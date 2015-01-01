Скачать мобильное приложение от казино Вулкан можно уже сегодня
Уникальную возможность получили все любители азарта с появлением интернета. Теперь не требуется выбирать специально время для посещения игрового заведения, не нужно даже ехать туда. Просто включаешь компьютер с интернет доступом и играешь в любимые игры. Играть в интернете безопасно, гарантирована полная анонимность — никто и никогда не узнает, сколько проиграл или выиграл клиент казино. Выигранная сумма не облагается налогами - о чем еще можно мечтать?
Мобильное приложение Вулкан
Но на этом не остановились создатели интернет казино, играть сегодня можно с планшета и даже смартфона. Чтобы скачать мобильное приложение от казино Вулкан достаточно перейти по ссылке online-free-vulkanclub.com/skachat/. Теперь играть можно где угодно — на лекциях в институте, в кровати перед сном, гуляя в парке и даже в метро. Везде, где возникнет вдохновение, и желание испытать свою судьбу. Именно так и поступают опытные игроки, они чувствуют на уровне интуиции, когда нужно зайти в казино. Игра в слоты через приложение максимально оптимизирована к небольшим размерам дисплеев мобильных устройств и сенсорное управление. Связь с сервером обеспечивается через беспроводное соединение Вай Фай или канал оператора связи (2G,3G,4G). В случае потери сигнала прогресс в игре не будет утрачен и вернуться к игре можно будет с того же самого места, где произошел сбой. Единственное, при неустойчивом сигнале не стоит запускать автоматическую игру на автоматах казино, ее просто не получится вовремя отключить.
Какие есть преимущества в мобильной версии
Клиент, установивший официальную мобильную версию казино Вулкан, получает следующие преимущества:
- Высокую скорость геймблинга, независимо от скорости интернета
- Свободное управление всеми видеослотами
- Удобное обслуживание игрового счета, ввод и вывод средств
- Полное отсутствие рекламы во время игры
- Играть можно в любом месте не боясь блокировки, зеркала теперь не нужны
Но это только касается официальной версии мобильного приложения. Скачать такую версию можно в специальном разделе официального сайта, предварительно авторизовавшись или зарегистрировавшись. Все актуальные акции, бонусы и бесплатные вращения сохраняются и воспользоваться ними так же можно и с мобильной версии.
Если у игрока возникнут затруднения со скачиванием или установкой приложения на свой девайс — не следует стесняться, смело обращайтесь в круглосуточную службу поддержки казино Вулкан.