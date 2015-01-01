Наряд Беллы Потёмкиной раскритиковали: дизайнер надела платье в горох на красную дорожку в Каннах

Ежегодный кинофестиваль в Каннах давно пользуется особой популярностью у российских селебритис. Фотографии с красной дорожки становятся украшением инстаграмов звёзд, совершенно не имеющих отношения к миру кино. Такое несоответствие вызывает недоумение у простых обывателей. Особую любовь к Каннам испытывает Виктория Боня. Каждый год экс-звезда «Дома-2» тащит с собой чемоданы нарядов, чтобы покрасоваться на красной дорожке. Все снимки Вика любовно заливает в свою инсту, вызывая восторг у фанатов.instagram.com/victoriabonyaВ то же время фотографы, которые стараются поймать в объективы настоящих звёзд, совершенно равнодушны к дефиле российских гостей. Если внимательно присмотреться к тому, что происходит за спиной наших знаменитостей, можно рассмотреть скучающие лица аккредитованных на фестиваль папарацци.В инстаграм Беллы Потёмкиной фолловеры поют ей дифирамбы, а на остальных порталах пользователи глумятся над модельеромВ этом году в Канны отправилась Белла Потёмкина. Для тех, кто не в курсе — это российский дизайнер, на чьих показах регулярно появляются звёзды «Дома-2» и прочей «околодомной» тусовки.instagram.com/bellapotemkinaofficialДля выхода в день открытия фестиваля Белла подобрала длинное белое платье в чёрный горох с разрезом от бедра и глубоким декольте.instagram.com/bellapotemkinaofficialФотографии Потёмкина разместила в своём блоге и подписчики модельера тут же рассыпались в комплиментах:tanyafake Это прекрасный и легкий образ! Шикарное платье и вы в нем были на дорожке 🔥 evgeniya2784 Наряд прекрасный , что лишний раз показывает на то, что у Вас прекрасное чувство вкуса. sanaiurina Глаз не оторвать 😍😍 очень красивоinstagram.com/bellapotemkinaofficialЗато в обсуждениях под фотографиями Беллы, которые были размещены в других группах Instagram, пользователи недоумевали — наряд владелицы модного бренда показался нелепым и не подходящим для торжественного случая:olushkakuosmanen И это «знаменитый» дизайнер из России ?? 😱😳 jsuleyman4ik Наш колхоз на выезде 😂 grachiova_mariia Дизайнеру конечно виднее, но у меня такого рода рукава ассоциируются с женским деловым костюмом из прошлого. vitaliona_76 Неожиданно.....ужасно ..платье выглядит как с чужого плеча..да и фасон с расцветкой и структурой ткани... nata.lysykh Платье большое, горловина съехала в сторону. Плечи громадные... Блин, но где же вкус....Кстати, интернет-пользователи обратили внимание, что на снимках с Беллой Потёмкиной, как и на фотографиях Виктории Бони, фотографы на заднем фоне явно скучают. Инстаграмщики признаются, что ощущают неловкость за своих соотечественниц, которые пытаются представить себя звёздами Канн:angelika_aleynikova А зачем она там вообще??? nesterenko8143 Какое отношение к кинофестивалю она имеет? jsuleyman4ik Наш колхоз на выезде 😂 munica_muu А можно как нибудь без позора обойтись madinatlatova На заднем фоне уже тяжело вздыхают от этих "знаменитых" звёзд 😂😂Полина Гагарина закрыла комментарии под снимком в военной форме, а на Киркорова обрушились с критикой9 Мая, некоторые артисты поспешили опубликовать в своих блогах фотографии, на которых они запечатлены в военной форме. Подписчики неоднозначно восприняли подобный флешмоб… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen