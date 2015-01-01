44-летняя Божена Рынска мечтает о ребёнке: журналистка зарабатывает деньги на суррогатную мать

Два месяца назад недолгое семейное счастье Божены Рынской разлетелось на маленькие осколки: муж светской львицы покончил с собой. Игорь Малашенко на протяжении длительного времени делил с первой семьёй свои сбережения. Бесконечные тяжбы и угрозы довели бизнесмена до сердечного приступа и спровоцировали тяжёлую депрессию. Не выдержав прессинга, Малашенко уехал в Испанию, где и свёл счёты с жизнью.instagram.com/bozhenarynskaДля Божены Рынской внезапная смерть мужа стала полной неожиданностью, ведь пара зарегистрировала свой брак всего за полгода до трагедии.instagram.com/bozhenarynskaВыяснилось, что незадолго до самоубийства Игоря Малашенко супруги планировали стать родителями. Божена Рынска показала в своём блоге письмо-счёт из клиники, в котором речь идёт об ЭКО.instagram.com/bozhenarynskaНесмотря на уход супруга, Рынска во что бы то ни стало решила стать матерью. Однако после смерти мужа журналистка осталась без средств к существованию. Чтобы расплатиться с клиникой и как-то наладить свой быт, Божена начала распродавать дорогие брендовые вещи.instagram.com/bozhenarynskaЧтобы накопить денег на суррогатную мать, Божена Рынска занялась рекламой в InstagramПохоже, на драгоценности и наряды Божены нет ажиотажа в интернете: то ли цены пугающе высоки для обычных пользователей, то ли фасоны нарядов скандальной журналистки не подходят её подписчицам. Попытки выручить денег с интернет-распродаж пока не увенчались успехом.Тем не менее Божена Рынска не опускает руки. Блогерша нашла новый способ заработать на своей известнойсти: теперь инстаграм Божены Рынской сплошь забит рекламными предложениями. Надо отдать должное писательнице — каждый рекламный пост в её микроблоге представляет собой настоящее художественное произведение, в ярких красках описывающее рекламируемый продукт.instagram.com/bozhenarynskaБожена в тегах отметила, что реклама в её Instagram появилась ради будущего ребёнка.Напомним, что Божена Рынска оказалась в центре крупного скандала, когда после крушения в декабре 2016 года самолёта Ту-154 с ансамблем им. Александрова на борту журналистка написала в своём блоге, что благодарна Богу за гибель съёмочной группы НТВ.Катя Гордон прокомментировала развод Сергея Жорина: певица подозревает, что адвокат снова распускал рукиВ СМИ появилась информация, что Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись. Последние новости рассказал портал СтарХит. Однако каких-либо подробностей популярное издание не сообщило. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen