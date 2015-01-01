Как сегодня выглядит Николай Тимофеев: бывший лидер «Дискотеки Аварии» зачастил на телешоу

Поклонники «Дискотеки Аварии» с ностальгией вспоминают золотой состав популярного в начале 2000-х коллектива. Уже только за хит «Новогодняя» группу смело можно причислить к легендам, ведь песня стала настоящим гимном любимого праздника. Без «Новогодней» даже сегодня не обходится ни один корпоратив у ёлочки.youtube.comКазалось, ещё совсем недавно без «Дискотеки Аварии» не обходился ни один концерт, ни один новогодний мюзикл. Однако сегодня за творчеством группы следят разве что самые преданные фанаты — в коллективе произошли изменения и обновлённая «Авария» больше не радует ударными хитами свою публику.На протяжении 22 лет лицом группы оставался Николай Тимофеев. Симпатичный стройный яркий солист пользовался успехом у многочисленных поклонниц, поэтому его уход из группы автоматически оставил «Дискотеку Аварию» без части старых фанатов, учитывая, что расстались музыканты со скандалом.instagram.com/nikolaytimofeevЭкс-солисту «Дискотеки Аварии» посоветовали отправиться в спортзал: Николай Тимофеев поправился и постарелНельзя сказать, что уход из группы благоприятно повлиял на карьеру Николая. Сольное творчество Тимофеева не смогло превзойти тот успех, который сопровождал «Дискотеку» на заре её карьеры.Как и большинство «сбитых лётчиков» отечественной эстрады Николай Тимофеев влился в стройные ряды гостей всевозможных ток-шоу.Так, Николай Тимофеев побывал на НТВ в лайфстайл-шоу «Мальцева»…instagram.com/nikolaytimofeevЗанялся кулинарными рецептами на Первом канале в программе «Теория заговора»…instagram.com/nikolaytimofeevОтметился на канале «Россия 1» в проекте о здоровье «О самом главном»…instagram.com/nikolaytimofeevА сегодня Николая Тимофеева учили разбираться в качестве куриных яиц во время записи эфира шоу «Естественный отбор» на ТВЦ…instagram.com/otar.kushanashviliНе все зрители сумели узнать в 47-летнем крупном мужчине того беззаботного подвижного паренька из популярных клипов «Дискотеки Аварии». Некоторые интернет-пользователи сравнили постаревшего и поправившегося Тимофеева с Филиппом Киркоровым:malika.abdikadirova Николай Тимофеев постарел что ли... spelkovaksy ой, на Киркорова становится похож!))) oksjusha88 Ты вроде раздобрел... по тебе скучает спортзал.😊😊😊😊😊73-летний Петросян после развода удивляет молодёжными нарядамиЕвгений Петросян удивил фолловеров, продемонстрировав молодёжный лук. Строгий костюм и галстук ведущий «Смехопанорамы» сменил на современный аутфит. Юморист опубликовал снимок, на котором он позирует в футболке с надписью «лёгкий на подъём». Завершают стильный образ джинсовый комплекст, серые слипоны и пёстрые чёрно-белые носки. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen