Победу дочери Алсу аннулировали, но Наталья Ионова (Глюкоза) призвала всех снова проголосовать за Микеллу
Если бы компьютер мог передавать звуки из обсуждений в пабликах соцсетей, то сегодня это было бы громкое народное ликование. Не удаётся вспомнить ещё хоть один подобный случай, чтобы после бурного возмущения пользователей интернета кто-то пошёл им на уступки.
Победа Микеллы Абрамовой стала самым грандиозным скандалом за всю историю проекта «Голос». Юная певица с огромным отрывом победила в финале шестого детского «Голоса». Если бы разрыв составлял несколько процентов, никто бы не возмущался — посудачили б где-нибудь в обсуждениях, да и забыли. Но разница в 30 % оказалась слишком вызывающей, учитывая тот факт, что остальные финалисты ничуть не уступали девочке в талантах.
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Последние новости от Первого канала взбудоражили весь рунет: первое место дочери Алсу аннулировали. Поводом стали промежуточные результаты расследования, согласно которых голоса в поддержку Микеллы действительно были накручены. СМС и звонки осуществлялись с 300 номеров, купленных в одном месте (последние цифры номеров идут по порядку). Причём все эти номера на сегодняшний день не используются.
Однако, аннулировав победу дочери Алсу, руководство Первого канала не поступило так, как это происходит в спорте — победа присуждается следующему финалисту. Нет, Юрий Аксюта и Ко решили провести новый финал…
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Новый финал «Голос. Дети-6»: кому достанется победа в конкурсе
После скандала, разразившегося в сети, многие пользователи переживают за Микеллу — вдруг девочка испытает психологическую травму. И, конечно, друзья Алсу снова начинают «топить» за юное дарование, не думая при этом, какой стресс получат остальные дети.
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Только что у себя в инстаграм Наталья Ионова прокомментировала последние новости шоу "Голос. Дети" и оставила пространный текст, посвящённый Микелле. Глюк`oZa отметила, что восхищается талантом дочери Алсу и... призвала поддержать девочку на предстоящем повторном финале:
Моя личная просьба к моим подписчикам поддержать и девочку, и всю семью в этом не простом для них времени, проявить сочувствие и найти слова поддержки! Чтобы не дай Бог не сломать дух девочки, которая только начинает этот путь.
Неужели знаменитости так и не поняли, что своими призывами они опять спровоцируют не совсем честное голосование? И как себя будут чувствовать финалисты, которые честно боролись, но снова, благодаря связям родителей Микеллы, не получат заслуженное первое место?
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Источник: www.allwomens.ru/zen