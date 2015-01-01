Пряжа для вязания детских вещей
Ассортимент ниток в магазинах поражает своим разнообразием: натуральная пряжа, акриловая, хлопковая, льняная. Разнообразие цвета и фактуры способно удовлетворить желание любой рукодельницы. Нитки можно купить в магазинах для рукоделия, на рынке или заказать через интернет, например, на сайте https://www.malik.ru/produktsiya/moskovskaya_sherstopryadilnaya_fabrika. Остается только решить, что и для кого вязать.
К детской одежде всегда предъявляют повышенные требования:
- Одежда должна быть приятной на ощупь. Свитер не должен «кусаться» или вызывать раздражение. Натуральная шерсть не подходит для детских вещей, она как раз создает ощущение колючести. Лучше использовать пряжу с минимальным содержанием шерсти, детскую синтетику или нейлон.
- Допустимо использовать только гипоаллергенную пряжу. Аллергия на нежной детской коже может появиться мгновенно и доставить кучу хлопот. Обычно синтетические вещества в нитках или химические красители производят такой эффект. Преимущество детской пряжи заключается как раз в отсутствии этих элементов.
- Дети очень активны, поэтому одежда должна выдерживать долгие прогулки, катания на горках или велосипеде. Быть прочной, не садиться после очередной стирки и не расходиться по швам при резких движениях. Для этого лучше всего подходит акрил или пряжа с добавлением мерсеризованных нитей.
Подведя итог, можно сказать, что пряжа для детской одежды должна быть прочной, мягкой и гипоаллергенной. Какие именно нитки подходят или не подходят для детей?
Шерсть. Прочная и эластичная мериносовая шерсть идеально подходит для детской одежды. Такая нить обладает высоким качеством и одежда, связанная из мериносовой шерсти, долго не теряют свою форму. Единственный недостаток такой нити – образование катышков. Чтобы избежать этого, нужно выбирать шерсть с добавлением синтетики.
Хлопок. Одежда, вязанная из хлопка подходит для летних платьиц и сарафанов. Пряжа с добавлением бамбуковой нити обладает охлаждающим эффектом. Однако хлопок очень долго сохнет и не обладает достаточной мягкостью и эластичностью. Для мягкости лучше выбрать смесь акрила с хлопком, но не больше 50%.
Акрил. Не стоит сразу отказываться от чистого акрила. Существует множество производителей, выпускающих сертифицированную детскую пряжу. Такая нить обладает мягкостью, эластичностью, прочностью и не теряет свой изначальный цвет. После стирки вещи из детского акрила не садятся и не выцветают. Однако синтетическая нить в холодную погоду способна накапливать статическое электричество и слабо впитывает воду.
Нужно помнить и об уходе за вязаными вещами. Стирать шампунем или специальными порошками для детских вещей. На стиральной машине использовать режим деликатной стирки, а у некоторых машин даже есть режим стирки вязаной одежды. Использование специальных средств поможет сохранить форму и не даст одежде полинять.