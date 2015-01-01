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Таисия Повалий помолодела, сменив имидж, и стала похожа на Полину Гагарину

Andre
Таисия Повалий помолодела, сменив имидж, и стала похожа на Полину Гагарину
После известных событий в Украине многие артисты из соседней страны нашли прибежище в России. Среди «изгнанников» оказалась и украинская звезда Таисия Повалий. 

Певица активно гастролирует и у неё сотни тысяч преданных поклонников, которые с интересом следят за творчеством своей любимицы.

instagram.com/tpovaliyofficial

54-летняя артистка всегда выглядит эффектно. Повалий не участвует в популярных среди коллег флешмобах, когда звёзды размещают в соцсетях фото без макияжа. Таисия Повалий старается быть всегда во всеоружии. 

instagram.com/tpovaliyofficial

Тем не менее артистка всё-таки выглядит на свой возраст.

instagram.com/tpovaliyofficial

Но сегодняшнее фото приятно удивило фанатов певицы…

С новой причёской Таисия Повалий сбросила несколько десятков лет

Несколько часов назад у себя в Инстаграм Таисия Повалий разместила фото, на котором фолловеры не сразу узнали звезду. С чёрно-белого снимка смотрит молодая женщина с коротким каре. Оказалось, что Таисия Повалий надела парик, который совершенно преобразил её внешне.

instagram.com/tpovaliyofficial

Интернет-пользователи были удивлены преображением, которое произошло с артисткой. Фолловеры отметили, что Повалий в новом образе заметно помолодела:

angelochekangel______ А мне нравится чёлка)))))Вам идёт!)больше 25 не дашь!😉😎 darina_lite Необычно смотритесь в этом образе, но так круто и по-новому!! На вид девушка лет 20 и не больше! Всегда нас так удивляете😄 sveto4_sveto4 Однозначно он вас молодит!👍 skliarmarina Вы прекрасны в этом образе молодая девушка 🎈👑💖💥 helga_577 28-30 не больше!

А некоторые даже перепутали Таисию Повалий с другой звездой:

19_05_1975 На Полину Гагарину похожа . Девочка 👧 ✌👌

А какой образ Таисии Повалий вы считаете наиболее удачным — со стрижкой и чёлкой, или с длинными локонами?

Гоша Куценко резко постарел: поклонники не могут понять, что произошло с артистом

Что произошло с его внешностью, Гоша не сообщил, так что подписчики потерялись в догадках — то ли это грим к новой роли, то ли долгие майские праздники так тяжело дались 51-летней звезде. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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