Как пробор в прическе может вас состарить или сделать моложе: фото с примерами

Пробор посредине на длинных волосахСтрогий пробор по центру головы - один из самых популярных вариантов прически. Однако сейчас такая модель все чаще ассоциируется со стилем «бабушки». Совсем юных особ она превращает в зрелых женщин, а девушек «за тридцать» - в леди бальзаковского возраста. Куда более удачно смотрится пробор сбоку, который захватывает челку и полностью открывает лицо с одной стороны. Это делает его более худым, подтянутым, создает визуальный акцент на скулах и подбородке, а также здорово выручает женщин с овальной и круглой формой головы.Пробор посредине при короткой челкеЕсли у вас волосы, которым сильно не хватает объема (а это около 70% всех дам), то выбор в пользу короткой челки и пробора посредине головы – это гарантия превращения в девушку из глубинки, по которой трудно определить ее возраст. Лицо в данной ситуации выглядит очень крупным, даже грубоватым, что в первую очередь противопоказано женщинам с ярко выраженными скулами и щеками. Вместо такого варианта можно попробовать зачесать волосы назад, тем самым скрыв пробор, а челку направив в сторону. При этом не лишним было бы добавить волосам объема за счет легких локонов.Пробор сбоку на чересчур структурированных локонахЧеткое структурирование прядей и превращение прически в некий объект современного искусства через сложные конструкции (обилие кос, завитков, деталей, щедро сбрызнутых лаком) само по себе отнимает у женщины определенное количество лет. При таких стилистических решениях пробор сбоку будет смотреться очень искусственным и неорганичным. Современные модные тенденции требуют от молодых девушек игривости и подвижности шевелюры. Должен присутствовать эффект, будто она буквально пару минут назад закончила сушку и слегка растрепала пряди, добиваясь модной небрежности. В этом случае пробор сбоку будет убавлять даме возраст и превращать ее в американского тинейджера из 90-х.Кокетливая челочкаПорой девушку омолаживает не стрижка и не изменение линии пробора, а всего лишь небольшая деталь, для которой не нужно прилагать особых усилий. Можно разделить волосы буквально в полусантиметре от центра головы, собрав при этом всю челку и аккуратно спрятав ее под основную массу волос за ухом. Получится очень милый, трогательный акцент, который всего за пару минут отнимет у женщины минимум пять лет. Хитрость работает как на прямых, так и на вьющихся волосах, а также на очень курчавых, что делает его популярным среди обладательниц объемных шевелюр. Еще один положительный момент – так волосы меньше лезут в глаза, их не надо постоянно убирать и пачкать своими ладонями.Очень короткая стрижкаСтрижки «под мальчика» сами по себе довольно сложные. Стоит немного прогадать с формой и длиной – и можно скатиться в армейский стиль. Пробор в такой прическе могут позволить себе лишь молодые женщины без лишнего веса и густой сетки морщин на лице. Во всех других случаях рекомендуется ликвидировать его через определенные приемы стайлинга. Если пробор не будет четко прослеживаться, а вместо него появится та самая небрежность или женственные завитки, то можно рассчитывать на устранение минимум десяти лет с лица обладательницы короткой стрижки.НачесКакие-либо сложные конструкции на голове с обилием шпилек уже давно воспринимаются как «привет» из прошлого века. Высокие прически, поднятые над макушкой (особенно с «волнами» в немецком или голливудском стиле), в которых отсутствует пробор как таковой, выглядят довольно невыгодно даже на очень молодых девушках с красивыми гармоничными чертами лица. Если женщина является противником пробора, пусть оставит волосы распущенными, но слегка зачешет их назад, чтобы сформировать ту самую «звездочку» в верхней части лба. Категорически не рекомендуется делать начесы девушкам среднего возраста, у которых только начали проявляться первые мимические морщинки - это сразу же добавит им минимум десять лет возраста.

Источник: www.allwomens.ru/zen