаться с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком.Сегодня у себя в Инстаграм Андрей Разин решил рассказать о тайной жизни Кудрявцевой до того, как она стала известной. По словам продюсера, Лера в юности подрабатывала девушкой по вызову, благодаря чему и познакомилась с артистом группы. После совместной ночи с барабанщиком коллектива Кудрявцева, по словам Разина, заявила, что беременна и начала шантажировать музыканта.Свой пост Андрей Разин заливал в Instagram два раза, но портал удалил публикацию. Однако скрин сообщения моментально разлетелся по сети.instagram.com/razin_andrei_lmИнтересно, что о своём первом браке с барабанщиком Сергеем Ленюком Лера Кудрявцева никогда не вспоминает. Супруги прожили вместе два года, после чего развелись. В браке Лера родила сына Жана.После концерта Аллы Пугачёвой в Кремле Николай Басков задумался о старостиНесмотря на цены, многочисленные поклонники Аллы Борисовны мечтали оказаться на концерте своей любимицы — кто знает, решится ли певица ещё выйти на большую сцену в ближайшие годы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen