Какие знаки зодиака чаще всего попадают в любовную зависимость

Neoloky/ PixabayЛюбовь – самое светлое чувство, которое иногда принимает форму болезненной зависимости. Эмоции перестают поддаваться контролю, и хотя разум понимает, что нужно разорвать отношения, но ситуация уже вышла из-под управления. Представители некоторых знаков зодиака могут очень долго находиться в плену токсичных отношений, не имеют силы разорвать деструктивную связь. Какие созвездия гороскопа чаще других попадают в любовную зависимость?РакНаделенные особой чувствительностью и сентиментальностью, представители этого знака особенно часто страдают от любовной зависимости. Если Раку случается попасть в такую ловушку, у него чувства затмевают разум, эмоции зашкаливают, все его действия подчиняются одному желанию – находиться рядом с любимым человеком. Он мучится от неопределенности, неразделенных чувств, страдает, испытывает ревность, его жизнь становится похожа на изматывающий бег по кругу. Но он не может найти силы (а возможно, и не хочет) разорвать этот замкнутый круг: ему тяжело расстаться с объектом своей страсти.Даже отвергнутый, Рак продолжает любить и жить воспоминаниями, он лелеет надежду, что его любимый человек однажды одумается, и жизнь волшебным образом изменится. Он продолжает любить, даже испытывая постоянную душевную боль.Избавиться от любовной зависимости Рак может только, если решительно прекратит отношения с любимым человеком, удалит все напоминания о нем. Окончательно излечиться ему поможет новое чувство, основанное на доверии, взаимности, нежности. Но партнеру понадобится много времени, чтобы дождаться, пока Рак полностью перестанет в мыслях возвращаться к предыдущим отношениям.РыбыЭтот знак создан для любви, она имеет для Рыб особенное значение, поэтому они часто попадают в любовную зависимость. Любовь может, как вознести их на небеса, так и опрокинуть в мрачные глубины переживаний. Мечтательные и романтичные Рыбы часто влюбляются в образ идеального партнера, который сложился в их воображении. Фантазия и реальность имеют для них весьма размытые границы. Встретив человека, напоминающего предмет мечтаний, Рыбы буквально растворяются в любви к нему, их чувство часто принимает форму самопожертвования. Своему избраннику они готовы простить любые обиды и прегрешения, поэтому периодически попадают в токсические отношения, когда партнер вьет из них веревки, а они все прощают.Даже когда Рыбы понимают, что ошиблись, и объект любви разительно отличается от придуманного образа, они не могут отказаться от своего чувства и принять реальность. Представители этого знака тешат себя мыслями, что это лишь временные трудности, и вскоре все наладится. Любовная зависимость превращается для Рыб в своеобразный наркотик, от которого невозможно отказаться. Их преследуют навязчивые мысли о любимом человеке. Они сильно ревнуют, но не устраивают истерики, а только страдают, глядя на избранника печальными глазами. Рыбам тяжело вырваться из плена таких отношений. Избавиться от наваждения, им помогает новая влюбленность, причем часто в человека, требующего помощи или особенного внимания, ведь в этом случае они могут реализовать свое стремление к жертвенности.ДеваЗа маской холодной Снежной королевы Дева скрывает растерянность и уязвимость перед сильными чувствами. Рациональные представители этого знака привыкли все просчитывать наперед и держать эмоции под контролем. Но если их сердце охватит сильная любовь, то вероятность попасть в зависимость очень велика. К нахлынувшей любовной страсти Девы сначала относятся как к болезни, лечить которую пытаются доводами разума. Но дело в том, что в глубине души они мечтают о великой любви, способной продлиться всю жизнь, поэтому, в результате, целиком погружаются в нахлынувшее чувство. Они готовы вечно хранить верность своему избраннику, и от него требуют такой же преданности.Девы воспринимают любимого человека как свою собственность, поэтому даже мысль о том, что могут его потерять доставляет им страдания. А расставание они воспринимают на редкость болезненно, долго отрицая тот факт, что партнер хочет уйти. Очень часто Девы винят именно себя в том, что не смогли создать прочные отношения. Они теряют покой, мучительно раздумывая, где допустили ошибку и как ее можно исправить. По ночам Девы ведут мысленные диалоги с избранником, просчитывают варианты, как можно вернуть любимого человека, невзирая на то, что он давно живет другой жизнью. Желание начать все сначала постепенно превращается в навязчивую идею. Психологи называют такую ситуацию «незавершенные отношения» и выход из нее требует помощи специалиста.ВесыПредставители этого знака относятся к тем людям, которые не представляют свою жизнь в одиночестве. Поэтому они большое внимание уделяют поиску своей второй половинки. На них слишком сильно действует планета – покровительница Венера, они находятся в постоянном ожидании любви. Одиночество Весы воспринимают как жизненную трагедию, боятся остаться без партнера, из-за этого часто вступают в отношения с совершенно неподходящими людьми и попадают в любовную зависимость. Весы испытывают глубокую эмоциональную привязанность к избраннику, им кажется, что не смогут быть счастливы без него. Без партнера они ощущают тревогу, чувство незащищенности, покинутости.Самым большим страхом для Весов является потеря любимого человека. В этом случае они чувствуют себя брошенным, растерянным ребенком, поскольку им не хватает самодостаточности. Их жизнь теряет смысл, они испытывают боль и страх. Весы готовы на все, чтобы вернуть избранника и снова почувствовать себя в безопасности. Иногда бывшие партнеры этим пользуются, чтобы получить какую-то собственную выгоду.Чтобы выйти из любовной зависимости, представителям этого знака нужно пересмотреть взгляды на жизнь, стать более независимыми, самостоятельными, поднять свою самооценку.Кто из знаков зодиака способен перевернуть мирЛюдям свойственно желать войти в мировую историю с каким-нибудь подвигом, либо выполнить миссию, о которой заговорит если не весь мир, то хотя бы страна или город. Но только единицы удостаиваются такой чести. У кого из знаков зодиака наибольшие шансы прославиться и изменить мир? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen