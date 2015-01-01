Обзор онлайн-казино «Вулкан»
В этой статье речь пойдёт о казино «Вулкан онлайн». Создатели сайта https://vulcan-play-game.xyz/sloty-na-dengi/ заявляют, что их игровой клуб имеет все качества, которые требуются для того, чтобы захватить лидерское положение на рынке онлайн-казино. И можно с уверенностью сказать, что они правы. Их проект планомерно движется к цели. И это притом, что на рынке игровой индустрии сейчас присутствуют сотни конкурентов и достичь лидерства в данной сфере очень и очень тяжело.
Что предлагает казино «Вулкан»
Сервис может многое предложить своим клиентам. Давайте рассмотрим подробнее. Первое и самое важное – это финансовая составляющая. На данном онлайн-казино присутствует лояльность бонусных начислений, огромное число способов пополнения баланса и вывода средств со счёта. Так же на казино представлен большой ассортимент игр, различные турниры и слежение за честностью игр. Это и есть причина популярности данного сервиса. Впрочем, вы и сами можете это проверить и испытать свою удачу.
Дизайн сайта
Дизайн сайта выполнен в ярких, но при этом сдержанных тонах. Зайдя на него, вы сразу почувствуете посетителем казино Лас-Вегаса и с головой окунётесь в эту атмосферу. Для фона выбрали синий цвет, что является вполне грамотным решением, ведь синий – это цвет спокойствия. Графика радует глаз, а меню выполнено очень гармонично, поэтому вам будет не трудно понять, что и где находится. Ещё одним плюсом является то, что сразу на главной странице вас знакомят с правилами о выплатах и контроле над честностью.
Программное обеспечение
А оно отличается хорошим уровнем оптимизации, хотя иногда встречаются небольшие зависания при открытие страниц, но это вряд ли сможет испортить вам впечатление. Сайт предусматривает как удалённое, так и локальное направления игры. Но между ними нет весомой разницы. 128-ми битный код ССЛ даёт вам гарантию безопасности: он шифрует данные до того, как высылает вас на сервер. Это позволяет достигнуть высокой конфиденциальности и практически исключить мошенничество.
Виды игр
На сайте есть множество различных игр. В том числе и самые популярные, то есть кено, рулетка, видеопокер, автоматы и пять видов карточных игр. Рулетка присутствует как европейская, так и американская, а видеопокер представлен тремя группами. Почти все игры имеют функцию мультиплеера. Так же на сайте присутствует система бонусов. При первом депозите от трёхсот рублей, казино даёт клиенту бонус в размере 100%. Так же есть 10%-ый бонус при пополнение с кредитной карты.