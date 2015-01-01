Победу дочери Алсу аннулировали, но Наталья Ионова (Глюкоза) призвала всех снова проголосовать за Микеллу

Если бы компьютер мог передавать звуки из обсуждений в пабликах соцсетей, то сегодня это было бы громкое народное ликование. Не удаётся вспомнить ещё хоть один подобный случай, чтобы после бурного возмущения пользователей интернета кто-то пошёл им на уступки.Победа Микеллы Абрамовой стала самым грандиозным скандалом за всю историю проекта «Голос». Юная певица с огромным отрывом победила в финале шестого детского «Голоса». Если бы разрыв составлял несколько процентов, никто бы не возмущался — посудачили б где-нибудь в обсуждениях, да и забыли. Но разница в 30 % оказалась слишком вызывающей, учитывая тот факт, что остальные финалисты ничуть не уступали девочке в талантах.youtube.comПоследние новости от Первого канала взбудоражили весь рунет: первое место дочери Алсу аннулировали. Поводом стали промежуточные результаты расследования, согласно которых голоса в поддержку Микеллы действительно были накручены. СМС и звонки осуществлялись с 300 номеров, купленных в одном месте (последние цифры номеров идут по порядку). Причём все эти номера на сегодняшний день не используются.Однако, аннулировав победу дочери Алсу, руководство Первого канала не поступило так, как это происходит в спорте — победа присуждается следующему финалисту. Нет, Юрий Аксюта и Ко решили провести новый финал…instagram.com/voice1tvНовый финал «Голос. Дети-6»: кому достанется победа в конкурсеПосле скандала, разразившегося в сети, многие пользователи переживают за Микеллу — вдруг девочка испытает психологическую травму. И, конечно, друзья Алсу снова начинают «топить» за юное дарование, не думая при этом, какой стресс получат остальные дети.instagram.com/voice1tvТолько что у себя в инстаграм Наталья Ионова прокомментировала последние новости шоу "Голос. Дети" и оставила пространный текст, посвящённый Микелле. Глюк`oZa отметила, что восхищается талантом дочери Алсу и... призвала поддержать девочку на предстоящем повторном финале:Моя личная просьба к моим подписчикам поддержать и девочку, и всю семью в этом не простом для них времени, проявить сочувствие и найти слова поддержки! Чтобы не дай Бог не сломать дух девочки, которая только начинает этот путь.Неужели знаменитости так и не поняли, что своими призывами они опять спровоцируют не совсем честное голосование? И как себя будут чувствовать финалисты, которые честно боролись, но снова, благодаря связям родителей Микеллы, не получат заслуженное первое место?Эрнста предложили заменить Ольгой Бузовой из-за скандала с дочерью Алсу на проекте «Голос. Дети»Наталья Штурм считает, что имея такую популярность среди своей аудитории, Бузова должна заменить Константина Эрнста. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen