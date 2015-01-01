Как разные знаки зодиака сами себя... обкрадывают

Maxim Maximov/ FlickrОвныОвны обкрадывают себя тем, что увлекаясь альтруизмом, забывают о своих потребностях. Они подставят плечо, пусть даже оно ранено и перебинтовано, распахнут душу, когда она разорвана в клочья, не пожалеют денег, не смотря на то, что сами останутся без копейки. Овны готовы во всем терпеть лишения и страдания, лишь бы не наблюдать, как их переживают люди, иногда даже совершенно чужие. Ярлык «вечного спасателя» быстро приклеивается к Овнам, но не все спешат ответить добром на добро. Не получая любви поддержки и помощи взамен, они утрачивают силы, однако не перестают верить людям.ТельцыВ погоне за материальными благами Тельцы лишают себя самого ценного – духовного богатства и человеческого тепла, которое сложно переоценить, измерить деньгами и связями. К каждому человеку Телец подходит с «калькулятором», чтобы просчитать свою выгоду: что можно получить, как обхитрить и где использовать. Люди очень хорошо чувствуют это потребительство Тельцов и сторонятся теплых, доверительных отношений с ними. Никто не хочет быть использованным, и никто не даст Тельцам искренней дружбы и любви. А за деньги их не купишь.БлизнецыБлизнецы чаще других знаков страдают от самообмана. Они живут в иллюзиях, что люди воспринимают их такими, какими они хотят выглядеть в их глазах. Но беда в том, что настоящее свое лицо не знают даже сами Близнецы. У них добрая сотня регулярно меняющихся под ситуацию и личную выгоду масок. Представители знака ловко себя убеждают, что этого желают все, и действуют вроде как в интересах людей, но на самом деле преследуют исключительно собственные цели. Когда истина открывается, Близнецы искренне недоумевают, почему окружающие недовольны.РакиРаки обманываются тем, что убеждены, будто эгоизм – однозначно плохо. Они растрачивают себя, дарят и даже навязывают, чтобы доказать свою самоотверженность и абсолютную бескорыстность. Но на самом деле Раки крадут у себя любовь. Ту, которая дает уважение, уверенность, понимание своих истинных желаний и потребностей. Невозможно осчастливить других без того, чтобы не стать по-настоящему счастливым самому. Когда Раки это поймут, смогут разделять свою большую любовь и не обижать собственную душу.ЛьвыЛьвы обкрадывают себя, когда отказываются выражать истинные эмоции. Они настолько боятся показаться слабыми, несдержанными, истеричными, что давятся нахлынувшими чувствами, отучая себя таким образом от естественных человеческих реакций. В результате Львы теряют вкус к жизни, становятся неспособными пережить всю гамму эмоций. Они кажутся холодными, неприступными, ненастоящими. Это отталкивает людей и мешает искренним теплым связям. Поэтому Львы часто чувствуют себя одинокими в толпе.ДевыДевы крадут у себя полноценное счастье. Они слишком идеализируют мир, пытаясь его подстроить под свой сценарий, вычистить из него черные краски и довести все чувства до математической точности. Но у мира свои законы. Если в нем будет присутствовать одно лишь добро, красота, совершенство, он рухнет. Девам нужно учиться ценить жизнь во всех ее проявлениях. Любить осень, потому что без нее не бывает весны, без грусти невозможна радость, а без расставаний – встречи.Maxim Maximov/ FlickrВесыВесы даже не подозревают, что обкрадывают себя, потому что думают только о себе. Представителям знака кажется, что они заслужили самое лучшее, даже если это лучшее по праву принадлежит другим. Весы бывают слишком эгоистичными, в т. ч. и с близкими. Центром семьи всегда являются Весы, когда же он смещается в сторону более слабого или младшего по возрасту, начинается война. Весам нужно чуть меньше любить себя, и чуть больше ближнего своего. Тогда и установится тот самый дефицитный в их жизни баланс.СкорпионыСкорпионы не позволяют себе доверительные отношения и сближение с людьми. У них проблемы с доверием, поскольку истинную силу чувствуют только в себе и считают слишком опасным полагаться на других. Скорпионы желают все контролировать, что лишает их и свободного времени, и удовольствия почувствовать свою естественную слабость перед силой другого человека, который возьмет на себя ответственность и справится с ситуацией не хуже самого Скорпиона.СтрельцыСтрельцы уверенны, что ничего не лишены, потому что чувствуют себя абсолютно гармонично и счастливо. Однако им свойственно все преувеличивать. Стрельцы оптимисты: в ноле способны увидеть вполне твердую единицу. Легко и грамотно обоснуют ее и убедят всех, что она реальна. Так рождаются пробелы в жизни Стрельцов. Эта пустота покрыта «настом» и создает иллюзию тверди. Стрельцы опираются на нее и проваливаются в бездну собственных иллюзий.КозерогиКозероги терпят лишения, когда ставят общественное мнение выше своего. Они никогда не смогут почувствовать себя счастливо, потому что быть всем хорошим, правильным и соответствовать разноплановым ожиданиям невозможно. Прислушиваясь к чужим суждениям, Козерог становится зависимым от стереотипов и все больше и больше отдаляется от своей души. Этот знак должен следовать собственному кредо, создавая себе непоколебимый авторитет.ВодолеиВодолеи «воруют» у себя, когда отказываются от целительного одиночества. В них слишком велик страх оказаться в «вакууме» без людей. Если Водолеям не удается наполнить свою жизнь правильным смыслом, они заполняют ее чем попало, лишь бы не чувствовать пустоту. В это время возле них начинают собираться сомнительные личности, которые манипулируют, высасывают энергию, прививают нездоровую зависимость. Она и мешает Водолеям увидеть, что их просто используют. Чувство одиночества не исчезает, но добавляются чужие проблемы.РыбыРыбы тоже из тех знаков, которые уверенны, что ничего у себя не крадут. Наоборот, приобретают. Собственным достоянием они считают умение наполнять свой и без того богатый внутренний мир новыми знакомствами, интересными событиями и увлечениями. И это было бы действительно правдой, если бы Рыбы умели разбираться в людях и создаваемых ими ситуациях. Но, к сожалению, они очень наивны. Люди стремятся что-то взять у духовно богатых и щедрых Рыб, но не спешат отдавать свое. А если и делятся, то не слишком ценным. Рыбы все равно ничего не понимают.Какие знаки зодиака считают, что они всегда (!) правыУверенность в своей правоте – хорошее дело, но только не в том случае, когда принимает форму непробиваемого упрямства. С человеком, обладающим таким качеством, невозможно договориться, он считает, что есть только две точки зрения его собственная... и неправильная. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen