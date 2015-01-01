Почему нам кажется, что мы некрасивые: 6 самых распространенных причин

Nanshy/ PixabayКаждая эпоха диктует свои правила красоты. В разное время привлекательными считались пышнотелые кустодиевские дамы, обладательницы фигуры «песочные часы», андрогинные модели и даже склонные к анорексии девушки. Поскольку мода циклична, сегодня мы вновь наблюдаем популяризацию выдающихся форм. В стремлении им соответствовать некоторые представительницы прекрасного пола готовы буквально на все, начиная от усиленной физической нагрузки и заканчивая пластическими операциями.На самом деле вовсе необязательно прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы чувствовать себя красивым человеком. Известно, что большинство проблем мы создаем себе сами в голове. Тема неприятия собственной внешности в психологии занимает отдельное место. Конечно, каждый случай продиктован индивидуальными особенностями личности, но некоторые закономерности специалистам отследить все же удалось.Отсутствие уверенности в себеНеуверенность в себе является главной причиной возникновения множества сопутствующих комплексов. Самодостаточный человек не подвергает сомнению то, как он выглядит, если ему самому это нравится. Он стремится сохранить индивидуальность и негативно относится к стремлению подгонять себя под навязанные массовым сознанием стандарты.Когда уверенность отсутствует, неизбежно появляются сомнения в собственной привлекательности. Такого индивида не покидает ощущение, что следует еще что-то улучшить. И именно в этот момент нужно помнить, что лучшее – враг хорошего. Те, кто забывает об этой простой истине, меняются до неузнаваемости, теряя себя как личность.Привычка сравнивать себя с другимиЭтот пункт тесно связан с предыдущим. Порой нам кажется, будто другие люди удачнее подбирают имидж, лучше получаются на фотографиях, имеют более привлекательные черты лица и т.д. А все лишь потому, что собственная самооценка в такие моменты стремится вниз и мешает разглядеть в себе конкурентные преимущества.А еще бывает так, что причиной появления привычки сравнивать себя с окружающими становятся постоянные замечания родителей, акцентирующих внимание на достоинствах детей подруг и родственников. С возрастом человек уже автоматически начинает проводить параллели между собой и другими, причем выбор в подавляющем большинстве он делает не в свою пользу.Зависимость от общественного мненияСегодня эта проблема приобрела глобальный масштаб. Люди в принципе стали зависимыми от того, что о них думают другие. В результате мы можем наблюдать неадекватную погоню за «лайками», стремление набрать больше подписчиков, заслужить их одобрение и признание. Конечно, если такому активному пользователю указать на недостатки, он воспримет любое безобидное замечание близко к сердцу. Вот и стараются девушки максимально обработать фотографии, чтобы казаться еще красивее. Скорее всего, им и не нужен фотошоп, но перспектива получить негативную оценку настолько их пугает, что они уже боятся показать настоящую внешность. В запущенных случаях беспокойство может привести даже к нервному истощению, поэтому психологи настоятельно советуют не ограничивать общение виртуальным пространством.Неправильная манера воспитанияКосвенно эта причина рассматривалась во втором пункте. Помимо сравнений не в пользу собственного ребенка нередко имеет место отрицательная оценка внешности, которую дают непосредственно родители. До определенного возраста именно они являются для ребенка авторитетом, поэтому их мнение воспринимается как априори верное. По мере взросления мысль о неприглядности укореняется в сознании, и тогда уже становится очень сложно изменить негативное восприятие себя. Важно понимать, что нельзя подчеркивать изъяны, даже они реально существуют. Нужно научить ребенка принимать себя, и в дальнейшем он не столкнется с ненавистью к собственному отражению.Mauriciokell/ PixabayЗацикленность на приобретенных комплексахЛюди, переживающие пубертатный период, считаются наиболее уязвимыми к критике. В особенности это касается девушек, которые изначально более эмоциональные по сравнению с парнями. Если со стороны последних последует критика или замечание относительно внешности, это может спровоцировать появление массы комплексов. С возрастом неприятный инцидент может вообще забыться, но зацикленность на несовершенствах никуда не денется. Более того, по мере взросления проблема зачастую усугубляется.Одним из самых ярких примеров служит желание женщин увеличить грудь. С небольшим размером они просто не воспринимают себя красивыми. А все потому, что когда-то в юности ими были услышаны глупые шутки относительно этой части тела. Но далеко не каждая решившаяся на оперативное вмешательство дама мгновенно начинают любить себя, ведь внешнее преображение не искореняет внутреннюю неудовлетворенность собой. Многолетний комплекс нужно устранять с помощью специалистов в области психологии, а не пластической хирургии.ДисморфофобияДисморфофобия относится к психическим расстройствам, при которых человек не принимает себя и свою наружность. К счастью, такое нарушение диагностируется нечасто, но его симптомы могут появиться у вполне здоровых людей. Например, можно рассмотреть эту проблему на примере женщин, упорно выискивающих у себя недостатки. Внешность может быть совершенно стандартная, но акцент на каком-либо изъяне приводит к тому, что они будут считать себя некрасивыми. При взгляде в зеркало все внимание будет приковано только к одному единственному (по их мнению) недостатку. Дело в том, что одним из признаков дисморфофобии является неумение видеть образ целиком. Тот, кто рассматривает себя «по частям», никогда не будет до конца удовлетворен увиденным в отражении зеркала. В такой ситуации необходимо учиться абстрагироваться от кажущегося дефекта и стараться удерживать внимание на достоинствах.6 доказательств, почему полная женщина — красавицаПо статистике женщин в теле берут замуж ровно с такой же частотой, как и стройняшек. Мы представляем шесть явных доказательств того, что «пышки» до сих пор считаются очень привлекательными – читайте, убеждайтесь, наслаждайтесь и переставайте, наконец, комплексовать! Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen