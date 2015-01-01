Кто победит на Евровидении-2019: прогноз на финал меняется каждые сутки

Как бы ни ругали отечественные зрители Евровидение, за происходящим в Израиле сегодня следят миллионы поклонников по всей стране. И это не удивительно, ведь Россию представляет Сергей Лазарев с новым зрелищным хитом. Несмотря на претензии к организации конкурса в последние годы, безусловно, россияне желают победы своему артисту.instagram.com/lazarevsergeyОднако у Сергея Лазарева серьёзные конкуренты, так что шансы на победу пока не велики, хотя эксперты и прогнозируют, что российский артист окажется в первой пятёрке. К сожалению, Лазарев сдаёт позиции: первоначально прогноз букмекеров был обнадёживающим — на протяжении марта и апреля представитель России уверенно лидировал.instagram.com/evrovision2019Однако после презентации конкурсной песни Сергей Лазарев постепенно переместился на второе, а затем и на четвёртое место. Букмекерские конторы сегодня совершенно чётко определились, какая страна победит на «Евровидении-2019» — Нидерланды. Дункан Лоуренс уверенно закрепился на первой позиции таблицы участников конкурса.instagram.com/itsduncanlaurenceКто займёт первое место и войдёт в тройку лидеров: прогноз букмекеров после первого полуфинала Евровидения 2019Если с вопросом о том, кто победит на Евровидении в 2019 году букмекеры определились, то конкурсанты из первой пятёрки меняются каждые сутки. Так, ещё вчера на третье место выходила Франция, а сегодня представитель этой страны оказался уже на пятом месте.instagram.com/evrovision2019С Францией поменялась местами Австралия: возможно, эффектный полёт над сценой на шесте Кейт Миллер-Хейдеке принёс ей шанс на победу. Кстати, ещё четыре дня назад Австралия была на 9-й позиции.instagram.com/katemillerheidkeВторое место пока остаётся за шведами.Прогноз экстрасенсов на победителя «Евровидения-2019»: мнения разделилисьВ отличие от букмекеров, чьи прогнозы зависят исключительно от ставок, экстрасенсы и предсказатели разделились во мнениях в вопросе о том, кто займёт первое место на Евровидении в Израиле.Астролог из Саратова Сергей Ланг уверен, что первое место в этом году завоюет Сергей Лазарев. Предсказатель считает, что после успеха 3-летней давности российский певец стал любимчиком публики. Учитывая то, что по гороскопу Сергей Лазарев — Овен, астролог не сомневается в его победе.instagram.com/lazarevsergeyВ то же время таролог Марина Абравитова, изучив расклады карт, сообщила, что по независящим от музыканта обстоятельствам он так и не станет победителем конкурса, хотя симпатии зрителей будут явно на стороне российского участника.Проверить, кто наиболее точно сумел предсказать, какая страна победит в финале Евровидения в 2019 году, мы сможем уже в ближайшую субботу.Предлагаем нашим читателям тоже выступить экспертами и сделать свои прогнозы на победителя Евровидения в комментариях под этой статьёй.Киркоров опроверг близкие отношения с Сергеем ЛазаревымРоссийская делегация заинтересовала и израильских журналистов. Похоже, репортёры давно наблюдают за творческим тандемом Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Артисты часто появляются вместе, так что зарубежная публика, с её свободными взглядами на отношения, была уверена, что Киркоров и Лазарев — пара. Более того, иностранцы считали, что у российских звёзд общие дети. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen