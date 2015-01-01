10 цитат из Библии, которые дадут силы, когда тяжело на душе и хочется плакать

Каждого человека настигают такие жизненные моменты, когда на душе нестерпимо тяжело, не хочется никого видеть, а на глаза сами собой наворачиваются слезы. В эти периоды нам кажется, что жизнь беспросветна, лучшие дни уже не наступят, и груз с души никогда не исчезнет. В это время следует обратиться к Библии, которая есть слово Божие, способное даровать утешение и покой человеческой душе. Цитаты из Библии спасают нас от греха уныния, унимают боль, помогают обрести смысл жизни после тяжелых утрат и сильных потрясений.«Весь мир перед Тобою, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. Но ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи».Эта цитата из Ветхого Завета, книги «Премудрости Соломоновой», говорит о том, что Господь настолько милостив, что прощает покаявшимся все грехи, поскольку все мы дети Его, а Он любит абсолютно всех, поскольку душелюбивый. Бог ценит каждого из нас, ведь все мы – Его творение, а он не создал бы то, что ему не нравилось бы, что он ненавидит. Фраза обещает всем милость, любовь и утешение от Отца Небесного.«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».Первое послание апостола Иоанна Богослова несет много мудрых наставлений. К пастве он обращается не иначе, как: «Дети» или «Возлюбленные», что подчеркивает, насколько послание наполнено любовью к людям, которые есть дети Господа. Апостол Иоанн напоминает, что из любви к Людям Господь послал Своего сына. Чтобы подарить нам вечную жизнь.«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас».В том же послании Иоанн Богослов сообщает о том, что Божественная любовь побеждает все страхи и сомнения. Люди, любящие Бога получают вечную жизнь без страха и мучений.«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!»Во «Втором послании Коринфянам» апостол Павел говорит об утешении скорбей, и что мы должны следовать его примеру, и утешать тех, кто в этом нуждается.«Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование - Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод».В книге Иеремии есть фраза о том, что надежда и упование на Господа спасает от всех жизненных невзгод, поскольку Бог помогает надеющемуся на Него человеку пережить самые тяжелые испытания.«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко».В Евангелии от Матфея Иисус призывает всех обремененных чем-либо прийти к нему, чтобы получить душевный покой через кротость и смирение.«Все, что дает Мне Отец, ко мне и придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же Его есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына, и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день».В Евангелии от Иоанна Христос обещает всем, пришедшим к нему с верой, спасение, воскрешение и вечную жизнь.«Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня и ужас объял меня. И я сказал: «Кто дал бы мне крылья как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы»… Я же воззову к Богу, и Господь спасёт меня… Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. А я на Тебя, Господи, уповаю»В Псалтыре, 54 псалом дает прямой ответ на то, что делать, когда человека охватывает страх и ужас: нужно передать свои заботы Господу, уповать на Него, и Бог всегда поддержит в трудную минуту, не оставит в беде.«Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет правду твою и справедливость твою».Псалом 36 советует доверить Богу свой путь, и Он выведет человека на свет. А наша задача – жить на земле и делать добро.«Блаженны cкорбящие, ибо будут они утешены. Блаженны кроткие, ибо примут они в наследие землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо будут они насыщены. Блаженны милосердные, ибо будут они помилованы. Блаженны те, чьи сердца чисты, ибо увидят они Бога».Отрывок из Нагорной проповеди Христа обещает утешение скорбящим, помилование и созерцание Бога тем, кто кроток, милостив и чист сердцем.«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».Послание апостола Павла к Коринфянам говорит о великой силе любви, которая все прощает, помогает перенести все невзгоды, дарит надежду, помогает набраться терпения.Молитва, когда на душе тяжело и хочется плакатьПеред тем как обратиться за помощью, нужно дать волю слезам. Необходимо очистить себя от отрицательных эмоций, скопившихся внутри. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen