в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
40
0
Нравится0

Как сегодня выглядит Николай Тимофеев: бывший лидер «Дискотеки Аварии» зачастил на телешоу

Andre
Как сегодня выглядит Николай Тимофеев: бывший лидер «Дискотеки Аварии» зачастил на телешоу
Поклонники «Дискотеки Аварии» с ностальгией вспоминают золотой состав популярного в начале 2000-х коллектива. Уже только за хит «Новогодняя» группу смело можно причислить к легендам, ведь песня стала настоящим гимном любимого праздника. Без «Новогодней» даже сегодня не обходится ни один корпоратив у ёлочки.

youtube.com

Казалось, ещё совсем недавно без «Дискотеки Аварии» не обходился ни один концерт, ни один новогодний мюзикл. Однако сегодня за творчеством группы следят разве что самые преданные фанаты — в коллективе произошли изменения и обновлённая «Авария» больше не радует ударными хитами свою публику.

На протяжении 22 лет лицом группы оставался Николай Тимофеев. Симпатичный стройный яркий солист пользовался успехом у многочисленных поклонниц, поэтому его уход из группы автоматически оставил «Дискотеку Аварию» без части старых фанатов, учитывая, что расстались музыканты со скандалом.

instagram.com/nikolaytimofeev

Экс-солисту «Дискотеки Аварии» посоветовали отправиться в спортзал: Николай Тимофеев поправился и постарел

Нельзя сказать, что уход из группы благоприятно повлиял на карьеру Николая. Сольное творчество Тимофеева не смогло превзойти тот успех, который сопровождал «Дискотеку» на заре её карьеры. 

Как и большинство «сбитых лётчиков» отечественной эстрады Николай Тимофеев влился в стройные ряды гостей всевозможных ток-шоу. 

Так, Николай Тимофеев побывал на НТВ в лайфстайл-шоу «Мальцева»…

instagram.com/nikolaytimofeev

Занялся кулинарными рецептами на Первом канале в программе «Теория заговора»…

instagram.com/nikolaytimofeev

Отметился на канале «Россия 1» в проекте о здоровье «О самом главном»…

instagram.com/nikolaytimofeev

А сегодня Николая Тимофеева учили разбираться в качестве куриных яиц во время записи эфира шоу «Естественный отбор» на ТВЦ…

instagram.com/otar.kushanashvili

Не все зрители сумели узнать в 47-летнем крупном мужчине того беззаботного подвижного паренька из популярных клипов «Дискотеки Аварии». Некоторые интернет-пользователи сравнили постаревшего и поправившегося Тимофеева с Филиппом Киркоровым:

malika.abdikadirova Николай Тимофеев постарел что ли... spelkovaksy ой, на Киркорова становится похож!))) oksjusha88 Ты вроде раздобрел... по тебе скучает спортзал.😊😊😊😊😊

73-летний Петросян после развода удивляет молодёжными нарядами

Евгений Петросян удивил фолловеров, продемонстрировав молодёжный лук. Строгий костюм и галстук ведущий «Смехопанорамы» сменил на современный аутфит. Юморист опубликовал снимок, на котором он позирует в футболке с надписью «лёгкий на подъём». Завершают стильный образ джинсовый комплекст, серые слипоны и пёстрые чёрно-белые носки. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Миранда Керр попала в аварию

Миранда Керр попала в аварию

Новости
Юбилейный концерт группы Руки вверх пройдет без Алексея Потехина

Юбилейный концерт группы Руки вверх пройдет без Алексея Потехина

Новости
Солисту группы Дискотека Авария сделали операцию

Солисту группы Дискотека Авария сделали операцию

Новости
Голая Пугачева шокировала солиста Дискотеки Аварии

Голая Пугачева шокировала солиста Дискотеки Аварии

Новости
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Муж Жена и ребенок