Каких несчастных случаев следует опасаться каждому знаку зодиака

Статистика, которую ведут страховые компании, позволила провести анализ и выявить закономерность получения травм различными знаками зодиака.ОвенВоинственный Марс - покровитель созвездия, провоцирует ситуации, влекущие за собой несчастные случаи. Мужчиы-Овны не редко становятся зачинщиками конфликтов и драк, поскольку природа знака подразумевает рискованные и необдуманные поступки. Следовательно, велика опасность ранений от огнестрельного и холодного оружия.В быту Овны чаще всего страдают от ожогов и колюще-режущих предметов. В качестве первопричины травмы Овнов имеют общее перевозбуждение организма и переизбыток энергии, которая ищет выход.ТелецОсторожные и медлительные Тельцы инстинктивно чувствуют, что им противопоказаны порывистые движения, в результате которых может пострадать спина. Представители этого знака отличаются уравновешенностью, но если Телец теряет контроль над собой, то концентрация внимания у него снижается, появляется неловкость, неосторожность, которые приводят к травмам конечностей.У Тельцов очень уязвимы органы пищеварения, им следует опасаться пищевых отравлений, связанных с ними желудочных расстройств и аллергических реакций на продукты.БлизнецыПодвижные, импульсивные Близнецы страдают от слишком быстрых и неосторожных перемещений. Автомобилистам следует отказаться от высоких скоростей, потому что представители этого знака склонны отвлекаться и рассеивать внимание, а это чревато авариями. Кроме того, дополнительную осторожность следует соблюдать во время активного отдыха – особенно следует беречь руки и ноги от вывихов, переломов, порезов.Уязвимое место Близнецов – дыхательная система, страдающая не только от переохлаждения, но и от несчастных случаев, связанных с отравлением газом, асфикцией.РакПредставители этого знака имеют очень уязвимую психику, поэтому они часто страдают от депрессии, апатии, разрушительных посылов подсознания. В особенно тяжелых случаях имеют суицидальные наклонности.В угнетенном состоянии Рак ставит себя на позицию жертвы, чем притягивает негативные и опасные события. Он страдает от немотивированной враждебности со стороны агрессивных личностей. Раки становятся объектом насильственных действий, нападений, угрожающих жизни. Причем, они сами подсознательно провоцируют такие ситуации. Женщинам-Ракам нужно опасаться сексуального насилия.ЛевИмпульсивные Львы часто идут на неоправданный риск, поэтому получают травмы, связанные со спортом или другими экстремальными увлечениями. Им нужно быть осторожнее, занимаясь горными лыжами, серфингом, дайвингом, прыжками с парашютом. При управлении транспортом аварии происходят из-за их невнимательности и любви к скорости. Кроме того, велика опасность несчастных случаев, связанных с различными производственными механизмами, инструментами, приборами. Львам необходимо строго соблюдать предписанные меры безопасности на производстве.ДеваУ осторожных Дев чрезвычайно развит инстинкт самосохранения, поэтому несчастные случаи с ними случаются реже, чем с представителями других знаков зодиака. Однако чрезмерная забота о здоровье может привести к нежелательным последствиям: Девы увлекаются самолечением и рецептами нетрадиционной медицины, в результате чего попадают на больничную койку. Девам следует опасаться отравлений, интоксикаций, поражений желудочного тракта.ВесыВенера, покровительница этого знака, приводит к тому, что повышенная опасность для Весов кроется в любовной сфере. Представители этого знака могут стать жертвой ревности и конфликтов, связанных с легкомысленным отношениям к верности, признаниям в любви, постоянству. Весы, склонные к любовным приключениям, рискуют получить венерические болезни в результате незащищенных контактов.Весам нужно избегать переохлаждений, от которых в первую очередь страдает мочеполовая система. Кроме того, им следует ограничить контакты с химическими веществами, синтетикой, из-за предрасположенности к аллергии и отравлениям.СкорпионПредставители этого знака часто выбирают профессии, связанные с риском, поэтому попадают в ситуации, которые несут опасность не только для них, но и больших групп людей. Это могут быть военные действия, природные катаклизмы, массовые конфликты. Особая опасность для Скорпиона исходит от огня, взрывчатых, воспламеняющихся веществ.Неутомимые искатели приключений могут пострадать от укусов ядовитых рептилий, насекомых или пережить нападение хищника. Но Скорпионы обладают ускоренной регенерацией и быстро восстанавливаются после несчастных случаев.СтрелецПредставители этого знака обладают неукротимой тягой к исследованию окружающего пространства, поэтому Стрельцам следует опасаться ушибов позвоночника, переломов ног, сотрясения мозга. Особую угрозу для них таят все средства передвижения: аварии буквально подстерегают Стрельцов. Им следует соблюдать осторожность в путешествиях и занимаясь активным отдыхом, чтобы не получить травму.КозерогУ Козерога особенно уязвимой для травм является костная система: им следует остерегаться вывихов, переломов, растяжений конечностей. Ушиб колена может впоследствии осложниться водянкой. Козерогов преследуют повреждения суставов, позвоночника, внезапный паралич. Иногда им грозит опасность смерти от падений, ушибов или от удушья под завалами. По возможности, следует избегать авиа-перелетов.ВодолейЭтот знак таит предрасположенность к ожогам (термическим и химическим), поражению электрическим током. Особую опасность для Водолеев таят многочисленные современные электронные приборы: представители этого знака уязвимы для различных видов излучения, испускаемы новейшими гаджетами.Бунтарская натура Водолея подталкивает к общению с опасными представителями социума: преступными, криминальными элементами. А это часто приводит к конфликтам, влекущим за собой опасность для жизни.РыбыИсточники опасности для Рыб кроются в непредсказуемых, сложных ситуациях и общении с непорядочными людьми. Представители этого знака часто страдают от действий мошенников, грабителей, воров. И если физическое здоровье Рыб при этом не пострадает, то душевное состояние находится в тяжелом положении: им грозят нервные расстройства, депрессии, неустойчивость психики вплоть до шизофрении. Несмотря на то, что стихия Рыб – вода, им следует опасаться несчастных случаев на воде.Кто из знаков зодиака лишен стадного чувстваТакие индивиды отличаются в первую очередь гибким мышлением. Им не хочется подстраиваться под обстоятельства. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen