От каких женщин по гороскопу чаще всего уходят мужья

Хорошими женами не рождаются – ими становятся в процессе семейной жизни. А если не становятся? Значит, дело пахнет разводом. Какие знаки зодиака чаще всего бросают мужья?СкорпионыЗаполучить женщину-Скорпиона в жены желает каждый мужчина, который хоть раз прочувствовал на себе ее магическую привлекательность. Представительницы этого знака настоящие женщины. В них гармонично сочетается фея с ведьмой, домохозяйка со светской львицей, монашка с распутницей. Со Скорпионом очень нелегко, но мужчины чувствуют огромный интерес и желание завязать отношения с этой строптивой и загадочной барышней. А дальше втягивает так, что связь с ней становится наркотиком и хочется все больше и больше.Оригинальные и настойчивые мужчины имеют шанс заполучить Скорпиона в жены, но тут, как говорится, как бы не пожалеть. Спокойной и уютной супругой эта женщина не станет, даже если будет сильно стараться. Идти против собственной природы – выше ее сил. Семейная жизнь со Скорпионом похожа либо на американские горки, либо на психиатрическую больницу. В эти периоды и будет созревать у мужа желание сбежать в здоровую, стабильную среду обитания. Его могут сменять приятные, полные любви и взаимопонимания моменты. Захочется поверить Скорпиону и остаться. Но это скоро пройдет.ЛьвыВ Львицу легко влюбиться, но не менее легко ее и разлюбить. Она умеет привлекать внимание, создавать себе рекламу и собирать вокруг своей персоны толпу преданных воздыхателей. А когда к женщине стоит очередь из женихов, хочется непременно стать в ее начало. Но даже если это получится у мужчины, говорить о взаимности Львицы еще рано. Чтобы добиться ее расположения (не говоря уже о руке и сердце), придется спуститься в ад, потому что испытания, которыми она будет проверять мужчину на прочность, окажутся не для слабонервных.В семейных отношениях женщины-Львы продолжают занимать царскую позицию и ждут тотального послушания и преклонения. Но беда в том, что повиновение, как и неповиновение, возымеют одинаковыйэффект: угодить Львице не получится. Всякие попытки ублажить ее будут расценены как бесхребетность, а в строптивом поведении мужчины она увидит неуважение к себе. В таком подвешенном состоянии тяжело быть не то, что хорошим мужем, вообще состоять в каких-либо отношениях окажется невозможным. Вот только развестись с Львицей не так-то просто. Ее невозможно бросить, потому что бросает только она.БлизнецыБыла бы воля Близнецов, они вообще быне выходили замуж. В браке слишком много запретов и ограничений, что противоречит счастью. Нет, начало семейной жизни может вполне удовлетворять Близнецов. Когда еще отношения не заел быт, присутствует романтика и увлеченность, они будут себя чувствовать вполне счастливо. Но проблема в том, что Близнецы нетерпимы к однообразию. Как только они почувствуют скуку, тут же пойдут искать новых впечатлений за пределами семьи.И совесть Близнецов нисколько не будет мучить, поскольку они уверенны, что человек рожден для счастья. Если оно заканчивается, значит, нужно самой уходить и партнеру дать свободу. Но пока женщины-Близнецы пребывают в поиске следующей любви, они будут оставаться в семье. Так спокойнее и для себя, и для репутации. Вот только захочет ли муж Близнецов жертвовать своей репутацией, цепляясь за все подряд наставленными «рогами»?РыбыМилые, нежные,трогательные Рыбки кажутся самыми заботливыми женами. Но это только на первый взгляд. Чтобы узнать этих женщин изнутри, нужно жениться. После свадьбы проявятся все темные стороны, которых может оказаться куда больше светлых. Рыбы прекрасно умеют манипулировать, давить на жалость, подлизываться, а если эти инструменты окажутся неэффективными, перейдут к более тяжелой артиллерии – злобной обиде, истерикам, игнорированию.Женские слезы и скандалы не сделали крепче еще ни одну семью. И Рыбы хорошо это знают, но истерить не прекращают, поскольку иногда это кажется им единственным способом удержать рядом мужчину. Другой вопрос, как долго? Но об этом Рыбы подумают завтра. Сегодня они подобно Скарлетт О'Хара будут надувать губки, бить посуду, заставлять мужчину ревновать и бегать, чтобы чувствовать свою женскую значимость. Вот только эта стратегия недолговечна и все равно ведет к разводу.СтрельцыЖенщины-Стрельцы лишь частично имеют отношение к списку жен, которых бросают. Они достаточно мягкие, уживчивые и способны находить компромисс. Кроме того, с ними в любых отношениях интересно, а в семейных – и подавно. Стрельцы умеют вносить в совместную жизнь разнообразие и наполнять дни смыслом. С ними никогда нет чувства пресыщенности, что, конечно же, делает союз очень прочным.Не по нраву окажутся Стрельцы тем мужчинам, которые ассоциируют жену исключительно с домашним хозяйством, детьми, оседлостью. Это не про женщин-Стрельцов. Они не видят никакого смысла в том, чтобы дни напролет драить палубу и натирать до блеска кастрюли. Кухня, в их понимании – место для душевных бесед и дружеских посиделок, и если на столе не будет ничего кроме чая, инфаркт у них точно не случится. Приступ возможен у супруга женщины-Стрельца, который стыдится бесхозяйственности своей жены.От каких мужчин по гороскопу чаще всего уходят женыОт добра добра не ищут, как не ищут и хорошего нового мужа, если предыдущий еще неплох. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen